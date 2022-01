L'équipe de Yannick Jadot a lancé sa chaîne Twitch lundi soir. Porte-paroles et responsables du parti animeront des émissions au moins trois fois par semaine. Les premiers à passer sur le grill de ce délicat exercice n'ont pas échappé au stress et aux problèmes techniques, mais avec le sourire.

Les Verts ont lancé leur chaîne Twitch lundi soir. © Capture d'écran

Les Verts ont lancé leur chaîne Twitch lundi soir. Initialement plébiscitée par les adeptes de jeux vidéo, la plateforme qui permet de discuter en direct avec les internautes séduit désormais les équipes des candidats à la présidentielle. Les Insoumis sont les premiers à s'être réellement lancés en proposant plusieurs émissions régulières, dont #AlloMelenchon, avec le candidat, depuis début novembre.

Avec Twitch, les écolo veulent contourner les contraintes des médias sur le temps imparti comme sur les sujets abordés. L'idée est de "prendre le temps", de discuter des "sujets socio-environnementaux qui peinent à faire leur place", d'essayer "d'apporter un éclairage", expliquent la secrétaire nationale adjointe d'Europe écologie les Verts Sandra Regol et le porte-parole de la campagne Benjamin Lucas. L'enjeu est aussi de s'adapter à la crise sanitaire qui limite les meetings, les réunions publiques et les porte-à-porte.

Stress, pépins techniques et bonne humeur

Lundi soir, c'est Sandra Regol et Benjamin Lucas qui ont essuyé les plâtres. Avec leur émission "Baron vert", ils proposent une heure de "décryptage de l'actualité" et de "pédagogie sur les coulisses de la campagne présidentielle" chaque lundi, à partir de 19 heures.

"Ici, pas de débat qui puent sur le prénom des uns, la religion des autres", résume d'entrée Benjamin Lucas. L'objectif est de parler des sujets qui "vous intéressent". Au programme de cette première émission : l'étude d'Oxfam sur la fortune des milliardaires, le retour des débats sur l'IVG et la neige industrielle en Alsace. Des sujets difficiles et concernant abordés dans la bonne humeur et entre deux blagues, comme par exemple cette question existentielle de Benjamin Lucas : y aura t-il encore de la bière dans 10 ans ?

Dans la deuxième partie de l'émission, il est question de la mobilisation en temps de Covid, c'est-à-dire comment trouver d'autres moyens de communiquer et de contacter les électeurs en cette période de crise sanitaire "mais aussi de crise démocratique". L'occasion pour l'invitée du jour, Léa Balage, responsable des mobilisations chez EELV, de présenter l'application Jadot2022. Comme d'autres équipes de campagne l'ont proposé avant eux, elle permet de communiquer avec les militants, d'organiser les rencontres, de suivre les actions des comités locaux, d'avoir tous les outils pour tracter, etc.

"Il y a encore le son là ?"

Sur la forme, le logo, les effets lumineux, les trois caméras et l'habillage vidéo sont efficaces. Signe aussi que l'équipe est entourée de fins connaisseurs de Twitch, un "Kappa" s'est glissé dans le décor en arrière plan. Il s'agit d'un visage en noir et blanc généralement utilisé sur Twitch pour marquer de l'ironie ou du sarcasme.

Le rendu final de la vidéo n'est pas aussi professionnel que sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon et les autres émissions politiques type Backseat et Mashup qui se sont développées sur Twitch ces derniers mois, avec des installations dignes des plateaux télé. Mais rappelons que l'ADN de Twitch reste basé sur la simplicité : un ordinateur, une caméra et de la discussion.

Pour le reste, disons qu'on ne s'improvise pas streamer en un claquement de doigt. D'ailleurs, les deux animateurs n'ont pas caché leur stress : "On n'a pas du tout le trac pour cette première", ironise Sandra Regol. A l'appréhension de se jeter dans le vide en direct devant des centaines de viewers (internautes sur Twitch) se sont ajoutés quelques pépins techniques. Pas simple d'afficher un article à l'écran, de repérer les questions dans une liste sans fin de messages qui ne sont pas toujours en lien avec le sujet ou encore pas simple de regarder la bonne caméra. La technique, ce n'est pas toujours facile à gérer, en témoigne les dernières secondes d'émission quand les animateurs disent au revoir, le panneau de fin s'affiche et soudain : "Il y a encore le son là ?" Oui. "On a un peu merdé..." Ils ont en fait oublié de remercier leur équipe. Retour de l'image et remerciements. Cette fois, la mission est remplie. Au maximum, 435 viewers ont été au rendez-vous.

Tout un programme

"Baron vert" est la première émission d'une longue série sur la chaîne Twitch des Verts, car ils ont concocté tout un programme : trois émissions différentes par semaine. Chaque lundi à 19 heures, il y aura donc "Baron vert", avec à chaque fois un invité. La semaine prochaine, l'ancien député Noël Mamère inaugurera la partie du stream intitulée de manière taquine "l'œil du boomer".

Le mardi à 19 heures, la présidente du conseil politique de Yannick Jadot Sandrine Rousseau animera l'émission "Vert l'infini et au-delà". La finaliste de la primaire écologiste recevra chaque soir des "grands témoins" pour discuter de sujets socio et sociétaux liés à la campagne. Cette semaine, l'école sera au cœur des débats.

Tous les jeudis à 18h30, le député Cédric Villani proposera lui un "décryptage scientifique pour comprendre les enjeux" contemporains. Des invités seront aussi au programme. La première émission sera consacrée à la disparition des insectes.

En plus de ces émissions hebdomadaires, les Verts organiseront plusieurs événements ponctuels sur Twitch. Il n'est pas exclu de voir passer Yannick Jadot lui-même dans toutes ces émissions, puisqu'il a "libre antenne" sur la chaîne, d'autant que le studio a été installé dans les locaux de la campagne.