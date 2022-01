Ils étaient en lice à la Primaire populaire, contre leur gré, et ils se sont inclinés face à Christiane Taubira. Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont notamment réagi après les résultats du scrutin.

Christiane Taubira, dimanche à Paris, juste après l'annonce des résultats du vote de la primaire populaire. © AFP / CORINNE SIMON / HANS LUCAS

Très vite, après sa victoire dimanche à la Primaire populaire, Christiane Taubira a appelé à l’union. "Nous devons trouver un chemin, un langage, de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités [...] Je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats", annonce la candidate à l’élection présidentielle. "J'appellerai Anne, Yannick, Fabien, Jean-Luc. [...] Notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement". Mais ce succès de l’ancienne ministre de la justice semble de plus en plus aboutir à une candidature supplémentaire à gauche. Que ce soit la candidate socialiste, celui de La France insoumise ou l’écologiste, ils ne reconnaissent pas la légitimité de ce scrutin.

"Un spectacle pathétique"

"Elle a enfilé la chaussure qui a été préparée pour elle, je ne suis pas concerné, c'est leur affaire", a réagi le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon sur France 5, quelques heures après l’annonce des résultats. Il ajoute avoir "un peu marre des appels téléphoniques où on me prend pour une bille, ça finit par m'indisposer ". Le député fait référence à cette vidéo très virale où Arnaud Montebourg appelle d’autres candidats pour évoquer l’union.

Sur BFM TV, le directeur de campagne du candidat LFI dénonce un "spectacle pathétique". Manuel Bompard critique l’organisation de cette Primaire populaire : "On est à 70 jours de l'élection la plus importante de la cinquième ou sixième puissance économique du monde (...) et, contrairement à ce qu'elle avait dit en décembre, Mme Taubira sera donc une candidate de plus à gauche."

Anna Agueb-Porterie, arrivée dernière dimanche soir à la primaire populaire, indique, sur Twitter, ne pas soutenir Christiane Taubira malgré sa victoire : "J'ai toujours souhaité le rassemblement. Mais le résultat divise car il rajoute une candidature de plus, écrit-elle. Je choisis de soutenir un programme de ruptures capable de gagner. Le seul c'est l'Avenir En Commun 2022, porté par Jean-Luc Mélenchon".

Yannick Jadot reste indifférent

Comme Christiane Taubira, Yannick Jadot a lui aussi été élu après une primaire, celle des écologistes. Cette fois, il a terminé à la deuxième place. Sur le plateau de TF1, l’eurodéputé se montre peu loquace après la victoire de Christiane Taubira. Interrogé sur ce qu'il avait à dire à la gagnante, il répond : "Rien". "C'est une candidature de plus, exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire. J’espère que maintenant on va pouvoir faire campagne" poursuit-il.

Sur Twitter, Sandrine Rousseau ironise : "Je propose que (François) Hollande se déclare maintenant" et déplore "que la situation à gauche se complique". Le député européen David Cormand regrette l’embouteillage de candidats : "Le problème, c'est que le but de cette primaire était de réduire le nombre de candidats issus de la gauche, et il y en a une de plus."

Anne Hidalgo ne veut pas lâcher

"Une candidate de plus" s’exclame Anne Hidalgo sur France 5, "ça aurait pu être un moment de rassemblement de toute la gauche pour une candidature unique". La maire de Paris et candidate socialiste assure qu'elle "continuera[i] cette campagne avec de très beaux sujets et une proposition d'une gauche républicaine, sociale-démocrate et écologiste". Il n’est donc pas question de se ranger derrière Christiane Taubira.

Hélène Geoffroy, la maire socialiste de Vaulx-en-Velin et membre de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, veut voir du positif : "Nous allons parler du projet". "Maintenant que cet exercice citoyen est passé, on va pouvoir se concentrer sur le fond".

Taubira, la gauche "libérale" estime Poutou

Fabien Roussel, lui aussi candidat à l’Elysée, n’était pas en lice. Mais l’un de ses proches réagit à la victoire de l’ancienne garde des Sceaux. Ian Brossat, le directeur de campagne du candidat communiste à l’élection présidentielle, refuse la proposition de rassemblement. Il recommande : "Moins de lyrisme, plus de concret et d’humilité. Mon candidat, Fabien Roussel."

Sur France Inter dimanche, le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste Philippe Poutou avait critiqué ce scrutin. Il réitère ses propos : "La gauche libérale s’enlise" estime-t-il.