48,7 millions de Français sont appelés aux urnes ce dimanche, pour le second tour de l'élection présidentielle. A midi, le taux de participation est de 26,41%. Un chiffre en hausse d'un point par rapport au premier tour, à la même heure.

Une électrice, carte électorale à la main, dans un bureau de vote du Touquet, dans le Pas-de-Calais, le 24 avril 2022. © AFP / LUDOVIC MARIN

Marine Le Pen ou Emmanuel Macron ? Après deux semaines d'entre-deux-tours, plus que quelques heures à attendre avant de connaître le nom du prochain président de la République. Le second tour de la présidentielle a lieu ce dimanche et 48,7 millions de Français sont appelés aux urnes.

Plus qu'au premier tour, moins qu'en 2017

A 20h, les premières estimations du résultat seront connues. En attendant, à la mi-journée, ce sont les chiffres de la participation qui sont communiqués par le ministère de l'Intérieur. A midi, le taux de participation est de : 26,41%, soit un point de plus qu'à la même heure lors du premier tour, il y a deux semaines. Il était de 25,48%. En revanche, ce chiffre de la participation est en baisse de près de deux points par rapport à 2017, où il était de 28,23%.

En cette mi-journée, les départements où l'on a le plus voté sont : le Gers (34,46%), le Jura (34,38%) et l'Ain (33,92%). Ceux on l'on a le moins voté sont : la Seine-Saint-Denis (15,37%), Paris (20,71%) et le Val-d'Oise (21,18%).

26,31% d'abstention au total au premier tour

L'abstention est une nouvelle fois la grande inconnue de cette élection. Il y a deux semaines, lors du premier tour, le taux d'abstention avait été de 26,31%. Un chiffre supérieur de quatre points à 2017.