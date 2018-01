Il y a un an jour pour jour, les révélations du Canard Enchaîné ouvraient la voie à l'un des plus grands scandales politiques de ces dernières années, le fameux "Pénélopegate". Aujourd'hui, l'ancien candidat à l'Elysée se fait discret.

François Fillon et son épouse Pénélope en avril dernier © AFP / Eric Feferberg

C'était il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité : le 24 janvier dernier, l'hebdomadaire Le Canard Enchaîné révélait que Pénélope Fillon, épouse de l'ancien Premier ministre et favori dans la course à la présidentielle, aurait bénéficié d'un emploi fictif en tant qu'attachée parlementaire de son mari pendant plusieurs années.

Près de deux mois plus tard, il était mis en examen pour détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux. Et le 23 avril 2017, celui dont le destin présidentiel était tout tracé à l'issue d'une primaire de la droite qui l'avait vu triompher, finissait troisième du premier tour, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Depuis, François Fillon se fait discret. Pas une seule interview dans la presse, principale responsable selon lui de sa chute, et des apparitions publiques extrêmement rares – mais toujours très remarquées, jusqu'à ce récit, qui a fait le tour du web, d'une famille qui est tombée nez à nez avec le couple Fillon en petite tenue dans les bains chauds naturels d'Islande cet été.

Mais depuis la rentrée, où est François Fillon, comment occupe-t-il ses journées ? Nous avons dressé cinq hypothèses.

Dans (le monde) des affaires : c'est sa nouvelle vie

A 63 ans, François Fillon s'est lancé à la rentrée dans une nouvelle carrière de consultant dans le privé. Il a été recruté par la société française Tikehau Capital, spécialisée dans la gestion d'actifs et l'investissement, qu'il a rejointe en tant qu'associé.

En revanche, à la fin de l'année dernière, l'ancien candidat a mis fin aux activités de la société de conseil 2F, créée en 2012. Elle a été placée en liquidation amiable le 27 décembre dernier. Cette société avait fait l'objet d'investigations dans le cadre de l'enquête visant François Fillon sur d'éventuels conflits d'intérêt, et notamment des prestations facturées 200 000 euros à l'assureur AXA.

Dans la Sarthe : de temps en temps

François Fillon a également rejoint ses attaches sarthoises. Si lui n'exerce plus de fonctions officielles dans le département dont il a été député, sénateur et président du Conseil général, son épouse Pénélope reste conseillère municipale de la ville de Solesmes, près de Sablé-sur-Sarthe où la famille possède une propriété.

Le 5 janvier dernier, le journal Le Maine Libre notait que François Fillon était au premier rang pour la cérémonie des vœux du maire, qui a salué la présence de l'ancien Premier ministre.

Dans un bolide : c'est sa passion

François Fillon, c'est bien connu, est un passionné de sport automobile. Et désormais, le frère de Pierre Fillon, organisateur des 24 heures du Mans, occupe des fonctions officielles dans cette discipline. Après que son nom à circulé pour succéder à Jean Todt (qui s'est finalement succédé à lui-même) à la tête de la Fédération internationale automobile (FIA), l'ancien Premier ministre a été nommé le 8 décembre dernier à la présidence de la Commission constructeurs.

A ce poste, il participera notamment à la négociation des nouveaux accords Concorde, qui régiront les règles de la Formule 1 à partir de 2021.

En pleine préparation de son retour en politique : certainement pas (disent ses proches)

Pour lui, il n'en est pas question, et tous ses proches l'assurent : François Fillon ne reviendra pas en politique. Le 19 novembre dernier, il faisait ses adieux à son micro-parti Force Républicaine, passant le flambeau à Bruno Retailleau : "Dans la défaite, le chef se retire sans chercher d'excuse et sans donner de leçon, c'est la règle que je me suis fixée", avait-il déclaré.

Les fidèles fillonnistes sont formels : François Fillon a tourné la page et ne veut plus prendre part au débat politique. "Il se montre peu et ses paroles sont rares, car il a peur que ses mots soient interprétés comme le signe qu'il pourrait revenir". En revanche, il prépare, selon ses proches, à la création d'une fondation pour les chrétiens d'Orient, qu'il a toujours soutenus.

François Fillon s'intéresse assez peu à l'avenir de son parti, même s'il a fait le service minimum en s'affichant avec Laurent Wauquiez avant son élection à la tête des Républicains. Et ceux qui ont soutenu le candidat à la présidentielle pendant la campagne sont peu nombreux à avoir de ses nouvelles. Leurs messages ou coups de fil sont restés sans réponse.

D'autres, au contraire, n'ont pas donné suite aux appels de François Fillon, comme cet ancien député battu en juin dernier : "Ma défaite, c'est à lui et à lui seul que je la dois", glisse-t-il, amer.

Devant la Justice : pas encore

Après sa mise en examen le 14 mars pour détournement de fonds publics (notamment), François Fillon a aussi été placé sous le statut de témoin assisté pour "escroquerie aggravée" au mois de juillet – dans le cadre de l'enquête sur les activités de l'entreprise de conseil 2F.

Pour l'heure, l'enquête judiciaire se poursuit. François Fillon, qui promettait une contre-attaque et des preuves de l'existence d'un complot, n'a pas engagé de nouvelles poursuites. On ne sait pas encore si lui et son épouse seront renvoyés devant le tribunal correctionnel.