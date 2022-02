À l'occasion de la Saint-Valentin, les Jeunes avec Macron et Jeunes & Jadot ont lancé des opérations communication sur les applications de rencontres pour inciter les jeunes à aller voter. Des opérations qui ne sont pas forcément du goût de Tinder.

Vous vous êtes inscrits sur une application de rencontres pour trouver l'amour... mais vous allez peut-être repartir avec des conseils politique. En ce jour de Saint-Valentin, les partis des candidats à la présidentielle ont investi les sites et applications de rencontres pour inciter les jeunes à voter en avril prochain et, de préférence, pour leur candidat.

Un premier râteau

Les Jeunes avec Macron (JAM) ont ainsi lancé une opération communication sur Tinder, Grindr et Bumble. "C'est notre façon de faire les choses, dans la communication on a toujours cette ambition d'utiliser les codes des jeunes pour leur parler", explique à France Inter Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron. "Si vous escomptez parler aux jeunes en passant par le JT de 20H de TF1, généralement c'est moins efficace que si vous allez vers des médias plus tournés vers eux ou directement là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et en l'occurrence les applications de rencontres."

À l'origine, il était question de créer un compte sur chacune des applications, comme l'indiquait Le Parisien. Mais l'opération s'est heurtée aux règles d'utilisation de Tinder, qui ne veut pas que de faux profils soient créés sur sa plateforme, relève BFMTV. Dans les "règles de la communauté" de l'application, il est ainsi précisé qu'il est "interdit de démarcher d’autres utilisateurs quand vous êtes sur Tinder. Vous pouvez très bien inviter vos Matchs à un événement que vous organisez ou auquel vous participez, mais si le but de votre profil est de promouvoir votre événement ou entreprise, ONG, campagne électorale, concours ou pour mener des études, nous pourrions supprimer votre compte."

Pour contourner cette règle, les équipes des Jeunes avec Macron ont prévu de se tourner vers leurs militants. Une centaine d'entre eux, déjà inscrits sur ces applications, vont se charger de faire la communication de l'opération. Un message "Je vote, et toi ?" sera inscrit sur leur profil et lorsqu'ils "matcheront" avec un utilisateur de la plateforme, ils devront lancer la discussion en posant des questions types : "Est-ce que tu t'intéresses à la présidentielle ?" Es-tu inscrit sur les listes électorales ?" Si ce n'est pas le cas, le lien du site officiel sera envoyé. "Je ne pense pas qu'ils suspendront les comptes d'utilisateurs réguliers de l'application simplement parce qu'ils ont un sticker sur la lutte contre l'abstention", espère Ambroise Méjean.

"On a très envie de vous"

L'opération se veut transpartisane mais il n'est pas exclu qu'au fil de la discussion la candidature d'Emmanuel Macron soit mise en avant. "Nous sommes des militants politiques et donc évidemment que si on nous pose la question, nous dirons qui nous sommes", précise Ambroise Méjean. Cette action entre d'ailleurs dans une communication plus globale pour porter la candidature, toujours pas officielle, du président. La semaine dernière, les Jeunes avec Macron ont par exemple lancé les affiches "On a très envie de vous", avec le président en photo.

"C'est vrai que c'est une communication un peu osée", reconnait Ambroise Méjean. "On a pris ce créneau parce qu'on trouve cette campagne présidentielle un peu terne, avec des idées pas très nouvelles, un peu de réchauffé. On trouve qu'il y a beaucoup de rance aussi avec ce que peuvent dire Éric Zemmour, Marine Le Pen et maintenant Valérie Pécresse. On a donc envie d'incarner quelque chose d'un peu plus optimiste, positif." Une opération de communication tout en sensualité, pour séduire particulièrement les jeunes et les inciter à se rendre aux urnes en avril prochain. Cet électorat est d'autant plus important à mobiliser pour les JAM qu'Emmanuel Macron est en tête dans les sondages chez les 18-30 ans.

"Faire tomber amoureux" du programme de Yannick Jadot

Le mouvement Jeunes & Jadot s'est aussi lancé dans une opération du même genre. Une centaine de militants de toute la France sont aussi mobilisés pour partager les idées de Yannick Jadot sur les applications de rencontres de leur choix à l'occasion de la Saint-Valentin. Ils vont chacun être chargés de créer des comptes au candidat. Dès qu'un "match" a lieu, les militants devront partager le programme de Yannick Jadot et renvoyer vers le site adopteunvert.com (pour s'inscrire à Jeunes & Jadot). L'objectif est de les "faire tomber amoureux de la politique", indique Antonin Dacos, responsable du pôle communication. "C'est une action de mobilisation sur une journée parce qu'on sait que les comptes vont être supprimés", précise Antonin Dacos. L'idée est avant tout de faire le buzz autour du candidat et de ses idées.