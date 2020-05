Quand pourra-t-on voter pour le second tour des municipales, dans les 5000 communes qui doivent encore l'organiser ? La question n'a toujours pas trouvé de réponse et le gouvernement devra bientôt trancher. Tour d’horizon des "pour", des "contre" et de ceux qui s'abstiennent sur le sujet.

Le second tour des municipales pourra-t-il se tenir dès le mois de juin ? © AFP / Nicolas Tucat

Il faudra bien organiser ce second tour des municipales un jour. Oui, mais quand ? Juin, septembre ? Quand certains élus dénoncent un "confinement démocratique", d'autres plaident pour reporter de plusieurs mois ce deuxième tour. Dans son avis rendu au gouvernement le 18 mai, le Conseil scientifique ne s'est pas opposé à sa tenue en juin, même s'il pose un certain nombre de conditions afin de renforcer la sécurité sanitaire durant l'ensemble du processus électoral, soulignant la difficulté "d'anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir". Selon le conseil, si ces élections se tenaient en juin, il faudrait procéder à une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la date retenue.

Mardi, la vingtaine de maires qui a échangé avec Emmanuel Macron a en tout cas souhaité qu'il se tienne "au plus vite" et la date du 28 juin a même été avancée, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner tandis que mercredi soir, Edouard Philippe recevait à Matignon les principaux chefs de partis. Reste que la question divise, à gauche comme à droite, même s'il ne s'agit là que 5 % des communes (5000 dont essentiellement les villes), les 95% restants (principalement des communes rurales) ayant pu élire leurs équipes municipales dès le premier tour.

Qui est pour ?

Anne Hidalgo, maire de Paris. Favorable à la tenue d'une deuxième tour au mois de juin tout comme trente-cinq autres élus (de droite comme de gauche), qui ont signé dans le Journal du Dimanche une tribune allant dans ce sens. Christian Estrosi, maire de Nice, Stéphane Le Foll, maire du Mans, François Rebsamen, maire de Dijon, Nicolas Florian, maire de Bordeaux ou Martine Vassal, présidente de Marseille-Métropole l'ont aussi signée.

Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il s'est dit sur LCI favorable à la tenue d'un second tour "le plus rapidement possible", "si les conditions sanitaires le permettent."

François Baroin , président (LR) de l'Association des maires de France et maire de Troyes. "Si les experts considèrent que l’épidémie est en quelque sorte sous contrôle, que le cadre protecteur de l’organisation des bureaux de vote permet une mobilisation électorale et de terminer le scrutin fin juin, l’association des maires de France est favorable à cela", a-t-il déclaré sur Europe 1.

François Bayrou , président du Modem et maire de Pau. Il est pour la tenue de ce deuxième tour : "la raison, c'est de voter fin juin", a -t-il affirmé sur France Inter, "si on peut sanitairement, s'il n'y a pas de rebond de l'épidémie."

Qui est contre ?

Richard Ferrand , président de l'Assemblée nationale (LREM). Il est "non raisonnable" d'organiser des élections en juin, a-t-il déclaré sur France Télévisions. Il plaide pour un report de l'élection en mars 2021, même s'il se rangera "à l'avis majoritaire de la majorité."

Qui s'abstient ?

Gérard Larcher, président du Sénat. "C'est à l’exécutif de décider", a-t-il jugé mardi sur franceinfo. Sous conditions : "si le Conseil scientifique considère que l'évolution de la crise sanitaire permet de tenir ces élections, il me semble important qu'elles puissent se tenir, en étant attentif à la prévention, aux gestes barrières."