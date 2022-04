La revalorisation du salaire des professeurs "n'est pas conditionnée à quoi que ce soit", a déclaré Emmanuel Macron, interrogé à ce sujet dans la matinale spéciale "un candidat face au 7/9" sur France Inter. Le président sortant a annoncé une revalorisation "autour de 10%" dès janvier 2023.

Emmanuel Macron participait à la matinale spéciale élection présidentielle de France Inter. © Radio France / France Inter

Interrogé vendredi matin sur France Inter, Emmanuel Macron a précisé la mesure qu'il souhaitait mettre en place concernant le salaire des professeurs s'il est réélu dimanche prochain. "Nous avons commencé une revalorisation du salaire des professeurs et j'irai jusqu'au bout de celle-ci et elle n'est pas conditionné à quoi que ce soit. Cela veut dire qu'il y a une revalorisation autour de 10%", a indiqué le président sortant.

Lors de la conférence de presse de présentation de son projet le 17 mars, le président sortant avait conditionné la revalorisation des salaires à l'acceptation d'un "pacte" avec de "nouvelles missions ". "Les propos que j'ai tenus ont créé du trouble et ne m'ont pas aidés à être compris", a reconnu Emmanuel Macron sur France Inter. "J'ai été en grande partie élevé par une grand-mère qui était enseignante et j'ai épousé une enseignante donc je sais ce que je dois et ce que notre République doit à cette profession", a-t-il ajouté.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La revalorisation de 10% sera intégrée au projet de loi de finances pour 2023 et interviendra donc en janvier. Avant cela, le président a rappelé qu'il y aurait "à l'été" la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires et donc des enseignants. Au total, cette augmentation des rémunérations permettra qu'il n'y ait "aucun salaire même en début de carrière en-dessous des 2000 euros", a promis le président-candidat.

"On doit beaucoup mieux reconnaître celles et ceux qui s'engagent le plus."

Par ailleurs, Emmanuel Macron souhaite "augmenter beaucoup plus substantiellement" les rémunérations des enseignants "qui s'engagent, qui adhèrent à ce pacte que j'évoquais". Le président sortant a rappelé que cela avait déjà été fait par exemple pour les enseignants travaillant en Rep et Rep+. "On va reconnaître des missions qui aujourd'hui sont faites par beaucoup d'enseignants et qui ne donnent lieu à rien", a-t-il souligné. "La réalité, c'est que quand on parle des profs, il n'y a pas que les heures devant les élèves. Beaucoup font déjà 'devoirs faits', s'occupent des élèves en dehors du temps scolaire, organisent beaucoup de choses avec le périscolaire et c'est très peu reconnu. Le système reconnaît très peu ces taches-là. Je pense que c'est beaucoup plus juste de considérer que quand on a une communauté pédagogique, on doit beaucoup mieux reconnaître celles et ceux qui s'engagent le plus et qui acceptent de le faire pendant un moment."