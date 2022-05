L'annonce du nouveau gouvernement a engendré plus d'un millier de contributions sur Wikipedia : biographie approfondie, suppression d'opinion politique, d'information inexactes ou pas sourcées.

Les fiches Wikipedia de Damien Abad et de Pap Ndiaye ont été modifiées plus de 200 fois depuis vendredi. © Wikipedia

C’est un réflexe quand on entend le nom d’une nouvelle personnalité, qui nous est inconnue : taper son nom sur son smartphone, regarder une photo et lire quelques lignes sur Wikipédia. Avec l’annonce du nouveau gouvernement vendredi, des milliers d’internautes sont allés sur l’encyclopédie participative consulter les biographies des nouveaux ministres. Sur les 20 pages les plus lues vendredi, 17 concernaient un ministre. Dans l’arrière-boutique de Wikipedia, les contributeurs ont turbiné. France Inter recense plus d'un milliers de contributions liées aux fiches de nouveaux ministres depuis vendredi.

Pour actualiser les pages, supprimer des fausses informations ou corriger imprécisions. Les fiches qui ont donné lieu à des combats homériques sont celles de Pap Ndiaye, Damien Abad et Rima Abdul Malak. Suite à l’annonce de la Première ministre lundi, Numerama avait recensé 530 modifications en 48 heures sur la page d’Elisabeth Borne. Voici ce que nous disent les combats de ces derniers jours sur Wikipedia.

Un "manque d'objectivité" dans la biographie de Pap Ndiaye

Un ministre a surtout attisé la curiosité, celui de l’Education nationale, l’historien et professeur des universités Pap Ndiaye. L’outil statistique de Wikipédia recense plus d’un million de recherches depuis vendredi. Avant même l’annonce officielle (à 16h28) de son entrée au gouvernement, sa page Wikipedia vivait déjà quelques soubresauts. On dénombre 130 modifications depuis vendredi, 15h51, dont plus de la moitié dans les heures qui ont suivi sa nomination. Sa page est placée en semi-protection, pour éviter son "vandalisme". Ce système empêche les utilisateurs les plus récents de mettre un jour un article.

À 19h19, un internaute ajoute : "Il participe en 2016 à une réunion interdite aux blancs" avec un lien renvoyant vers un article du site d’extrême-droite 'fdesouche". Une minute plus tard, la phrase n’apparaît plus. Le motif : "Suppression d'une affirmation issue d'une source raciste (fdesouche)"

À 21h43, un utilisateur écrit : "Le 15 avril 2016, il participe à une ‘rencontres autour de la question de la race’ organisée à l'université de Paris 8 lors d'une semaine événementielle ‘paroles non blanches’ 10 qui a pour but d'aborder ‘La race au travail, la race dans la mobilisation : en parler est toujours problématique." De nouveau, ce passage est supprimé, un quart d’heure plus tard, jugé "anecdotique et orienté".

Dans les historiques de la page Wikipedia de Pap Ndiaye. / *

Les contributeurs s’écharpent également sur les réactions liés à sa nomination. Dès 16h45, quelques minutes après l’annonce du nouveau gouvernement, on peut lire sur la page Wikipedia de Pap Ndiaye :

L'une des premières modifications vendredi après-midi de la page Wikipedia de Pap Ndiaye. / Wikipedia

Le débat est lancé : "Il était nécessaire d'apporter une certaine objectivité à la formulation. Cela laissait largement sous-entendre que seule l'extrême droite s'était insurgée alors que cela est fondamentalement faux" note un contributeur après une mise à jour." Un lien renvoyant vers un article de Valeurs actuelles est également supprimé "VA est une source à éviter" précise un membre de la communauté.

Un onglet "accusations de viols" pour Damien Abad

Une autre page a vu son audience grimper en flèche. Celle de Damien Abad, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Ce week-end, sa page a été consultée 277.000 fois. Pour deux raisons : son entrée au gouvernement et les accusations de viols le visant qui sont apparues depuis sa nomination. Il a fallu seulement trente minutes après la parution de l’enquête de Médiapart pour voir une première contribution sur Wikipedia. A 22h31, samedi soir, Reneza écrit une première version, complétée par Culex.

La première version de l'onglet concernant les accusations de viol visant le ministre Damien Abad. / Wikipedia

Dans la soirée, Bonnie Parker France ajoute à son tour une phrase : "Il est accusé de viol par au moins deux femmes". Elle est rapidement supprimée. L’article est protégé dans la foulée. Suite aux révélations, plusieurs contributeurs chevronnés viennent alimenter la page de Damien Abad. Au total plus d'une centaine de mofications ont été apportées à sa fiche.

La seconde version de l'onglet concernant les accusations de viol visant le ministre Damien Abad. / Wikipedia

Deux ministres sans page Wikipedia

Dans la plupart des cas, les nouvelles contributions et les mises à jour des biographies des ministres se font sans débat. On compte une dizaine d’ajouts pour la page de Gabriel Attal, 17 pour Yaël Braun-Pivet, une vingtaine pour Olivier Véran, 34 pour Marc Fesneau, une quarantaine concerne Sébastien Lecornu.

Deux ministres inconnues du grand public n’avaient pas de page Wikipédia : l’ancienne magistrate et aujourd’hui secrétaire d'État chargée de l'Enfance Charlotte Caubel, et la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. A propos de cette dernière, AlphaGolf4 crée une première version le 20 mai 2022 à 13h53 quand son nom est évoqué par les médias pour remplacer Roselyne Bachelot.

Les premières informations disponibles sur la page Wikipedia de la ministre de la Culture, vendredi en début d'après-midi. / Wikipedia

Une cinquantaine de contributions sont réalisées en deux heures : son enfance et ses études à Lyon, ses premières fonctions chez Clowns Sans Frontières, puis à la mairie de Paris, jusqu’à l'ambassade de France aux États-Unis. Contrairement à Pap Ndiaye, cette page ne fait pas débat. Un internaute ajoute des précisions sur les origines religieuses de sa famille, finalement supprimées. "La confession maronite n’est pas référencée dans l’article, et il existe d’autres communautés chrétiennes au Liban (orthodoxe, grec catholiques, etc)" explique un contributeur.

Sylvie Retailleau, "l'épouse de Bruno Retailleau" (ce qui est faux)

Les historiques des modifications nous parlent et révèlent quelques messages écrits par ce que l’on pourrait qualifier de "trolls". Voici l’une des 37 modifications sur la page de Brigitte Bourguignon, à 16h35 : "En 2022, elle est nommée directrice du cirque de la Santé et de la Prévention, dans le gouvernement Elisabeth Borne." La phrase reste une minute avant d’être effacée.

A 17h59, un autre plaisantin ajoute : "J’adore le bœuf bourguignon. J’AIME LE VEAU. Franchement quel gouvernement de nul", puis "Gouvernement de MERDE !!" (sic). Mais les wikipédistes sont attentifs. Ce type de mises à jour sont fréquentes et rapidement amendées. Vendredi soir, la page de la ministre de la santé est à son tour protégée.

Dans les historiques de la page Wikipedia de la ministre Brigitte Bourguignon. / Wikipedia

Quant à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, un contributeur lui prête une relation avec le sénateur LR Bruno Retailleau. On peut lire : "Elle est l'épouse de [[Bruno Retailleau]], sénateur LR de Vendée, proche de Philippe de Villiers. À la suite de son mariage, elle prend le nom Retailleau." L'erreur est corrigée dans la foulée. Vendredi, la page de Sylvie Retailleau était le cinquième la plus consultée, avec 162.000 pages vues.