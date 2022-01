Nous avons pu consulter le programme concocté par les équipes d'Anne Hidalgo en vue de l'élection présidentielle. L'actuelle maire de Paris entend répondre à trois urgences : sociale, climatique et démocratique.

Anne Hidalgo a présenté son programme. © AFP / Eric PIERMONT

Le programme d'Anne Hidalgo pour la présidentielle s'appuie sur trois grands piliers : répondre aux urgences sociales, climatiques et démocratiques. Voici les principales mesures qui apparaissent dans ce programme que nous avons pu consulter mercredi soir. La candidate socialiste viendra détailler ces mesures dans la Matinale Spéciale de France Inter ce jeudi, entre 8h20 et 9h30.

Son appel à l'organisation d'une primaire à gauche n'ayant pas été entendu, la candidate socialiste poursuit sa course à la présidentielle. Dans le même temps, l'ancienne ministre Christiane Taubira a déclaré qu'elle envisage d'être candidate et pourrait officialiser sa candidature d'ici la fin de la semaine. L'ex-garde des Sceaux a par ailleurs annoncé qu'elle se soumettrait au résultat de la Primaire populaire, cette initiative citoyenne d'investiture en ligne qui aura lieu du 27 au 30 janvier. Dans les sondages, Anne Hidalgo tout comme Christiane Taubira ne décollent pas.

Salaires, santé, logement : les grands axes du programme social

L'un des piliers du programme d'Anne Hidalgo est l'augmentation des salaires. Cela passera par une augmentation du SMIC de 15 %, soit une hausse d'environ 200 euros nets par mois. Dans ce cadre, la candidate socialiste entend engager des négociations salariales dans les branches professionnelles et dans les entreprises.

Toujours dans cette veine, le programme d'Anne Hidalgo confirme la mesure phare qu'elle avait annoncé au moment de son annonce de candidature : mieux rémunérer les enseignants. Il n'est plus question en revanche de doubler les salaires mais plutôt de porter progressivement la rémunération des enseignants au niveau de celui des cadres.

Aussi, pour garantir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la candidate veut rendre publique la liste des entreprises qui persistent à laisser perdurer les discriminations salariales envers les femmes et des pénalités seront imposées à ces entreprises.

Parmi les autres mesures, la candidate veut maintenir l’âge légal et prendre réellement en compte la pénibilité. La candidate souhaite plafonner l’âge légal de départ à la retraite aux 62 ans actuels, revaloriser les petites retraites en portant les montants nets du minimum vieillesse à 1.000 euros et du minimum contributif à 1.200 euros et rétablir les quatre critères de pénibilité supprimés par le président sortant (la manutention de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et l’exposition aux agents chimiques).

Un autre grand axe de son programme est la santé. Anne Hidalgo veut mettre fin aux déserts médicaux. Pour ce faire, elle veut accroître les capacités d’accueil des facultés de médecine pour former jusqu’à 15.000 nouveaux médecins par an. Par ailleurs, elle souhaite inscrire une année de professionnalisation comme médecin-assistant dans les déserts médicaux à la fin du parcours des internes en médecine. Anne Hidalgo veut également poursuivre la revalorisation des salaires.

Enfin, permettre à chacun de bien se loger à un prix abordable est l'un des objectifs de la candidate. En ce sens, Anne Hidalgo veut relancer la construction de logements sociaux, qui sera portée à 150.000 logements par an, dont un tiers de logements très sociaux. Elle souhaite aussi généraliser l’encadrement des loyers dans toutes les zones tendues et sanctionner les maires qui ne respectent pas l’obligation de 25 % de logements sociaux à 2025.

Répondre à l'urgence climatique

Anne Hidalgo place également l'urgence climatique au cœur de son programme. Elle souhaite inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et précise que le numéro deux du gouvernement sera un ministre du Climat, de la Biodiversité et de l’Économie. Son objectif est de parvenir à 100 % d’énergies renouvelables aussi rapidement que possible.

La bataille doit également se dérouler au niveau des logements des Français. Anne Hidalgo veut notamment mener un grand plan pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments basé sur un nouveau dispositif : aucun frais à avancer au moment des travaux ; le remboursement, dont l’ampleur dépendra du niveau des revenus, se fera au moment de la revente ou de la succession.

Concernant l'agriculture, Anne Hidalgo veut permettre notre souveraineté alimentaire, le renouvellement des générations et assurer un revenu décent. Sa priorité absolue est de mettre en place une politique d’installation des jeunes agriculteurs, de lutte contre l’accaparement des terres et l’artificialisation des sols.

Les territoires d'outre-mer ont une place toute particulière dans le programme climatique de la candidate, qui souhaite les mettre à la pointe de l’action écologique. Anne Hidalgo veut encourager l’agriculture locale en outre-mer et lancer un grand plan de développement des énergies renouvelables. Elle souhaite aussi mettre en place des mesures d'urgence dès 2022 sur les scandales sanitaires et environnementaux, comme le chlordécone en Martinique ou les sargasses dans les Caraïbes.

Anne Hidalgo veut aussi "lancer quatre grandes odyssées industrielles de demain autour de l’économie de la vie". La candidate veut réindustrialiser la France via quatre grands axes, qui correspondent aux grands besoins actuels et futurs de la société : la santé, l’énergie, la mobilité et le numérique, comme vaincre les maladies dégénératives à horizon 2035 ou atteindre l’autonomie énergétique décarbonée en 2050. Les régions seront les moteurs de ces odyssées.

Parmi les autres mesures, il est proposé de conditionner les aides publiques aux entreprises à un strict respect de critères sociaux et environnementaux. Toute entreprise qui violerait cet engagement devra rembourser les sommes perçues à l’État ou aux collectivités territoriales concernées.

"Minimum jeunesse", fin de vie, référendum : offrir plus de démocratie et de garanties au quotidien

Avec son troisième grand pilier, Anne Hidalgo entend mettre plus de démocratie dans la vie des Français en faisant des citoyens acteurs de la démocratie au quotidien. Pour ce faire, Anne Hidalgo veut abaisser le seuil à 1 million de signatures pour le référendum d’initiative partagée et créer un référendum d’initiative citoyenne.

L'une des propositions de la candidate est aussi de définir une nouvelle politique anti-concentration des médias. La candidate socialiste veut notamment réformer la loi de 1986 sur la liberté de communication en donnant un statut juridique aux rédactions.

Dans ce grand axe, Anne Hidalgo place aussi les jeunes et leur autonomie. Elle veut créer un "minimum jeunesse" pour tous les jeunes de plus de 18 ans, sous condition de ressources, assorti d’un accompagnement garanti vers l’emploi, la qualification et l’autonomie. Elle prévoit également d'attribuer 5.000 euros à chaque jeune à ses 18 ans pour lui permettre de financer ses projets professionnels et personnels.

Offrir le choix d’une fin de vie digne est aussi l'un de ses grands enjeux. Dans les premiers mois du quinquennat, Anne Hidalgo proposera donc une nouvelle loi garantissant la mise en place de directives anticipées, un accès universel à des soins palliatifs humains, de qualité, sur tout le territoire, et qui intègre pleinement les familles et le droit d’accéder à une aide active à mourir.

Enfin, la lutte contre les violences faites aux femmes doit être implacable, affirme la candidate. Pour cela, elle compte rétablir un ministère des Droits des femmes de plein exercice et le dotera d’un budget de 1 milliard d’euros. Elle adoptera par ailleurs les mesures appliquées en Espagne, à savoir la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats, la présence d’assistantes sociales dans les commissariats et les gendarmeries, des sanctions pénales aggravées, l'éloignement des conjoints violents, l'accompagnement social et psychologique des femmes et des enfants témoins de violences ou encore la priorisation dans le parc social des victimes de violences conjugales.