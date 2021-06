Trois jours après la diffusion – puis le retrait – de sa vidéo simulant le meurtre de militants de la France Insoumise, le youtubeur d'extrême droite voit son audience augmenter sur les réseaux sociaux. En trois jours, il a gagné plus de 12 000 abonnés YouTube. Et des centaines de milliers de vues.

Le YouTubeur Papacito, dans l'une des vidéos publiées sur la chaîne de son ancien éditeur, Ring © Capture d'écran YouTube

Et si au fond, Papacito n'avait qu'une envie, celle de faire parler de lui ? On pourrait dire qu'il a réussi. Depuis dimanche soir, le youtubeur d'extrême droite est à la une de l'actualité après avoir publié une vidéo dans laquelle il simulait le meurtre d'un militant de la France Insoumise représenté par un mannequin. Après une plainte déposée par Jean-Luc Mélenchon, le parquet de Paris a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête pour "provocation au meurtre".

Mais en filigrane, cette affaire a conféré à ce vidéaste, qui jouissait d'une notoriété cantonnée à un public bien spécifique, une notoriété plus large. En témoignent les chiffres d'audience mesurés par le site Socialblade qui quantifie les audiences sur les réseaux sociaux : selon ce site, sur les 30 derniers jours, le compte a gagné plus de 17 000 abonnés, une performance 60% meilleure que le mois précédent.

Selon Google Trends, la popularité du nom de Papacito dans les recherches a été multipliée par 100 dans la journée de lundi, à mesure que ce nom émergeait à la une de l'actualité – un intérêt depuis rapidement retombé, l'indice Google Trends oscillant désormais entre 10 et 20. Et sur Twitter, selon l'outil de veille des médias sociaux Visibrain, le nom de Papacito, qui ne générait que quelques centaines de tweets jusqu'à dimanche, a été mentionné dans 73 865 tweets lundi. Un chiffre vite retombé lui aussi, à 53 485 tweets mardi et 20 447 à l'heure où cet article est publié pour la journée de mercredi.

Les occurrences de "Papacito" sur Twitter ont explosé lundi / Visibrain pour France Inter

10% des followers de Papacito arrivés ces trois derniers jours

Dans le détail, en trois jours, le compte YouTube de Papacito a gagné environ 12 000 abonnés. Sa chaîne comptant au total 120 000 personnes abonnées, cela signifie que le vidéaste a attiré 10% de ses "followers" ces trois derniers jours… alors même que la plupart des vidéos de sa chaîne ont disparu. Elle ne compte plus aujourd'hui que quatre vidéos, sans que l'on puisse savoir si c'est leur créateur lui-même ou la plateforme qui les a retirées.

Sur les autres réseaux, comme Instagram, le bond est moins visible : entre dimanche et mardi, Papacito a gagné 3 211 abonnés Instagram, pour un compte suivi par 66 518 personnes au total.

En termes de nombre de vues, les vidéos de Papacito ont elle aussi enregistré un bond : sur la seule journée de mardi, elles ont été regardées plus de 190 000 fois – contre un peu plus de 25 000 la veille, et seulement 4 400 dimanche.

Invité sur d'autres chaînes

Et ce, sans compter les très nombreuses vidéos d'autres chaînes dans lesquelles le youtubeur est invité : sur la chaîne "VA Plus", la chaîne vidéo du journal Valeurs Actuelles, la vidéo "Réponse à Mélenchon" publiée mardi fait déjà partie du top 10 des vidéos les plus vues, avec 399 000 vues au moment où nous écrivons ces lignes. La vidéo la plus vue de toute la chaîne "VA Plus" est aussi une interview vidéo de Papacito, publiée en octobre dernier : elle compte 730 000 vues.

C'est encore plus marquant sur la chaîne YouTube de l'éditeur Ring, ex-éditeur de Papacito : les six vidéos les plus vues de la chaîne sont six parties d'un entretien avec le vidéaste, publiées entre février 2018 et décembre 2019. À elles seules, toujours selon SocialBlade, elles cumulent 7,8 millions de vues. Et là encore, l'audience de la chaîne semble bénéficier d'un "effet Papacito" : ce mercredi, au moment où nous écrivons ces lignes, la chaîne a accumulé près de 69 000 vues dans la journée, contre 21 000 mardi, alors que la moyenne quotidienne calculée sur les 30 derniers jours est de 13 977 vues par jour.

Un premier pic au mois de décembre

Pour autant, ces trois derniers jours ne sont pas le plus grand "moment de gloire" de Papacito : si l'on regarde les statistiques en remontant plus loin dans le temps, on trouve un autre pic d'audience en décembre 2020 : ce mois-là, le youtubeur d'extrême-droite a gagné environ 30 000 nouveaux abonnés et ses vidéos ont enregistré plus de 620 000 visionnages. À cette époque, il venait de sortir une vidéo vantant les mérites du professeur Didier Raoult.