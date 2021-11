Trois ans après les "gilets jaunes" et selon une enquête Ipsos-Sopra Steria pour France Inter, une très grande majorité de sondés pensent qu'aujourd'hui encore un tel mouvement pourrait émerger. Ils placent le pouvoir d'achat comme un enjeu prioritaire pour les prochaines années.

Il y a trois ans, le 17 novembre 2018, commençait le mouvement des "gilets jaunes" © AFP / Maud Dupuy / Hans Lucas

Le mouvement des "gilets jaunes" a commencé le 17 novembre 2018 : ce jour-là, plus de 280.000 personnes sont mobilisées (selon le ministère de l'Intérieur) notamment aux abords des ronds-points. Une manifestante est tuée aux abords d'un barrage et quelque 200 personnes blessées. À partir de ce samedi, et chaque semaine jusqu'à l'été 2019, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté, entraînant parfois des débordements et des affrontements avec les forces de l'ordre.

Trois sondés sur quatre pensent qu'Emmanuel Macron n'a pas répondu aux "gilets jaunes"

Trois ans après, que reste-t-il de ce mouvement ? C'est la question qu'a posé France Inter à travers un sondage réalisé par l'institut Ipsos-Sopra Steria*, à un peu plus de cinq mois du premier tour de la présidentielle. 40% des sondés disent s'être sentis proches du mouvement - un nombre assez stable, car en mai 2019, en pleine crise, il était de 42%. Les moins de 35 ans sont ceux qui s'en disent le plus proches (à 46%), et parmi les catégories socio-professionnelles, ce sont les employés ou ouvriers (à 53%) qui se sentent les plus proches du mouvement.

Si 12% des sondés disent avoir participé au moins une fois à l'une des mobilisations des "gilets jaunes", il y a surtout 82% de l'ensemble des personnes interrogées qui affirment que selon elles, un mouvement comparable à celui-ci pourrait émerger à nouveau en France. En effet, seul un quart des sondés pense qu'Emmanuel Macron a répondu aux attentes des revendications du mouvement - et 74% pensent à l'inverse qu'il n'y a pas répondu. Une écrasante majorité (63%) pense que, parmi les revendications des "gilets jaunes", la hausse du pouvoir d'achat des ménages est encore un enjeu prioritaire pour les prochaines années.

"Ce mouvement a encore une forte résonance auprès des Français", explique Mathieu Gallard de l'institut Ipsos. "La principale revendication des Français reste le pouvoir d'achat : fondamentalement, les choses n'ont pas changé, et cela explique pourquoi plus de huit français sur dix nous disent qu'un mouvement similaire pourrait très bien ressurgir", ajoute-t-il, précisant que "même si les chiffres macroéconomiques disent que le pouvoir d'achat n'a pas baissé pendant la pandémie, ce n'est pas du tout le sentiment des Français, et évidemment, c'est problématique pour le Président".

Le Pen et Mélenchon, favoris des "gilets jaunes"

Sur le plan politique, c'est essentiellement chez les sympathisants de la France Insoumise (25%) et du Rassemblement national (19%) que l'on trouve le plus de personnes disant avoir pris part aux mouvement. Résultat, parmi les candidats déclarés ou potentiels à la présidentielle de 2022, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui apparaissent comme les plus proches des revendications des "gilets jaunes", avec une légère avance pour le leader de la France Insoumise (34% contre 30%).

On note toutefois qu'aucun d'entre eux n'est jugé majoritairement proche des revendications. En troisième position, avec 20%, arrivent ex æquo Eric Zemmour et... Emmanuel Macron. Mais paradoxalement, ce sont aussi ces deux derniers qui sont les plus souvent cités comme "éloignés" de ces enjeux.

Fait intéressant (bien que peu étonnant) : lorsqu'on demande, aux sympathisants de candidats, quel candidat leur semble le mieux répondre aux enjeux soulevés par les "gilets jaunes"... ils estiment que c'est leur candidat qui est le mieux placé. Y compris chez Les Républicains et à l'UDI, dont les sympathisants estiment que c'est en premier lieu Xavier Bertrand et en seconde position Valérie Pécresse qui sont les plus à même d'apporter des réponses à ces problématiques.

*Sondage réalisé du 8 au 10 novembre 2021 auprès de 1063 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, sélectionnés selon la méthode des quotas et interrogés par Internet via l'Access Panel Online d'Ipsos.