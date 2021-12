Le candidat écologiste à l’élection présidentielle s'est engagé lundi matin chez nos confrères de franceinfo à nommer une femme comme Première ministre s'il est élu. Yannick Jadot promet aussi la parité à l’Assemblée nationale.

Yannick Jadot lors d'un meeting à Laon dans l'Aisne, le 11 décembre 2021. © AFP / Serge Tenani

Qui succèdera à Edith Cresson ? À ce jour, la socialiste reste la seule femme à avoir été Première ministre en France, nommée il y a 30 ans par François Mitterrand. Lors d’un entretien à Franceinfo, lundi 13 décembre, le candidat écologiste à la présidence de la République Yannick Jadot s’est prononcé pour le choix d’une femme à ce poste, tout comme une parité à l’Assemblée nationale.

Interrogé pour savoir s'il prendrait cet "engagement" de nommer une femme à Matignon, Yannick Jadot a répondu "oui" sans hésiter, mais sans s'attarder non plus sur la question "des personnes", refusant par exemple de dire si le nom de Sandrine Rousseau, arrivée deuxième à la primaire écologiste, lui paraissait être un bon choix.

Le candidat EELV a aussi expliqué vouloir "redonner à notre pays un régime parlementaire" et assuré que l'Assemblée nationale serait élue à "la proportionnelle" avec "50% de femmes et 50% d’hommes dans l’hémicycle".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'échange complet

FRANCE INFO : "Si vous êtes à l’Élysée, est-ce que vous nommez, vous prenez l’engagement ce matin, une femme Première ministre ?"

YANNICK JADOT : "Oui, mais au-delà de ça, je veux redonner à notre pays un régime parlementaire."

FRANCE INFO : "Sandrine Rousseau par exemple ? Elle est arrivée deuxième [à la primaire écologiste]."

YANNICK JADOT : "On n’est pas sur les personnes. La question est de diriger la France, pas de reprendre la primaire. (...) Ce qui me paraît important, c’est que ce soit une présidente de l’Assemblée nationale. Le vrai couple qui devra diriger notre pays, c’est la présidence de la République et l’Assemblée nationale devant laquelle le gouvernement sera responsable."

Un "souhait" déjà émis par le candidat Macron en 2017

Lors de la campagne de 2017, Emmanuel Macron, alors candidat, avait laissé la porte ouverte à la nomination d'une femme comme Première ministre, lors d'une réunion publique au Théâtre Antoine, le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

"Pour être honnête, c'est trop facile de le dire ce soir mais j'en ai parlé avec d'autres, à commencer par des hommes, et c'est plutôt mon souhait" avait-il déclaré. Il poursuit : "Il n'y a eu qu'une expérience en France, quelqu'un de remarquable, Edith Cresson, dont la vie n'a pas été facilitée parce que le contexte politique était très dur."

"Après, je ne vais pas choisir un Premier ministre parce que c'est une femme. Je choisirai le Premier ministre le plus compétent, le plus capable possible, avec le souhait et la volonté que ce soit aussi une femme." Finalement Emmanuel Macron nommera Edouard Philippe à Matignon en 2017, puis Jean Castex à l’été 2020.