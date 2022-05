Peu connue du grand public, Rima Abdul Malak était jusqu'ici la conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron. Forte d'une expérience dans l'humanitaire, elle a évolué pendant la majeure partie de sa carrière dans le milieu de la politique culturelle.

Rami Abdul Malak est une personnalité déjà très bien identifiée du monde de la culture

Bien que son visage ne soit pas familier pour le grand public, c'est un nom bien connu du monde de la Culture qui a été désigné pour la rue de Valois. À 43 ans, Rima Abdul Malak succède à Roselyne Bachelot comme ministre de la Culture, la quatrième du président Emmanuel Macron. Elle a évolué la majeure partie de sa carrière dans le milieu de la politique culturelle et a notamment œuvré dans l'ombre pendant toute la crise du Covid en tant que conseillère culture de la présidence de la République.

Humanitaire et arts

D'origine franco-libanaise, Rima Abdul Malak est arrivée en France à l'âge de dix ans. Elle grandit à Lyon, où elle découvre le théâtre. Diplômée de Sciences Po en 1999, elle se lance d’abord dans l’humanitaire, mais en le conjuguant avec les arts, en dirigeant notamment l’association Clown sans frontières, qui intervient auprès des populations victimes de la guerre, de catastrophes naturelles, de la misère, de 2001 à 2006.

Elle gardera par la suite des liens avec l'association, en siégeant dans son conseil d'administration jusqu'en 2014. Durant toute cette période, elle noue déjà de nombreux liens avec des artistes qui participent aux opérations de l'association.

La 'Madame culture' de la mairie de Paris

Après un court passage à l'Institut français, en charge de la diffusion de la musique française à l’étranger, Rima Abdul Malak arrive dans le milieu politique en 2008 à la mairie de Paris. Elle est d'abord conseillère spectacle vivant pendant deux ans, puis devient directrice de cabinet de celui qui était déjà adjoint à la culture, Christophe Girard. En 2012, alors qu'elle est remarquée par la gauche qui arrive au pouvoir, elle reste à la mairie de Paris comme conseillère culture directement au sein du cabinet de Bertrand Delanoë. C'est elle qui a notamment porté le développement du Centquatre, espace culturel pour les arts, en particulier les arts vivants, à Paris.

À l'AFP, l'un de ses anciens collègues de l'époque, Gaspard Gantzer, parle d'elle comme d'une "femme cultivée, intelligente et d'une grand sensibilité artistique" avec "un amour inconditionnel pour les artistes, les auteurs et les interprètes." Entre 2014 et 2018, Rima Abdul Malak reprend la promotion de la culture et des arts français à l'étranger en devenant attachée culturelle à l’ambassade de France à New-York.

Femme de l'ombre pendant la crise

Quand en 2019 elle est appelée par l'Elysée pour devenir la conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron, des voix saluent ce choix. L'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, explique notamment au Monde : "Rima est une personnalité remarquable qui a une connaissance intime et fine de la vie culturelle. Sa présence, c’est un signe, et un test."

Le test grandeur nature arrive rapidement, avec le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris qui lui permet de faire le pont entre la mairie qu'elle connaît bien et l'exécutif. Mais le gros dossier arrive dès mars 2020, avec une épidémie de Covid-19 qui met à mal le monde de la culture. Elle reste à la manœuvre aux côtés de Franck Riester puis Roselyne Bachelot pendant toute la difficile séquence de la crise sanitaire. Rima Abdul Malak s'impose, dans l'ombre, comme un intermédiaire entre des artistes et des professionnels de la culture à bout et un gouvernement qui doit limiter la casse dans le secteur tout en protégeant la population.

Lors du remaniement de juin 2020, elle est déjà pressentie pour prendre la suite de Franck Riester rue de Valois, mais c'est l'ancienne chiraquienne, Roselyne Bachelot, qui est finalement choisie. Ces dernières années, en plus des mesures de soutien Covid, elle a notamment travaillé à la mise en œuvre du Pass culture. En tant que ministre, elle devra notamment gérer la suppression de la redevance audiovisuelle annoncée par Emmanuel Macron.