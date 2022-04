Pendant près de trois heures, les deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ont débattu des principaux thèmes de la campagne, sur un ton plus posé qu'il y a cinq ans. "On est beaucoup plus disciplinés qu'il y a cinq ans", a d'ailleurs reconnu le président sortant.

Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont débattu pendant 2h30.

Un débat posé et quelques phrases chocs. Les deux finalistes de la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont débattu pendant 2h50 mercredi soir sur TF1 et France 2, égalant ainsi le record de durée du débat de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Contrairement au brouhaha du débat présidentielle de 2017, ce match retour entre les deux candidats a laissé la place à des échanges sur le fond des programmes, avec Emmanuel Macron à l'attaque et Marine Le Pen davantage sur la défensive. Ce n'est d'ailleurs qu'après cinquante minutes de discussions que Marine Le Pen, la première, a dû demander à son adversaire d'arrêter de la "couper" dans ses explications. En 2017, il avait fallu moins de dix minutes pour avoir les premiers échanges musclés. "On est beaucoup plus disciplinés qu'il y a cinq ans", a même noté Emmanuel Macron. Ce à quoi Marine Le Pen a répondu : "Nous avons sans doute un peu vieilli." Sans doute un peu appris, aussi, du débat de 2017.

La stratégie

Marine Le Pen. Il y a cinq ans, la candidate RN avait misé sur l'attaque, abattant toutes ses cartes les unes après les autres, se retrouvant rapidement à court de munitions. Cette fois-ci, Marine Le Pen a choisi la défense, voire l'excès de défense. Elle a choisi d'adopter un ton plus posé, studieux, souriant, évitant de couper son adversaire et préférant prendre des notes. La candidate a également salué à plusieurs reprises le travail ou les propos de son adversaire. Sur la gestion de la guerre en Ukraine par exemple : "J'avoue que les efforts que vous avez développés pour tenter de trouver au nom de la France, les moyens, les voies de la paix, méritent d'être soutenus."

Mais la cheffe de file du RN a semblé à plusieurs reprises subir les attaques d'Emmanuel Macron, ne cherchant pas toujours à y répondre. Elle est apparue confuse sur certains points clés : lorsque dès le premier thème, le pouvoir d'achat - sur lequel elle a pourtant axé sa campagne - Emmanuel Macron a détricoté son programme ou encore sur les retraites, thème clé sur lequel elle aurait pu plus attaquer son adversaire. L'attaque très prévisible sur les cabinets privés et notamment McKinsey est arrivée tard et elle fût subreptice. Même l'adversaire en est surpris : "Je l'attendais celle-là, vous avez mis du temps Madame Le Pen."

Emmanuel Macron. Le président sortant a opté pour une stratégie offensive, un ton professoral, démontant point par point le programme économique de son adversaire. C'est lui le premier qui coupe la parole, lui qui a saisi toutes les occasions pour attaquer, lancer des piques, en haussant légèrement le ton, sur la Russie par exemple. Sa posture en témoignait : le président-candidat était penché sur la table, le buste en avant lors des moments d'attaque. À l'inverse, lorsque son interlocutrice parlait, il adoptait une posture presque lassé, les bras croisés ou la tête posée sur les mains, coudes sur la table.

Un ton presque moqueur à certains moments : "Vous rigolez ou quoi ?", "Oh aïe aïe", "Votre programme n'a ni queue ni tête", "On est tous dans la vraie vie madame Le Pen", sourire en coin.

Les répliques chocs

"Vous allez créer la guerre civile." L'échange le plus musclé a eu lieu au sujet du port du voile. Marine Le Pen l'a rappelé clairement : "Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Le voile est un uniforme imposé par les islamistes, une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes et pour cela il faut interdire le voile dans l'espace public." S'en est suivi un échange d'environ quatre minutes, uniquement sur le voile, où Emmanuel Macron lui a reproché de vouloir s'attaquer à la Constitution : "Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité."

"Vous dépendez du pouvoir russe et de monsieur Poutine." Emmanuel Macron a attaqué Marine Le Pen sur ses relations avec la Russie : "Vous avez été une des premières responsables politiques européennes à reconnaitre le résultat de l'annexion de la Crimée (…) Vous l'avez fait pourquoi ? Parce que vous dépendez du pouvoir russe et vous dépendez de Monsieur Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit ça, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt, auprès d'une banque russe, proche du pouvoir. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Vos intérêts sont liés à des gens proche du pouvoir russe."

"Vous êtes climato-sceptique"/"Vous êtes climato-hypocrite." Au moment d'aborder le thème de l'écologie, Emmanuel Macron a de nouveau lancé l'attaque : "Votre programme n’a ni queue ni tête. J’ai lu votre projet, il est très transparent. Vous êtes climatosceptique." Ce à quoi la candidate RN répond quelques minutes plus tard : "Je ne suis absolument pas climatosceptique, mais vous vous êtes un peu climato-hypocrite. Vous êtes le pire de l’écologie punitive."

"Le 'Mozart de la finance' a un bilan [économique] très mauvais et un bilan social encore pire." Cette fois-ci, c'est Marine Le Pen qui a lancé l'offensive, en critiquant le bilan d'Emmanuel Macron.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On peut décider de ripoliner tout seul la façade mais c'est une copropriété." Au moment d'aborder la question de l'Union européenne, Emmanuel Macron a reproché à Marine Le Pen de vouloir "sortir de l'Europe". "Ce que vous décrivez ça ressemble à une bande à part dans votre programme", a-t-il estimé, avant d'ajouter : "On peut décider de ripoliner tout seul la façade mais c'est une copropriété. À un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, 'ça doit être comme j'ai décidé parce que je m'appelle madame Le Pen'." "Vous avez une vision rabougrie de la France", lui a rétorqué Marine Le Pen.

Les insolites du débat

Le débat a aussi eu son lot de moments insolites, qui n'auront aucune incidence sur le vote mais qui resteront dans les mémoires.

Faux départ. Dès les toutes premières minutes du débat, premier couac : Marine Le Pen, tirée au sort pour s'exprimer en premier, a commencé à dérouler son texte introductif… sur le générique de l'émission.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Gérard Majax." L'illusionniste est apparu en plein milieu du débat, lorsqu'Emmanuel Macron a critiqué son adversaire au sujet des chiffres du chômage : "C'est pas Gérard Majax ce soir Madame Le Pen. Arrêtez ça, les chiffres, on parle de vie derrière. La vie de nos artisans de nos commerçants, c'est ça la dette Covid. Vous avez voté contre. La députée Le Pen a voté contre."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Finito". "Vous avez une vision qui rabougrit la France", a lancé Marine Le Pen à Emmanuel Macron, en expliquant vouloir redonner à la France "sa grandeur". Une attaque à laquelle le candidat a répondu en soulignant que "c'est fascinant de voir le cynisme avec lequel vous pouvez avancer", pour "quelqu'un qui parle de préférence nationale contre l'Europe, en expliquant que le marché européen, finito, pareil sur les marchandises".

Un tweet en version A4. À plusieurs reprises, Marine Le Pen a consulté ses notes pour appuyer ses propos, allant jusqu'à montrer à la caméra l'un de ses tweets sur l'Ukraine, imprimé sur une feuille A4.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un vainqueur ?

"Le face à face a tourné à l'avantage d'Emmanuel Macron en termes d'attaque, Marine Le Pen en défense, solide notamment sur les questions institutionnelles", a noté Yaël Goosz, chef du service politique de France Inter à l'issue des 2h50 de débat. Marine Le Pen a été "très studieuse, calme, globalement courtoise", elle "a refusé d'attaquer et a peut-être même été en excès de défense". En face, Emmanuel Macron a été "à l'attaque, à l'offensive, n'a absolument pas laissé le temps à Marine Le Pen de reprendre son souffle", particulièrement sur l'Europe et son rapport à la Russie. "Marine Le Pen, à plusieurs moments, a paru subir les assauts d'Emmanuel Macron", a souligné le chef du service politique.

L'analyse est semblable du côté du journal Libération, qui a choisi de titrer en une sur les loupés de Marine Le Pen durant le débat : "Toujours pas au niveau", en référence à l'échec de son premier débat il y a cinq ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Figaro a titré "Macron domine, Le Pen tient le choc". Le Parisien a opté pour "Macron à l'attaque, Le Pen en défense".

Pour leur part, les équipes de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron ont évidemment défendu leur candidat. Le président du RN Jordan Bardella a estimé que Marine Le Pen avait été "digne", et le maire RN de Perpignan Louis Alliot a dénoncé sur Twitter le "mépris" d'Emmanuel Macron. Du côté du candidat-président, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a souligné qu'Emmanuel Macron avait montré "les contradictions" de sa rivale notamment sur la Russie.

Parmi les candidats perdants du premier tour, Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position, a dénoncé un "gâchis". "Le pays méritait mieux", selon lui. Le chef de file de La France insoumise a par ailleurs rappelé sa volonté d'un "troisième tour", à savoir les élections législatives en juin prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud a elle aussi critiqué les deux candidats "Question financement, ni le président des riches, ni la démagogue des pauvres n'imaginent une seconde prendre dans les coffres-forts des milliardaires. De toutes façons prononcer les mots de milliardaires et de capitalistes ça leur écorcherait la bouche", a-t-elle tweeté.

Selon les experts, les débats ne bouleversent habituellement pas les dynamiques d'intentions de vote. À quatre jours du second tour, les sondages donnent invariablement l'avantage au président sortant, avec 54 à 56,5% des intentions de vote contre 43,5 à 46% pour Marine Le Pen. Soit un écart de 8 à 12 points. Un écart plus serré qu'en 2017, quand M. Macron l'avait emporté avec une avance de 32 points (66% contre 34%).