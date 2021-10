Après une enquête de plusieurs mois, Twitter a admis ce jeudi que les partis de droite bénéficient d'une meilleure visibilité sur sa plateforme que ceux de gauche. Ses employés ont fait ce constat dans plusieurs pays, dont la France.

Twitter a publié un rapport ce jeudi [photo d'illustration]. © Maxppp / Monika Skolimowska/dpa/picture-alliance/Newscom

Si vous avez l'impression de voir passer plus de tweets des députés Les Républicains Éric Ciotti et Aurélien Pradier dans votre fil d'actualités que de tweets de ceux de la France insoumise Clémentine Autain ou Alexis Corbière, sachez que vous ne rêvez pas forcément. Twitter admet dans un rapport très complet que son algorithme amplifie plus les tweets émanant de la droite que ceux de la gauche.

Des chercheurs et ingénieurs de la plateforme ont analysé pendant cinq mois - d'avril à août 2020 - des millions de tweets de personnalités politiques de sept pays : France, Canada, Allemagne, Japon, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis. En France, ce sont les tweets des "membres de l'Assemblée nationale française" qui ont été étudiés. L'objectif était notamment de savoir si l'algorithme de Twitter favorise certains partis plus que d'autres.

Les "meilleurs" tweets

Pour rappel, depuis 2016, les utilisateurs de Twitter ont le choix entre deux formules d'affichage sur leur fil d'actualités : soit un classement chronologique, avec les tweets les plus récents qui apparaissent en premier ; soit un classement algorithmique, avec en premier les "meilleurs" tweets, selon l'algorithme. Il est activé par défaut sur tous les comptes. Et c'est cet algorithme qui est en question.

Dans le billet de blog publié ce jeudi, qui accompagne le rapport, les chercheurs et ingénieurs font le constat que dans tous les pays étudiés (sauf l'Allemagne), les tweets politiques des élus sont de manière générale plus visibles lorsqu'ils sont classés par l'algorithme que lorsqu'ils sont classés par ordre chronologique. Surtout, "les tweets publiés par des comptes de la droite reçoivent plus d'amplification algorithmique que la gauche", relèvent-ils.

Le rapport montre ainsi que les tweets des élus Les Républicains sont plus souvent affichés dans les fils d'actualités que ceux de la France insoumise : pour les premiers, ils sont 2,5 fois plus visibles avec ce classement algorithmique, seulement deux fois plus pour LFI. Un constat qui a son importance, à cinq mois de la présidentielle et des législatives.

Capture d'écran du rapport de Twitter.

Les auteurs du rapport ont aussi cherché à savoir si l'algorithme "amplifie les idéologies extrêmes, des politiciens d'extrême gauche ou d'extrême droite plutôt que des politiciens plus modérés". Ils ont constaté "que dans les pays où les partis d'extrême gauche ou d'extrême droite ont une représentation substantielle parmi les élus, (par exemple VOX en Espagne, Die Linke et AfD en Allemagne, LFI et RN en France) l'amplification de ces partis est généralement plus faible que celle des partis modérés/centristes dans le même pays."

Les chercheurs ont enfin analysé "des centaines de millions de Tweets contenant des liens vers des articles partagés par des personnes sur Twitter" (uniquement de médias américains). Ils en arrivent à la conclusion que les organes de presse considérés comme étant de droite connaissent "une plus grande amplification algorithmique" que ceux de gauche.

Twitter ne sait pas dire pourquoi

Pourquoi une telle différence ? Twitter n'a pas la réponse, ou en tout cas ne veut pas communiquer les éléments de réponse qu'il pourrait détenir. "Établir pourquoi les modèles observés se produisent est bien plus difficile à savoir car c'est le produit des interactions entre les personnes et la plateforme", écrivent les chercheurs.

La plateforme assure toutefois mettre toutes ses données à disposition d'autres chercheurs afin de réaliser une "analyse plus approfondie". L'objectif étant à terme "de déterminer les changements nécessaires, le cas échéant, pour réduire les impacts négatifs de notre algorithme de chronologie d'accueil" afin d'"atténuer toute injustice qui pourrait survenir".