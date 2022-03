Un discours pour l'histoire. Pendant un peu plus de 16 minutes ce mercredi en visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un vibrant appel à l'aide devant les élus du Congrès américain. Voici la retranscription complète de son intervention.

Les élus du Congrès ont réservé une ovation debout à Volodimir Zelensky avant et après son intervention. © AFP / J. Scott Applewhite

Un discours pour l'histoire. Les images de ces parlementaires américains debout, offrant une ovation solennelle à un Zelensky en tee-shirt kaki, restera. Les mots aussi. "Etre le leader du monde, c'est être le leader de la paix" a dit le président ukrainien aux élus de la Chambre des représentants et du Sénat américains et, à travers eux, au président Biden.

Pour marquer le coup, une vidéo contenant des images crues des morts et des destructions provoquées par l'offensive militaire russe a été diffusée. Elle se terminait par ces mots: "Fermez le ciel au-dessus de l'Ukraine."

A l’issue de son intervention, Volodymyr Zelensky a été longuement applaudi par l'ensemble des élus du Congrès, à qui l'on avait distribué des broches bleu et jaune, couleurs du drapeau ukrainien. L'ambassadrice ukrainienne aux Etats-Unis Oksana Markarova, assise au deuxième rang et entourée de hauts responsables du Congrès, a elle aussi été ovationnée.

"Slava Ukraini", "Gloire à l'Ukraine", lui a lancé la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Parce que son intervention va rentrer dans l'histoire de ce conflit, nous avons décidé de retranscrire et traduire in extenso le propos de M. Zelensky.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Le destin de notre pays est en train de se jouer"

"Merci beaucoup. Madame la présidente [de la Chambre basse du Congrès américain], membres du Congrès, mesdames et messieurs, Américains, amis, je suis fier de vous saluer depuis l'Ukraine, depuis notre capitale Kiev. Une ville qui vit sous les tirs de missiles et sous les bombardements des forces russes tous les jours. Mais Kiev ne baisse pas les bras, et nous n'avons jamais songé à baisser les bras, pas une seule seconde, ici comme comme dans toutes les autres villes de notre magnifique pays, qui se retrouvent au milieu du pire conflit depuis la Seconde Guerre mondiale.

J'ai l'honneur de vous saluer de la part du peuple ukrainien, des gens courageux, des amoureux de la liberté qui résistent à l'agression russe depuis huit années. Ceux qui sacrifient leurs meilleurs fils et filles pour mettre un terme à cette invasion russe.

En ce moment, le destin de notre pays est en train de se jouer, le destin de notre peuple : est-ce que les Ukrainiens seront libres, est-ce qu'ils seront capables de conserver leur démocratie ? La Russie n'a pas simplement attaqué nos gens, notre terre, nos villes. Elle a lancé une attaque brutale contre nos valeurs, nos fondamentaux humanistes. Elle a envoyé ses chars et ses avions contre notre liberté, contre notre droit à vivre libre dans notre propre pays, à choisir notre propre futur. Contre notre désir de bonheur. Contre les rêves de notre nation. Les mêmes rêves que les vôtres, vous Américains, comme n'importe quel autre citoyen des États-Unis.

"Souvenez-vous de Pearl Harbor"

J'ai à l'esprit le Mémorial national du Mont Rushmore. Les visages de vos célèbres présidents, de ceux qui ont posé les fondations sur lesquelles reposent les États-Unis d'Amérique aujourd'hui : la démocratie, l'indépendance, la liberté et la santé pour tous, pour chaque personne, pour tous ceux qui travaillent dur, qui vivent honnêtement, qui respectent la loi. Nous en Ukraine, nous voulons la même chose pour notre peuple. Tout cela fait partie intégrante de vos vies.

Mesdames et messieurs, amis, Américains, plongez vous dans votre grande histoire, et vous serez en mesure de comprendre ce que vivent les Ukrainiens. Comprenez-nous maintenant. Nous avons besoin de vous. Souvenez-vous de Pearl Harbor. Le terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était noir d'avions vous attaquant. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous du 11-Septembre. Ce jour terrible de 2001, quand certains ont tenté de faire de vos villes des champs de bataille, quand des innocents ont été attaqués par les airs. Personne ne s'y attendait. Vous ne pouviez pas l'arrêter.

Nous vivons la même chose chaque jour. En ce moment même, toutes les nuits depuis trois semaines maintenant, dans plusieurs villes ukrainiennes, Odessa, Kharkiv, Lviv, Marioupol, Dnipro, la Russie a fait du ciel ukrainien une source de mort pour des milliers de personnes. Les troupes russes ont déjà tiré près de mille missiles en Ukraine et lancé un nombre incalculable de bombes. Ils utilisent des drones pour nous tuer minutieusement.

"J'ai un rêve"

L'Europe n'avait plus connue une telle terreur depuis 80 ans, et nous demandons au monde entier qu'il réponde à cette terreur. Est-ce trop demander, de réclamer une zone d'exclusion aérienne pour sauver des gens ? Est-ce que c'est trop ? Une zone d'exclusion aérienne qui serait humanitaire : une telle mesure empêcherait la Russie de terroriser nos villes libres.

Si c'est trop demander, alors nous proposons une alternative. Vous savez de quels systèmes de défense nous avons besoin : les missiles S-300, et d'autres systèmes similaires. Vous savez à quel point la situation sur le champ de bataille dépend de notre capacité à utiliser des avions puissants, une aviation forte pour protéger la population, pour protéger notre liberté, pour protéger notre pays. Ces avions pourraient aider l'Ukraine et donc aider l'Europe. Vous savez que ces avions existent, car vous en possédez. Mais ils sont au sol, pas dans le ciel ukrainien. Ils ne défendent pas notre peuple.

"J'ai un rêve" : ces mots, chacun d'entre vous les connait bien [en référence à Martin Luther King et son "I had a dream" en VO, ndlr]. Aujourd'hui, je peux dire "J'ai un besoin" : ce besoin, c'est celui de protéger notre ciel. J'ai besoin de votre décision, de votre aide. Ces mots, ils doivent résonner en vous comme si j'avais dit : "J'ai un rêve".

Mesdames et messieurs, chers amis, l'Ukraine remercie les États-Unis pour son immense soutien, pour tout ce que votre gouvernement, votre peuple, a fait pour nous. Pour les armes, les munitions, l'entraînement, le financement, pour votre position de leader pour faire pression économique sur l'agresseur.

"Je vous demande d'en faire plus"

Je remercie le président Biden pour son investissement personnel, sincère, au service de la défense de l’Ukraine et de la démocratie à travers le monde. Je vous remercie d’avoir adopté la résolution qui vise à reconnaître officiellement comme criminels de guerre tous ceux qui se rendent coupables de crimes à l’encontre de l’Ukraine et du peuple ukrainien.

Ceci étant dit, maintenant que notre pays, et que toute l’Europe, traverse ses heures les plus sombres, je vous demande d’en faire plus. Nous avons besoin que vous preniez de nouveaux trains de sanctions toutes les semaines, jusqu’à ce que la machine de guerre russe s’arrête. Des restrictions doivent peser sur tous les piliers de ce régime. Nous proposons que les États-Unis sanctionnent tous les responsables politiques de la fédération de Russie qui restent en fonction et qui ne prennent pas leurs distances avec les responsables de cette agression contre l’Ukraine. Des membres de la Douma au dernier des fonctionnaires qui n’a pas assez de morale pour se lever contre cet état de terreur. Toutes les entreprises américaines doivent quitter immédiatement ce marché russe inondé de notre sang.

Mesdames, messieurs ; chers membres du Congrès, je vous en conjure : prenez les choses en main. Si vous avez des entreprises dans vos circonscriptions, qui participent à financer la machine de guerre russe, faites pression sur elle. Je vous demande de vous assurer qu’aucun Russe ne reçoit le moindre penny qu’il puisse utiliser pour détruire le peuple ukrainien, pour détruire notre pays, détruire l’Europe. Tous les ports américains devraient être fermés pour les produits russes.

Nous devons défendre ce principe dans le monde entier : la paix est plus importante que n’importe quel revenu. Nous avons déjà mis sur pied une coalition anti-guerre, une grande coalition anti-guerre qui rassemble un grand nombre de pays, des dizaines de pays, ceux qui ont réagi dès le départ à la décision de Poutine d’envahir notre pays.

Mais nous avons besoin de viser plus loin et de faire plus. Nous avons besoin de créer de nouveaux outils pour riposter vite et mettre fin à la guerre, l’invasion à grande échelle de notre pays, qui a commencé le 24 février. La logique aurait voulu que ce cauchemar s’arrête en 24 heures et qu’il soit puni immédiatement.

"De nouvelles institutions"

Dans le passé, la guerre a conduit nos prédécesseurs à créer des institutions pour nous protéger, mais malheureusement celles-ci ne fonctionnent pas. Nous le voyons. Vous le voyez. Nous en avons donc besoin de nouvelles : de nouvelles institutions, de nouvelles alliances. Nous proposons donc de créer une association, U24, pour United for Peace, une union de pays responsables qui ont la force et la volonté de stopper immédiatement les conflits, de fournir toute l’aide nécessaire en 24 heures si nécessaire, y compris des armes. Des sanctions, de l’aide humanitaire, un soutien politique, financier : c’est tout ce dont on a besoin pour maintenir la paix et sauver le monde, afin de sauver des vies.

En outre, une telle association, une telle union, pourrait fournir une assistance aux pays qui subissent des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l’homme, qui traverseraient des crises et des épidémies. Rappelez-vous à quel point il fut difficile pour le monde de procéder à des choses extrêmement simples, comme distribuer des vaccins contre le Covid pour sauver des vies et empêcher l’apparition de nouveaux variants. Cela a pris des mois, des années.

Mesdames et messieurs, si une telle alliance existait aujourd’hui, nous serions capables de sauver des centaines de vies dans notre pays, et dans de nombreux pays sur la planète : ceux qui veulent la paix, ceux qui connaissent des destructions barbares.

Je vous demande juste de regarder une vidéo, une vidéo de ce que les troupes russes ont fait dans notre pays, sur notre territoire. Nous devons y mettre un terme. Nous devons aussi l’empêcher, en anéantissant de façon préventive chaque agresseur qui chercherait à assujettir d’autres nations.

"Je ne vois aucun sens à la vie si elle ne peut pas arrêter les morts"

Être le leader du monde signifie être le leader de la paix. La paix dans votre pays ne dépend pas seulement de vous et de votre peuple. Elle dépend de ceux qui sont à côté de vous, de ceux qui sont forts. Fort ne signifie pas faible. Un homme fort est courageux et prêt à se battre pour ses citoyens en tant que citoyens du monde. Pour les droits de l'homme. Pour la liberté. Pour le droit de vivre décemment et de mourir quand son heure est venue et non quand quelqu'un d'autre en décide.

Aujourd'hui, le peuple ukrainien ne défend pas seulement l'Ukraine. Nous nous battons pour l'Europe, le monde et nos vies au nom de l'avenir. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple américain aide non seulement l'Ukraine, mais aussi l'Europe et le monde à maintenir la planète en vie. Pour garder la justice dans l'histoire.

J'ai presque 45 ans. Aujourd'hui, mon âge s'est arrêté lorsque le cœur de plus de 100 enfants a cessé de battre. Je ne vois aucun sens à la vie si elle ne peut pas arrêter les morts. C'est ma mission en tant que leader de mon peuple, et en tant que leader de ma nation.

Je m'adresse au président Biden : vous êtes le leader de la nation, de votre grande nation. Je vous souhaite d'être le leader de ce monde. Être le leader du monde signifie être le leader de la paix. Merci. Gloire à l'Ukraine."