Pour gagner en visibilité, les candidats à la présidentielle multiplient les innovations sur Internet. Leurs équipes ont développé toute une panoplie d'outils et d'opérations. Voici une liste - non exhaustive - des outils numériques sur lesquels ils misent pour faire campagne sur fond de Covid.

Les candidats à la présidentielle développent les outils numériques. © Capture d'écran

Les réseaux sociaux sont entrés dans les usages de la politique et, élection après élection, prennent une place de plus en plus importante dans la campagne. La pandémie de Covid-19 a encore accéléré le processus et la présidentielle va en être affectée. D'abord parce que les Français ont adopté de nouvelles habitudes numériques grâce ou à cause du télétravail. Aussi parce que les bains de foule des candidats, les grands meetings, les poignées de main risquent d'être plus compliqués à organiser.

Les candidats n'ont pas tous saisi les réseaux sociaux et leur développement au même rythme. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour sont largement en tête, à la pointe sur plusieurs réseaux et en maîtrisent les codes. Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau ont aussi su saisir l'opportunité et cartonnent sur Facebook. Mais tous s'y intéressent et désormais, quasiment tous se sont lancés sur TikTok, à l'assaut d'une communauté particulièrement jeune et de potentiels nouveaux électeurs. Voici une liste des candidats et des réseaux sociaux sur lesquels ils investissent.

Mais certains candidats font plus que simplement poster des messages ou des vidéos. Les équipes multiplient les innovations et ont développé plusieurs outils et opérations pour se donner plus de visibilité et ainsi mobiliser les militants.

Jean-Luc Mélenchon : les Insoumis maîtrisent le Twitch game

Ceux qui maîtrisent le mieux les réseaux sociaux, et depuis plusieurs années, sont les Insoumis. Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, Youtube, une application... Outre le fait d'être présentes quasiment partout, les équipes de Jean-Luc Mélenchon maîtrisent les codes de ces plateformes et se sont ainsi créé une solide communauté. Pari réussi dans les urnes, puisque cette stratégie, notamment, a permis à Jean-Luc Mélenchon de séduire 30% des 18-24 ans au premier tour en 2017.

Ses équipes ont développé un comparateur de programmes, une application, une série-documentaire mais ont également installé le candidat sur Twitch, plateforme où peu de politiques ont, jusqu'à présent, osé s'aventurer. Plusieurs chaînes ont été créées ; celle de Jean-Luc Mélenchon (JLMelenchon), sur laquelle des discussions entre les internautes (viewers) et le candidat sont organisées ; celle de la campagne (Melenchon_2022_), qui sert par exemple à organiser des appels aux dons ; ou encore celle du parti (LaFranceinsoumise).

La principale ingéniosité vient de l'émission #AlloMélenchon puisqu'elle a été couplée au Space Twitter, les conversations audio de Twitter. Ainsi, non seulement les utilisateurs de Twitch peuvent participer à la discussion en direct, mais aussi ceux de Twitter. Le temps d'un stream d'environ 1h30, Jean-Luc Mélenchon converse avec entre 3.000 et 4.000 viewers via le chat et près de 2.000 personnes via Twitter Spaces.

Les émissions sont ensuite publiées sur Youtube et des extraits sont partagés sur les autres réseaux sociaux du candidat. De quoi donner un maximum de visibilité au candidat et à ses idées.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Eric Zemmour : le moteur de recherche vidéos digne de YouTube

Pour fonder la structure militante de son parti, Eric Zemmour se prête au jeu des réseaux sociaux. Ses équipes ont mis le paquet et développé sa présence sur pas moins de dix plateformes : Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Guettr, Telegram, Pinterest, Linkedin, Dailymotion et Youtube. "L'essentiel est d'être sur toutes les plateformes pour toucher un maximum de Français, en sachant que selon les plateformes, on touche des publics différents", souligne Samuel Lafont, responsable numérique.

Mais ce n'est pas tout. Ses équipes ont aussi créé plusieurs outils permettant de rendre davantage visible le candidat et ses idées. Le dernier en date, "Zemmour pour tous", est un moteur de recherche extrêmement bien fait qui permet, en tapant un mot-clé, de retrouver les interviews ou conférences du candidat sur le thème en question. "Je veux que chacun puisse s'approprier Éric Zemmour, pour en parler avec ses mots, ses codes [...] et cela permet de toucher les gens selon ce qu'ils apprécient eux."

L'outil "Zemmour pour tous". / Capture d'écran

D'autres projets sont en cours, confie Samuel Lafont. "Parmi les soutiens d'Eric Zemmour, il y a de nombreux Français très motivés", assure-t-il. Des développeurs, des graphistes, des vidéastes qui mettent leurs compétences au service du candidat pour développer des comptes et des sites. Mais pas seulement, puisque des projets de jeux vidéo et des applications sont aussi dans les tuyaux.

En 2017, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon avait développé le jeu “Fiscal Kombat“.

Valérie Pécresse : l'app "Pécresse 2022" en développement

Parmi les candidats à l'assaut des réseaux sociaux figure aussi Valérie Pécresse. Après un retard à l'allumage dû à une primaire tardive, ses équipes se lancent dans la course aux followers, d'autant qu'il va falloir faire avec le Covid-19. "La pandémie persistante du Covid nous oblige à diversifier nos moyens de communication", explique Geoffroy Didier, directeur de la communication. "Nous ne pourrons pas toujours être aussi présents que nous le souhaiterons sur le terrain pour organiser des grands meetings de masse et donc nous devrons être très présents, très offensifs et très qualitatifs aussi sur les nombreux réseaux sociaux, qui permettent de s'exprimer et de s'adresser à des publics très différents."

Outre les réseaux sociaux traditionnels des politiques sur lesquelles la présidente de la région Ile-de-France est présente depuis plusieurs années, des comptes TikTok et Twitch viennent d'être créés. Des réseaux qui "permettent de s'adresser à un public plus jeune, différent, un public que la droite traditionnelle n'a pas forcément eu l'habitude d'appréhender alors que c'est nécessaire aujourd'hui au regard de la pandémie mais aussi de l'époque qui est la nôtre", souligne Geoffroy Didier.

Par ailleurs, une application "Pécresse 2022" a été lancée. Elle est encore en cours de développement puisqu'actuellement seul le fil d'actualité contient quelques articles. Mais à terme, elle permettra "de récupérer toutes les informations concernant Valérie Pécresse, ses prises de parole médiatiques, la campagne près de chez vous, dans votre région".

L'application "Pécresse 2022" vient d'être lancée. © Radio France / Noémie Lair

Plusieurs partis, comme En Marche et les Insoumis, ont développé des applications similaires ces dernières années.

Yannick Jadot : les Verts misent sur un répondeur pour les vœux

Avant même que le gouvernement n'annule toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier, Yannick Jadot et ses équipes avaient pensé à créer un répondeur sur lequel les Français sont invités à laisser leurs vœux pour l'année à venir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Deux premières vidéos ont déjà été publiées et permettent d'entendre certains vœux : "Un président écologiste", "l'économie circulaire", "l'alimentation durable et pour tous, que plus personne ne meurt de faim dans notre pays", "la régularisation des sans papiers", la dépénalisation "de toutes les drogues" avec "des salles de consommation à moindre risque" ou encore "plus de justice, notamment par rapport à une juste rétribution du travail".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emmanuel Macron : les Jeunes avec Macron déjà en marche

Emmanuel Macron n'a pas encore officialisé sa candidature mais ses équipes travaillent déjà à asseoir le président dans la campagne. Ces derniers jours, le contenu qui a le plus fait réagir est le calendrier de l'avent proposé par les Jeunes avec Macron. Tout le mois de décembre, les soutiens d'Emmanuel Macron ont détourné des affiches de séries. "Cinq pour cent" au sujet des sondages des candidats de la gauche, "12 reasons why Macron is a super president", "L'enfer, the place to be" avec une photo d'Éric Zemmour ou encore "Le dernier survivant". Des publications qui n'ont pas été au goût des opposants politiques mais qui ont permis aux Jeunes avec Macron de glaner quelques abonnés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

François Asselineau mise sur Odysée et Peertube

Après Twitter, Facebook et Youtube, François Asselineau a annoncé se lancer sur Instagram, TikTok, Twitch, sur le réseau alternatif Odysée et sur Peertube. L'Union populaire républicaine s'est en réalité installée sur ces réseaux sociaux depuis plusieurs mois mais le candidat les met de nouveau en avant à l'occasion de la campagne.

Peertube quèsaco ? "C'est une espèce de Youtube mais auto-porté par l'UPR, c'est-à-dire hébergé chez nous-mêmes", explique le candidat de l'Union populaire républicaine dans un message sur TikTok. Il s'agit en fait d'un site d'hébergement de vidéos qui se veut être une "alternative libre et décentralisée aux plateformes vidéos". Sur cette plateforme, la Chaîne UPR compte pas moins de 1460 vidéos, les mêmes que sur Youtube... sauf qu'elles ne chargent pas et n'enregistrent que quelques dizaines de vues, contre plusieurs dizaines de milliers sur la plateforme américaine. Ces vidéos sont des reprises d'interviews de François Asselineau dans les médias et sur UPR TV, la chaîne du parti, créée il y a deux ans.

Les opérations de communication sur les réseaux sociaux

Plusieurs équipes de candidats ont aussi lancé des opérations sur les réseaux sociaux pour mobiliser leurs militants. La semaine dernière, les Insoumis ont créé le mot dièse #FolloForFolloBack. Le principe est simple : si un twittos poste ce message, les autres militants sont invités à le suivre, et en retour, le premier twittos les suit. "On se rassemble entre insoumis pour pouvoir faire des actions ciblées sur Twitter pendant la campagne et faire monter les tendances", explique l'une d'eux sur le réseau social. Deux jours plus tard, les Verts reprennent l'idée mais en remplaçant FolloBack par FlowersBack pour réunir les écologistes présents sur Twitter et inonder le réseau social de fleurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les autres candidats n'ont pas encore développé un compte sur une plateforme ou un outil particulièrement novateur. Mais tous s'y intéressent et les équipes numériques s'y attèlent. À l'image de Nathalie Arthaud. Un compte Instagram et un compte TikTok viennent ainsi de s'ajouter à la panoplie de la candidate Lutte ouvrière. Cependant, note Pierre Royan, porte-parole, "rien ne remplace le contact avec les gens".