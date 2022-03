Il était une figure de l’extrême gauche. Le leader pendant trois décennies de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) est mort à 80 ans.

Alain Krivine a consacré sa vie à la politique. Ancien candidat à l’élection présidentielle, enfant de Mai 68, leader de la Ligue communiste révolutionnaire pendant 30 ans, député européen, cette figure de l’extrême gauche en France s’est éteinte samedi à 80 ans.

Deux fois candidats à la présidentielle

"Plus je vieillis, plus je suis révolté" avait déclaré Alain Krivine en 1993. Né le 10 juillet 1941 à Paris, Alain Krivine est issu d'une famille de la petite bourgeoisie juive, immigrée d'Europe centrale. Il a participé à la fondation, en 1966, de la Jeunesse communiste révolutionnaire (JCR). Il deviendra aussi l’un des meneurs de Mai-68, avec ses acolytes Daniel Cohn-Bendit, Jacques Sauvageot et Alain Geismar.

Son engagement politique se poursuit avec deux candidatures à l’élection présidentielle. Une première fois en 1969 avec la Ligue communiste, il recueille 1,06% des suffrages. En 1974, il échoue à 0,37% des suffrages. Il deviendra 25 ans plus tard député européen, entre 1999 et 2004.

"Un morceau d’histoire de la gauche qui s’en va"

Son décès engendre une pluie d’hommage au sein de la classe politique, surtout à gauche, à un mois de l’élection présidentielle. "Alain Krivine, mon camarade et ami, tu nous as quitté", a écrit sur Twitter ce samedi Olivier Besancenot. "Je t'entends encore dire que la plus belle manière de célébrer la mémoire des disparus est de perpétuer leur combat", se remémore l'ancien leader du Nouveau parti anticapitaliste. C’est Alain Krivine qui l’avait convaincu de participer à la présidentielle en 2002. Le jeune postier avait alors récolté 4,25% des voix.

Le candidat à l'élection présidentielle Jean-Luc Mélenchon (LFI) partage son "émotion" et son "chagrin" sur Twitter. "Une pensée affligée à sa famille et salut fraternel à tout le mouvement trotskiste". Clémentine Autain affirme qu'Alain Krivine lui a "donné envie de faire de la politique pour changer le monde". Le journaliste Ewdy Plenel retient une "image de fidélité, d’humilité et d’intégrité dans un monde politique trop souvent cynique et carriériste."

Pour l'écologiste Sandrine Rousseau, "avec Alain Krivine c’est un morceau d’histoire de la gauche qui s’en va."

Dans un communiqué, le parti NPA clame, que "jusqu'à la fin de sa vie, Alain n'aura rien lâché et n'aura pas cédé à la pression du 'Ça te passera avec l'âge'". Des hommages auront lieu dans les jours qui viennent. "Salut, vieux, et merci pour tout. On continue le combat !" promet le parti.

