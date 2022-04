Le "ticket paysan" de Jean Lassalle, les mètres cube d'eau gratuite de Jean-Luc Mélenchon, l'accueil de 10.000 artistes dans les établissements scolaires d'Anne Hidalgo... Passage en revue des propositions atypiques qui apparaissent dans les programmes des douze candidats

Les professions de foi des candidats à la présidentielle ont commencé à être envoyées aux Français. © AFP / Laurent Ferriere / Hans Lucas

Retraites, pouvoir d'achat, Ukraine... les mesures des candidats à la présidentielle sur ces sujets qui ont marqué la campagne sont connues. Mais sur d'autres sujets, certaines propositions sont passées inaperçues ou ont moins été commentées. Voici une sélection des mesures les plus originales, atypiques (mais pas forcément insolites) de chacun des candidats.

Jean-Luc Mélenchon veut rendre gratuits les premiers mètres cubes d'eau

Le candidat de La France insoumise a développé tout un pan de son programme autour de la protection des océans et l'accès de tous à l'eau. Il propose de consacrer une " règle bleue ", sur le principe de la "règle verte" : " Ne pas prendre à la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer ". Jean-Luc Mélenchon veut par exemple " inscrire l'eau comme bien commun et la protection de l'ensemble de son cycle, y compris les nappes phréatiques, dans la Constitution ". Plus concrètement, il veut rendre gratuits les premiers mètres cubes d'eau, "indispensables à la vie digne ".

Yannick Jadot souhaite prêter des vélos aux 16-25 ans

Dans son programme , l'écologiste Yannick Jadot souhaite développer les mobilités durables. Pour cela, il propose d'abonder le Fonds vélo à hauteur de 500 millions d’euros par an et notamment de fournir un vélo à chaque jeune : " Nous prêterons un vélo à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent ", écrit-il dans son programme. Son plan vélo comporte aussi la multiplication des pistes cyclables et l'émergence d'une "grande filière française de fabrication et de réparation de vélos ". L'objectif est d'arriver à ce que le vélo représente 15 % des transports au quotidien à horizon 2030.

Le "ticket paysan" de Jean Lassalle

Jean Lassalle souhaite mettre en place un "ticket paysan", "pour soutenir les circuits courts ou élargir l'usage des 'tickets restaurants' aux agriculteurs locaux et régionaux" , écrit-il dans son programme . Dans un tweet du 30 mars, le candidat précise que cela permettra de "recréer une relation entre paysans et français en reconstruisant le marché de proximité" .

Nathalie Arthaud veut réquisitionner les bureaux de grands groupes pour en faire des logements étudiants

La candidate de Lutte ouvrière propose d'appliquer la loi permettant de réquisitionner des logements vacants (article L641.1 du Code de la construction et de l'habitation) et particulièrement "de réquisitionner des appartements ou des bureaux appartenant à des grands groupes qui spéculent sur l’immobilier et les transformer en logements sociaux, pour les étudiants notamment". Cette proposition n'est pas directement dans son programme mais dans ses réponses au questionnaire de France Inter "100 questions sur la jeunesse".

Un moratoire sur les dettes des agriculteurs proposé par Philippe Poutou

Philippe Poutou milite pour une " agriculture libérée du productivisme et du marché ". L'une de ses mesures phares est l'expropriation de grands groupes pour avoir une agriculture socialisée "entre les mains de la petite paysannerie ", expliquait-il lors du "Débat du siècle" sur Twitch . Mais dans son programme, une mesure est passée plus inaperçu : faire un moratoire sur les dettes des agriculteurs. Il propose aussi de mettre en place un fonds public d'acquisition de foncier pour aider les jeunes agriculteurs à s'installer.

Nicolas Dupont-Aignan propose des "internats disciplinaires pour les élèves perturbateurs et harceleurs"

Dans ses "100 décisions pour la France", Nicolas Dupont-Aignan propose d'ouvrir des "internats disciplinaires pour les élèves perturbateurs et harceleurs". Il s'agira de "structures éducatives adaptées pour les élèves en crise qui perturbent et menacent", affirmait-il sur franceinfo le 30 mars. Cela se fera "avec l'accord de la famille" et pourra concerner des enfants "très jeunes".

Marine Le Pen veut augmenter le nombre d'heures de cours en primaire

D'après la candidate du Rassemblement national, "l'une des causes des difficultés que rencontrent de trop nombreux élèves pour acquérir les connaissances fondamentales en lecture, en écriture et en calcul tient en effet au fait que le nombre d'heures de cours à l’école primaire n'a cessé de diminuer (près de 20 % depuis 1966)". Dans son programme, elle propose donc d'augmenter "significativement" le nombre d'heures de cours des élèves du primaire.

Sur l'école, d'autres mesures de Marine Le Pen sont passées inaperçues, comme "la suspension des allocations familiales et des bourses scolaires en cas d’absentéisme avéré et de perturbations graves et répétées au sein des établissements scolaires" ou encore la "généralisation de la vidéoprotection dans tous les établissements du secondaire".

Valérie Pécresse souhaite imposer aux clubs de sport une pratique féminine

Dans son programme, la candidate de la droite propose toute une série de mesures liées au sport. Valérie Pécresse souhaite par exemple "imposer, en contrepartie des financements publics, la présence d’un club sportif résident, avec l’obligation d'instaurer une pratique féminine, grâce à des équipements aménagés et des vestiaires dédiés". Dans la même veine, elle souhaite "apporter un soutien financier complémentaire lorsqu’un projet sportif s'adressera également aux personnes en situation de handicap".

Fabien Roussel propose de créer un "ministère pour lutter contre la fraude fiscale"

Pour mettre fin à ce qu'il qualifie de "délinquance en col blanc", le candidat communiste compte créer un ministère pour lutter contre la fraude fiscale. Fabien Roussel a d'ailleurs déjà choisi son ministre : Éric Bocquet, sénateur communiste, rapporte L'Humanité. Fabien Roussel souhaite embaucher 15.000 inspecteurs du fisc pour mettre fin à cette fraude.

Sur un ton plus humoristique, le candidat communiste a proposé dans le questionnaire de France Inter "100 questions sur la jeunesse" de "rendre gratuite et en clair la diffusion de la Ligue 1 féminine et masculine".

La "bourse de naissance" d'Éric Zemmour

D'après le candidat Reconquête!, "la France souffre d’un gigantesque déséquilibre entre les banlieues des grandes villes, surpeuplées et subventionnées, et nos campagnes, désertifiées et oubliées". Dans son programme, Éric Zemmour propose donc de mettre en place une "bourse de 10.000 euros pour toute naissance dans une commune rurale pour les familles y vivant depuis deux ans". Elle "permettra de prendre en charge la garde d'enfants, la nounou, la crèche, la garderie, le surcoût du transport, l'aménagement du logement", précise le candidat Reconquête! dans une lettre aux Français. Mais il y a plusieurs conditions : "Être Français, vivre dans une commune rurale depuis plus de deux ans, continuer d'y vivre pendant encore trois ans et faire un enfant !"

Anne Hidalgo veut 10.000 artistes dans les écoles dès 2023

La candidate socialiste propose dans son programme tout un plan pour la culture, grande absente des débats de la campagne présidentielle. Anne Hidalgo souhaite notamment renforcer les relations entre le monde artistique et l'école en permettant l'accueil de 10.000 artistes dans les établissements scolaires dès 2023. Le but est que "les élèves rencontrent beaucoup plus souvent et mieux les artistes" . Dans ce domaine, Anne Hidalgo veut aussi faire en sorte "que toutes les scènes publiques puissent systématiquement et tout au long de l’année accueillir des artistes en résidence" .

Emmanuel Macron souhaite un bilan de santé "complet et gratuit aux âges clés"

La santé est l'un des deux "grands chantiers " que souhaite mettre en place Emmanuel Macron s'il accède à un second mandat. L'une de ses propositions est de réaliser des bilans de santé " complets et gratuits" . Ces bilans auront lieu " aux âges clés (25, 45, 60 ans) ", précise-t-il dans son programme . L'objectif de cette mesure est de "prévenir l’apparition des principales pathologies qui affectent les Français ", indique le candidat à Femme actuelle . "Les bilans seront adaptés aux enjeux de santé liés à chaque âge de la vie. À 45 ans par exemple, un dépistage précoce du cancer le plus fréquent en France, le cancer du sein" , précise-t-il.