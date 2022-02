INFORMATION FRANCE INTER - Le Président Emmanuel Macron s'apprête, dès cette semaine, à nommer un nouveau juge au Conseil constitutionnel, toujours présidé par Laurent Fabius. Plusieurs noms circulent, dont ceux d'Elisabeth Guigou ou Jean-Marc Sauvé.

Trois nouveaux Sages vont intégrer le Conseil constitutionnel le mois prochain. © AFP / Hugo Passarello Luna

Neuf membres composent actuellement le Conseil constitutionnel, mais trois mandats expirent prochainement. Ceux de Claire Bazy-Malaurie, Nicole Maestracci et Dominique Lottin. Conséquence : le président de la République, celui de l'Assemblée nationale (Richard Ferrand) et du Sénat (Gérard Larcher), vont faire valoir leur pouvoir de nomination et choisiront donc un juge chacun. Les noms seront ensuite soumis, pour validation, aux commissions compétentes au Parlement pour une prise de fonction prévue mi-mars.

Lancer un message de confiance

Emmanuel Macron y travaille depuis le mois de décembre. C’est un acte "à très haute valeur symbolique", insiste un haut magistrat. Ce sera sa dernière nomination avant d'entrer en campagne. Le Président veut lancer un message de confiance dans l'institution, attaquée plusieurs depuis le début de la campagne, notamment par le candidat d'extrême-droite Eric Zemmour.

Ces derniers jours, le nom de l'ancienne garde des Sceaux, la socialiste Elisabeth Guigou, revient avec insistance. Un autre nom est évoqué, celui de l'ex-magistrate, devenue députée Modem, Laurence Vichnievsky. Si c'est un profil plus technique, celui de Chantal Arens, l'actuelle présidente de la Cour de cassation retient aussi l’attention. Jean-Michel Hayat, le premier président de la cour d'appel de Paris est également dans les petits papiers, tout comme deux hauts fonctionnaires : Jean-Marc Sauvé et Christian Vigouroux.

Prise de fonction le 14 mars

En 2019, Emmanuel Macron avait choisi un fidèle de la première heure, Jacques Mezard, proche des radicaux de gauche. Au même moment, Richard Ferrand faisait entrer Alain Juppé parmi les Sages. L'équilibre politique sera-t-il encore un critère cette fois-ci ? Il faudra guetter le choix du président LR du Sénat, Gérard Larcher. Le siège pourrait revenir à la juriste Anne Levade, présidente de l'Association française du droit constitutionnel et ancienne présidente de la Haute autorité en charge de la primaire de la droite et du centre en 2016. La prise de fonction aura lieu le 14 mars. Cette nouvelle équipe, toujours sous la houlette de Laurent Fabius, sera censée veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle.