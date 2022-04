Dans un entretien à l'hebdomadaire L'Express, la célèbre romancière, soutien de Jean-Luc Mélenchon, affirme qu'elle votera Emmanuel Macron, par dépit. "C'est un crève-cœur", dit-elle.

La romancière Annie Ernaux, photographiée en 2008; © AFP / Ulf Andersen

C’est un soutien pur et dur de Jean-Luc Mélenchon. La romancière Annie Ernaux s'est donné le temps de la réflexion après l'élimination du candidat insoumis au premier tour et avant d'annoncer pour qui elle voterai au second. "Je ne peux pas donner quitus là, tout de suite, à Macron", disait-elle lundi dernier à Libération. La romancière, auteure de "La Place" et des "Années", crève finalement l'abcès ce vendredi : elle votera bien pour Emmanuel Macron mais à contre-coeur, explique-t-elle dans l’Express.

Macron "voulait" un duel avec Le Pen

L’auteure a adhéré à l’automne dernier au Parlement populaire, l'organe de soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme 330.000 électeurs LFI. Elle fait partie de ces militants et soutiens à qui le leader de La France insoumise a écrit cette semaine, pour lancer la grande consultation en vue du second tour. Les résultats seront publiés samedi prochain à 20 heures. Trois possibilités : voter Emmanuel Macron, voter blanc ou s'abstenir.

Dans les colonnes de l’hebdomadaire, Annie Ernaux affirme qu'elle votera pour Emmanuel Macron. "C'est un crève-cœur", soupire-t-elle. "Je me rappelle avoir dit en 2018, dans le journal Zadig, qu'il était en train de fabriquer la prochaine élection avec une Le Pen en face de lui. Il voulait cela, c'est évident. Bon, maintenant il est obligé de séduire la gauche, on n'y croit pas, voyez Sarkozy en embuscade, mais on y va, on le fait."

Elle déteste plus Macron que Sarkozy

En 2002, Annie Ernaux avait hésité avant de voter pour le second tour. Mettre un bulletin au nom de Jacques Chirac dans l’urne ou s’abstenir ? Finalement, elle avait choisi de donner une voix au président sortant, "en me promettant bien que ce serait la dernière fois, que je ne me ferais plus jamais avoir", assure l’auteure. En 2017, Annie Ernaux s’était alors abstenue.

Elle reconnaît "plus de détestation pour Macron" que pour Nicolas Sarkozy. Elle qualifie l'actuel chef de l'État d’arrogant et pointe son "mépris". "La grande cause du féminisme, parlons-en !" s'exclame l’écrivaine. Elle accuse Emmanuel Macron d’avoir "détruit les services publics l'un après l'autre, l'école, la santé... D'une certaine manière, Sarkozy, lui, annonçait la couleur."

Mais peut-elle pour autant laisser passer Marine Le Pen ? Annie Ernaux rappelle qu’elle vit à Cergy, en région parisienne, "une ville nouvelle multiethnique et multiculturelle et je ne peux pas laisser passer le Rassemblement national". Elle conclut : "Je sais à quel point tous les jeunes de la région vont souffrir avec Marine Le Pen." Comme Annie Ernaux, d'autres écrivains soutient de Jean-Luc Mélenchon s'interrogent sur leur vote au second tour. Le romancier, prix Goncourt, Pierre Lemaître écrit sur Twitter, au lendemain des résultats : "J’espère que ceux qui ont choisi de ne pas faire barrage à l’extrême droite au premier tour ne viendront pas nous donner des leçons de morale au second." Un autre prix Goncourt mélenchoniste, Laurent Binet, n'a pas publiquement affiché ses intentions. Sur Twitter, il clame :