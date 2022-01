Alors que la campagne d'Éric Zemmour semble avoir du plomb dans l'aile, deux ralliements pourraient lui donner un peu de souffle. Ceux du militant Damien Rieu, fondateur de Génération Identitaire, membre influent de la fachosphère et de Jérôme Rivière, eurodéputé et jusque là patron des élus RN au sein du groupe ID.

Damien Rieu (à gauche) et Jérôme Rivière (à droite) ont rejoint les rangs d'Eric Zemmour. © Maxppp / PhotoPQR

Ce sont, coup sur coup, en moins de 24H, deux prises de guerre pour Eric Zemmour. Voir trois avec Isabelle Muller, collaboratrice de Jérôme Rivière, qui fut aussi pendant des années l'attachée de presse de l'ancien polémiste, proche également de Philippe de Villiers et qui devient la directrice de la communication de la campagne. Mais surtout, donc, Jérôme Rivière, ex-cadre du RN, devient porte-parole et vice-président du parti "Reconquête" et Damien Rieu, fondateur de Génération Identitaire.

Rien de très surprenant pour le premier : depuis le résultat décevant des élections régionales et la défaite de Thierry Mariani en PACA, l'eurodéputé, chef de file des élus RN au sein du groupe ID, s'est progressivement brouillé avec la candidate et ses proches. Inimitié avec Philippe Olivier, le beau-frère et conseiller spécial de Marine le Pen, déception de voir Jordan Bardella prendre la tête du parti par intérim plutôt que son ami Louis Alliot, et avis divergent sur la ligne et sur les priorités de la candidate.

Depuis quelques mois, Jérôme Rivière s'était donc mis en retrait médiatique, refusant les invitations presse. "On ne le voyait plus beaucoup non plus, on le sentait mal à l'aise" souligne aussi l'un de ses collègues eurodéputé. Jérôme Rivière explique lui qu'il attendait le bon moment pour se rallier : "Mon but n'est pas de mettre en difficulté le RN ou Marine Le Pen, c'était de rejoindre au moment qui permettrait de donner un nouveau souffle à la campagne d'Eric Zemmour."

"Alors que Zemmour décroche, c'est irrationnel"

Autre défection, là plus inattendue, celle de Damien Rieu, fondateur de Génération Identitaire, très influent dans la fachosphère, à une époque très proche de Marion Maréchal, et qui ces derniers temps s'était fait sa place au sein du RN, participant activement à la campagne départementale dans la Somme, et jusqu'à aujourd'hui assistant parlementaire de Philippe Olivier.

Un coup de poignard donc pour les proches de la candidate. "Alors que Zemmour décroche dans les sondages, c'est irrationnel" soupire même un stratège. Un autre y voit la main d'Eric Zemmour : "Ce timing correspond à la séquence qu'il voulait faire sur les ralliements." Marine Le Pen, en déplacement jeudi à Fréjus, a elle atomisé les déserteurs, les accusant de duplicité. Particulièrement féroce envers Jérôme Rivière. "Il n'y aura zéro impact politique, parce que Jérôme Rivière avait zéro impact politique au RN, donc je ne crois pas qu'il en est au dehors."

Au suivant ?

L'un de ses lieutenants surenchérit, "c'est le départ des agents doubles, ça ne fera pas bouger une voix". Jérôme Rivière lui prévient que, d'ici la fin de la semaine prochaine, il y aura d'autres ralliements parmi les parlementaires européens. Selon nos informations, Gilbert Collard, figure populaire du RN, qui était lors de la pré-campagne venu applaudir Eric Zemmour à Nîmes, serait proche de la bascule. "Il est déjà à la manœuvre pour construire la fédération de Reconquête dans le Gard" raconte des élus du sud. Nous n'avons pas réussi à le joindre.

Du côté du RN, la riposte s'organise en tout cas sur les réseaux sociaux, "Fidélité" ont clamé de nombreux élus postant des photos avec Marine Le Pen sur Twitter.