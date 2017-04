Ils ont été pris de court, comme les Français, par les frappes américaines en Syrie. Certains d'entre eux ont réagi dès ce vendredi matin

Bachar Al-Assad, La Syrie, Un sujet peut commenter durant la campagne et qui est maintenant réellement à la une © AFP / POOL / Lionel Bonaventure

Marine Le Pen a été la première à réagir, invitée dès potron-minet sur France 2, la candidate du Front national, qui avait salué l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche, paraissait quelque peu gênée et "étonnée" de la décision du président américain qui fait à nouveau de son pays "le gendarme du monde", "parce que Monsieur Trump avait indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait plus faire des Etats-Unis les gendarmes du monde et c'est exactement ce qu'il a fait hier".

Est-ce que c'est trop demander d'attendre les résultats d'une enquête internationale indépendante avant d'opérer ce genre de frappes ?

Lors de son voyage au Liban, fin février, Marine Le Pen avait clairement exprimé son opinion : "Bachar al-Assad, une solution bien plus rassurante pour la France que l’Etat islamique" et qu’il n’y avait "aucune solution plausible en dehors de ce choix binaire Bachar / Daesh".

"Attaques présumées chimiques"

Nicolas Dupont Aignan se posait déjà la question de la réalité ou pas des attaques chimiques imputées à l'armée syrienne contre la ville de Khan Cheikhoun. Le candidat à la présidentielle de Debout la France, interrogé sur CNews est maintenant "inquiet", après le raid américain sur la Syrie, car la décision du Président américain ne lui semble pas "fondée sur des faits avérés". Raison pour laquelle il "demande une vraie enquête", pour qu'on ne soit pas "dans une manipulation à l’irakienne".

Il faut dissuader Bachar al-Assad si vraiment il a utilisé des gaz, mais je ne vois pas pourquoi Bachar al-Assad aurait la folie d’utiliser des gaz alors qu’il vient de stabiliser son pays [...] Il peut y avoir des manipulations, des rebelles, il peut y avoir quantité de choses"."

"Un terrible danger pour la paix"

C'est "l'embrasement" que dit craindre François Fillon. Dans un communiqué, François Fillon dit "comprendre" la riposte américaine au vu de "l'horreur de l'attaque chimique". Mais pour le candidat de la droite et du centre, qui plaide pour un dialogue avec Moscou, cette frappe américaine "ne doit pas conduire à une confrontation directe des forces occidentales avec celles de la Russie et de l'Iran. Ce serait un terrible danger pour la paix". François Fillon souhaite une enquête des Nations Unies.

Pas de réaction pour le moment de Jean-Luc Mélenchon qui a toujours défendu la discussion avec Moscou. Son porte parole, Alexis Corbière, est totalement opposé à ce genre de démonstration de force.

Quant à Eric Coquerel, soutien de Jean-Luc Mélenchon, il "condamne avec gravité l'intervention militaire des Etats-Unis". "La décision unilatérale de Trump est irresponsable" et "la caution de la France" est "une faute supplémentaire dans le quinquennat de François Hollande".

Nathalie Arthaud a réagi sur BFMTV , pour dénoncer le bombardement américain, tous les bombardements en fait, qu'elle assimile à du "terrorisme d'état" : "Je dénonce ces bombardements américains, je dénonce les bombardements russes, je dénonce évidemment les bombardements d'Assad à l'arme chimique. C'est du terrorisme d'Etat qui alimente le terrorisme de Daesh". La candidate Lutte Ouvrière à la présidentielle demande "le retrait des troupes françaises du Proche-Orient, d'Afrique où finalement ils œuvrent pour des visées impérialistes. Aucun travailleur, aucun ouvrier n'a intérêt à ces interventions aux quatre coins du monde."

"Bachar al-Assad est directement responsable de la riposte décidé par les Etats-Unis"

Pour Benoit Hamon "Daech d'un coté et Bachar Al Assad de l'autre sont aujourd'hui des barbares de la même nature". Le candidat du PS et des Verts pointe du doigt Bachar al-Assad "directement responsable" selon lui, "de la riposte décidée par Les Etats-Unis" [..] après un acte criminel inacceptable et insupportable." Benoît Hamonqui appelle à une solution politique sans le président syrien.

"Il doit y avoir une action coordonnée sur le plan international"

Bachar El Assad qualifié "d'ennemi du peuple syrien" par Emmanuel Macron depuis la Corse ce matin. Le candidat d'En Marche appelle à un action "concertée" en Syrie sous mandat de l'ONU. Emmanuel Macron avec Maxime Bec-Meure de France Bleu Frequeza Mora

Le candidat d'En Marche ! défendait déjà cette ligne jeudi soir sur France 2. il s'était alors déclaré favorable à une intervention militaire "sous l'égide des Nations Unies" pour "sanctionner" Bachar al-Assad, si sa responsabilité était avérée dans l'attaque chimique.

