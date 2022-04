Une enquête a été ouverte ce mardi par le parquet de Paris, après l'envoi de textos par l'équipe de campagne d'Eric Zemmour a des électeurs sur le thème de l'antisémitisme. Deux associations soupçonnent le candidat d'avoir spécifiquement ciblé des personnes de confession juive.

L'équipe d'Eric Zemmour pourrait faire face à des sanctions © AFP / Carine Schmitt / Hans Lucas

Y a-t-il eu ciblage religieux de la part de l'équipe d'Eric Zemmour à la veille du premier tour de la présidentielle ? C'est la question que se pose le parquet de Paris, qui vient d'ouvrir une enquête préliminaire pour des soupçons de démarchage par SMS de citoyens de confession juive de part de l'équipe de campagne du candidat d'extrême droite. Confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), les investigations visent à établir si le candidat et son entourage se sont servis d'un fichier recensant les personnes en fonction de leur religion, ce qui est illégal. L'ouverture de cette enquête fait suite à la plainte contre X de l'association J'accuse AIJI et de l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).

"Aux Français de confession juive"

Le message en question a été envoyé le 8 avril, dans les derniers instants de la campagne officielle : "J'ai écrit un texte pour vous : pourrons-nous vivre en paix encore longtemps en France ? Lisez-le sur EZ2022.fr". Il est signé "EZemmour". Le lien en question amenait sur une page avec un long texte signé du candidat, pour les "Français de confession juive".

Il y explique notamment être "le seul candidat qui a le courage de s'opposer frontalement et radicalement aux djihadistes", vouloir lutter "contre l'expansion de l'Islam" et ne pas compter "interdire l'abattage rituel".

Les Français de confession juive ne vivent plus tranquilles depuis bien longtemps à cause des racailles qui vous pourrissent la vie.

Avec ou sans accord ?

Me Stéphane Lilti, avocat de l'UEJF et de J'accuse dénonce "une agression fondée sur un fichage illicite des Français de confession juive". "Selon les informations que l'on a d'ores et déjà pu collecter, poursuit l'avocat, Eric Zemmour aurait réuni dans une base de données - on ne sait comment - plus de 10.000 noms associés à des numéros de téléphone de personnes juives ou réputées juives pour leur adresser un texte intitulé 'Message d'Eric Zemmour aux Français de confession juive'. On voit bien quel est le critère de sélection des destinataires : ce sont bien les Français de confession juive."

C'est sans précédent sous la Cinquième République.

Joint par France Inter, l'entourage du candidat dénonce "une volonté de nuire" et explique avoir eu recours à des données concernant des personnes qui s'étaient sciemment inscrites sur des sites d'information, des blogs, ou des sites d'associations traitant de l'antisémitisme en France, et qui avaient toutes donné leur accord pour l'utilisation de ces données à des fins politiques ou commerciales. Leur religion n'a pas été précisée au moment de leur inscription, selon la même source, qui dit voir dans cette polémique "beaucoup de bruit pour rien", assurant avoir vérifié la légalité de la démarche en amont, à l'aide d'une équipe de juristes, et avoir eu recours, pour accéder à ce fichier, à un opérateur agréé. L'entourage du candidat ajoute avoir également envoyé des textos ciblés à des agriculteurs ou des enseignants.

"Je ne vois pas comment un courtier en données personnelles, dont c'est le métier, aurait pu assurer à Eric Zemmour qu'il pouvait sans problème utiliser une liste de juifs, rétorque Stéphane Lilti. "Je n'y crois pas personnellement, mais nous verrons ce que c'est que ce que diront les enquêteurs. Pour connaître une partie des personnes qui ont été destinataires, je ne les vois pas du tout s'associer à un message d'Eric Zemmour aux Français de confession juive où il dénonce le 'danger mortel' de l'islam. C'est impossible et il ne parviendra pas à rapporter positivement la preuve de l'accord de 10 000 personnes à cette communication électorale".

Enquête de la Cnil

Le code pénal prévoit que "le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi _est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende_".

La Cnil, le gendarme des données personnelles en France, saisie par des destinataires du texto, a également ouvert une enquête. Le règlement de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est précis à ce sujet : "Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale (…) d'une personne physique sont interdits." Il existe toutefois des exceptions, notamment lorsque "la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques". Cette procédure, distincte de l'enquête pénale, peut aboutir à une amende.