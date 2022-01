Au lendemain de sa victoire à la Primaire populaire et à 70 jours du premier tour de l'élection présidentielle, on fait le point sur les premières orientations données au programme de Christiane Taubira.

Christiane Taubira a dévoilé les premières propositions de son programme au fil de ses déplacements. © AFP / Valentino BELLONI / Hans Lucas

Tout juste déclarée gagnante de la Primaire populaire, Christiane Taubira est pressée de toutes parts de dévoiler son programme. À 70 jours du premier tour de la présidentielle, la candidate a présenté les premières orientations de son projet sur son site Internet de campagne et lors de ses différents déplacements et interventions dans les médias. Lors de son discours d'annonce de candidature le 15 janvier dernier à Lyon, l'ancienne garde des Sceaux avait fixé les grandes priorités de son programme : l'émancipation des jeunes, pour "faire en sorte qu’à l’âge de la majorité civique, la jeunesse puisse accéder aussi à une majorité sociale" ; la justice sociale, en mettant fin à la "tyrannie comptable" à l'hôpital et à "l’ubérisation de l’économie" ; l'écologie, "l’affaire du siècle" ; et la République, avec notamment un projet pour l'école, pour mettre un terme à la "reproduction des inégalités sociales et familiales".

Travail

Pour permettre aux travailleurs de vivre dans de meilleures conditions, Christiane Taubira porte plusieurs propositions :

Revaloriser le Smic à hauteur de 1400 euros ;

Engager des négociations sur les salaires ;

Supprimer les aides aux entreprises qui ne jouent pas le jeu de la renégociation des salaires ;

Mettre fin "à l'ubérisation sauvage de la société" : un même travail doit donner accès aux mêmes droits (congé maternité, droits à la retraite, indemnités journalières...).

Finances

Estimant que "la France est devenue un paradis fiscal pour les grandes fortunes", la candidate veut mettre en place une nouvelle fiscalité :

Taxer les très grandes fortunes grâce à un "impôt de l'extrême richesse" : "Je propose de prendre 1% à partir de 10 millions d'euros de patrimoine et jusqu'à 3% à partir de 1 milliard", a expliqué Christiane Taubira sur franceinfo. D'après elle, cet "ISF modifié" "rapportera 20 milliards d'euros".

Revenir sur l'impôt sur les successions : "L'objectif est de faire en sorte que les personnes qui ont travaillé toute leur vie, ont constitué un patrimoine puisse le léguer sans avoir à payer des frais de succession", a indiqué la candidate. Par ailleurs, "les travaux que nous faisons font apparaître qu'à partir de 4,2 millions d'euros de patrimoine, on peut fiscaliser de façon sérieuse".

Jeunes

Relevant que "46% des étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études", Christiane Taubira entend donner un coup de pouce aux jeunes via plusieurs mesures :

Mettre en place un capital de 20.000 euros pour les jeunes porteurs de projets via une agence des jeunesses de France ;

Mettre en place "une dotation d'autonomie pour les jeunes" : un revenu de 800 euros par mois pour tous les jeunes, pendant cinq ans, "peu importe les revenus des parents" ;

Étendre le RSA aux jeunes sans ressources dès l’âge de 18 ans.

Logement

Christiane Taubira veut assurer à tous "le droit à un logement digne". Pour ce faire, elle propose plusieurs mesures :

Généraliser l'encadrement des loyers ;

Maîtrise publique du foncier utile au logement pour éviter l’envolée des coûts ;

Mettre en place une contribution de solidarité urbaine lors de la vente de biens les plus chers (à partir de 15 000 € /m²) ;

Augmenter les APL pour que le total loyer + charges soit couvert pour les plus bas revenus (loyers PLAI) ;

Créer une Cour d’équité territoriale qui assurera, sur tout le territoire national, l’égalité d’accès aux besoins essentiels et aux services publics, et qui pourra décider de sanctions le cas échéant.

Santé

Face à "l'effondrement de l'hôpital public", Christiane Taubira veut "sortir de la logique comptable" et "en finir avec les fermetures de lits". "La population vieillit, les pathologies deviennent longues et chroniques, dans 10 ans l’état de l’hôpital public qu’on a connu pendant cette crise sera banal si nous n’agissons pas", relève la candidate. Elle souligne par ailleurs que "six millions de Françaises et de Français n’ont plus de médecin traitant". Face à ce constat, Christiane Taubira propose de :

Créer 100.000 postes en cinq ans dans les hôpitaux publics ;

Rémunérer les personnels "à la hauteur de l’engagement" ;

Engager une refonte des conditions d’installation et d’exercice des médecins.

Écoles

Estimant que la "mixité sociale n’est pas négociable", Christiane Taubira a présenté deux premières mesures pour l'école :

Faire appliquer la carte scolaire aux établissements privés ;

S'assurer du respect des principes républicains par les écoles privées hors contrat.

Écologie

Pour la candidate, "le choc climatique est l’affaire de ce siècle". Elle souhaite donc "accélérer la transition écologique" via ces mesures :

Faire un référendum sur le nucléaire ;

Soutien aux entreprises qui relocalisent et qui produisent en France ;

Doubler le bonus écologique, sous condition de ressources, pour les véhicules propres ;

Mettre en place une TVA à 0% pour les produits issus de l’agriculture biologiques.

Justice

Le premier cheval de bataille de Christiane Taubira en matière de justice est d'intensifier la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.