Trois mois après le premier tour, les électeurs étaient appelés à voter pour le second tour ce dimanche, dans un contexte inédit. Selon les premiers résultats, le Premier ministre est réélu au Havre avec 59% des voix, et le RN Louis Aliot l'emporte à Perpignan. Lille, Besançon ou Poitiers basculent en vert.

Edouard Philippe, dimanche soir au Havre, lors de son discours de victoire © Capture d'écran

Après la fermeture des bureaux de vote, les premières estimations permettent d'avoir une première vue du rapport de forces à l'issue du second tour des élections municipales. Et parmi les premiers résultats définitifs et ceux qui étaient les plus attendus, ceux de la ville du Havre, où le vote est électronique, sont déjà connus : le Premier ministre Edouard Philippe est réélu, avec 58,83% des voix, devant le communiste Jean-Paul Lecoq. "Je ne doute pas que beaucoup de résultats dans d'autres communes seront commentés (...) mais ici au Havre on est heureux, on va fêter cette victoire" a-t-il déclaré peu après 20h, saluant des "résultats nets" qui sont pour lui un "acte de confiance". Selon l'Elysée, il rencontrera le président Emmanuel Macron dès lundi matin. "Les résultats sont nets", a déclaré Edouard Philippe, peu après 20h. "C'est à la fois un acte de confiance et une responsabilité exceptionnelle qu'il faut prendre très au sérieux, et que nous allons tous prendre au sérieux".

Dans les grandes villes, les estimations tombent petit à petit à partir de 20h. Mais à Perpignan, la victoire semble acquise pour le candidat RN Louis Aliot, avec entre 52,7% des voix selon les Ipsos/Sopra Steria, devant le candidat LR Jean-Marc Pujol avec 47,3%. Perpignan, chef-lieu des Pyrénées-Orientales, devient ainsi la plus grande ville gérée par un élu RN.

Autre grande ville qui change de bord : Lille, où Martine Aubry, maire depuis 2001, est, selon les premières estimations d'Ipsos/Sopra Steria à 20h15, détrônée par le candidat écologiste Stéphane Baly, qui l'emporte d'une très courte tête, à 40% contre 39,5%. Violette Spillebout, candidate LREM-MoDem-UDI, n'arrive que loin derrière avec 20,5%.

Selon les estimations de 20h, à Besançon, la gauche rassemblée remporte le second tour avec 43,9% des voix pour la liste portée par l'écologiste Anne Vignot, devant le candidat LR qui obtient 41,5% des voix. Le candidat LREM-MoDEM arrive loin derrière avec 14,6%. Autre victoire écologiste : à Poitiers, la candidate EELV Léonore Moncond'huy a revendiqué sa victoire. Le maire sortant, Alain Clays (PS), a reconnu sa défaite.

A Nancy, selon les estimations aussi, le candidat de la gauche (PS-PCF-EELV) Mathieu Klein l'emporte avec 55,2% devant le maire sortant, le Radical Laurent Hénart allié avec LREM et le MoDEM, avec 44,8%.

A Bastia, Pierre Savelli, membre du parti autonomiste Femu a Corsica est réélu avec 50,6% des voix, toujours selon les résultats de 20h.

En revanche, il faudra encore attendre pour des estimations solides dans les plus grandes villes, dont les bureaux de vote ont fermé à 20h.

Une situation sanitaire inédite

Sur un peu moins de 35 000 communes françaises, 30 143 ont déjà vu leur conseil municipal réélu à l'issue du premier tour. Il reste donc environ 15% des communes pour lesquelles la situation se joue lors de ce second tour ; mais de nombreuses grandes villes étant concernées, au total 16 millions d'électeurs et d'électrices (39% du corps électoral).

Mais la situation de ce second tour est inédite : le premier tour de scrutin a eu lieu le 15 mars, soit deux jours avant l'annonce du confinement par le gouvernement. Il s'est donc écoulé plus de trois mois entre les deux tours de l'élection, dont le report au 28 juin n'a été confirmé que tardivement, après que les autorités ont estimé que le vote pouvait se dérouler dans des conditions sanitaires garantissant la sécurité des électeurs et des assesseurs. Seules sept communes de Guyane, où l'épidémie est encore active, voient leur second tour encore reporté.

L'enjeu de la participation

Selon les estimations Ipsos/Sopra Steria, pour les villes où le second tour a eu lieu, la participation est estimée à seulement 41%, soit encore moins que la participation du 1er tour, qui s'était ainsi élevée à 44,6%, une baisse de près de vingt points par rapport à 2014 (63,5%). Deux jours avant le confinement, au début de la crise du Covid-19 une partie des électeurs avaient appelé à ne pas se rendre dans les bureaux de vote dans un contexte d'incertitude sanitaire.

Pour pallier le risque qu'une telle situation se reproduise, les règles du vote par procuration avaient été étendues : chaque personne qui se rend dans un bureau de vote peut détenir deux procurations, et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer en raison du Covid-19 peuvent demander à ce que leur procuration soit collectée à domicile par la police ou la gendarmerie. Des mesures qui n'ont apparemment pas suffi à favoriser la participation pour ce deuxième tour.

Quelle progression pour EELV et le RN ?

Pour l'heure, Grenoble est la seule ville de plus de 100 000 habitants à avoir un maire écologiste. A l'issue du premier tour, EELV espère pouvoir conquérir d'autres grandes villes – même si le jeu des alliances lui est défavorable dans des villes où les résultats du premier tour étaient pourtant bons, comme Bordeaux, Lyon ou Strasbourg.

Enfin, le RN espère consolider son ancrage dans les villes où il était installé : une mission en partie accomplie au premier tour, plusieurs maires RN ayant été renouvelés, comme David Rachline à Fréjus ou Steeve Briois à Hénin-Beaumont. Le principal lieu de bataille pour le parti de Marine Le Pen pour ce second tour sera Perpignan, où Louis Aliot est arrivé largement en tête au premier tour (35,6%, le candidat LR Jean-Marc Pujol à 18%), mais doit faire face au retrait des deux autres candidats maintenus au second tour.

Un second tour avant un remaniement ?

Avec plusieurs ministres ou secrétaires d'État candidats (après l'élection de deux ministres au premier tour, Gérald Darmanin à Tourcoing et Franck Riester à Coulommiers), l'élection prend aussi des airs de test pour le gouvernement. Les résultats d'Edouard Philippe, mis en ballotage favorable au Havre face au communiste Jean-Paul Lecoq, seront notamment scrutés de près alors que les observateurs politiques prévoient un remaniement dans les jours à venir. Une défaite d'Édouard Philippe pourrait lui coûter son poste.

Pour La République en marche, l'enjeu est aussi de sauver les meubles après de nombreux premiers tours qui lui ont été défavorables. Si à Paris la victoire d'Agnès Buzyn semble inatteignable pour le parti présidentiel, le jeu des alliances, majoritairement à droite (dans 76 villes, dont à Lyon où Gérard Collomb s'est retiré au profit du candidat LR, ou Bordeaux ou Strasboug), parfois à gauche (dans 33 villes), pourrait aider LREM à maintenir un ancrage local dans les conseils municipaux de villes moyennes et grandes.