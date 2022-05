Les négociations se poursuivent entre les insoumis, le PS et le PCF en vue d'un accord pour les législatives mais il reste à négocier le nombre de circonscriptions, point bloquant des discussions. Objectif : un accord avant le 3 mai, date anniversaire de la victoire du Front populaire en 1936.

Les négociations se poursuivent entre Fabien Roussel, Manuel Bompard et Olivier Faure. © / GABRIEL BOUYS / AFP

Les espoirs sont encore permis à gauche pour trouver un accord en vue des législatives. La France insoumise et Europe-écologie les Verts ont d'ores et déjà sauté le pas. Les deux partis ont conclu un "accord historique" dans la nuit de dimanche à lundi, d'après les mots du directeur de campagne LFI Manuel Bompard, invité de France Inter. Ils porteront un projet commun, sous la bannière "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

Dans le même temps, les négociations se poursuivent avec le Parti socialiste et le Parti communiste. Mais plusieurs points restent encore à négocier et notamment la question cruciale du nombre de circonscriptions.

Le PS réclame plus d'une centaine de circonscriptions

Après la publication d'un communiqué vendredi faisant état d'importantes avancées sur le fond du programme commun de la part de la direction du PS, les négociations ont repris avec les insoumis. "On continue à discuter de tout, du fond de la stratégie, des circonscriptions", a indiqué le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, dimanche sur France Inter. Justement, le nombre de circonscriptions attribuées aux socialistes est l'un des points de blocage. Les Verts ont réussi à en négocier 100, selon l'AFP. Le PS a sa carte à jouer puisqu'il est le deuxième parti de France en termes d’élus locaux et constitue donc un ancrage territorial dont la France insoumise a besoin pour les législatives.

Selon nos informations, les socialistes réclamaient donc plus d'une centaine de circonscriptions mais LFI, compte tenu du score du PS à la présidentielle, veut revoir ces ambitions à la baisse. Le seuil fatidique pour les socialistes, comme pour les autres groupes, est fixé à 50 car un parti doit présenter au moins 50 candidats capables de recueillir au moins 1 % des suffrages pour bénéficier du financement public des partis. Dès lors, sur quel chiffre peuvent-ils se mettre d'accord ? C'est là-dessus que la négociation se poursuit.

Le point pivot de la "désobéissance" à l'UE

Sur le fond, un point en particulier interroge : le rapport de LFI à l'Union européenne. Le premier secrétaire du PS assume une divergence de fond, refusant que le terme de "désobéissance" à l'UE figure dans l'accord "parce qu'il revient à laisser entendre que ce serait un principe, qu'on désobéirait par nature". "Parfois les Insoumis ont des mots très forts qui recouvrent des réalités qui peuvent être partagées mais qui supposent qu'on se comprenne vraiment", a-t-il expliqué. "Nous souhaitons mettre en tension l'Europe sur un certain nombre de sujets, sur les sujets sociaux, environnementaux, et donc cela peut supposer d'objecter provisoirement des règles qui sont fixées par l'Union européenne", a-t-il ajouté.

Mais le terme de "désobéissance" figure bel et bien dans l'accord signé entre les écologistes et les insoumis. Il y est toutefois précisé qu'elle se limite à "certaines règles européennes (en particulier économiques et budgétaires)" et "ne peut se faire que dans le respect de l’État de droit".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des critiques de plus en plus forte au sein du PS

À ces points de divergence s'ajoute, pour Olivier Faure, une forte opposition en interne. Son prédécesseur à la tête du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a publié dimanche une lettre ouverte évoquant notamment les velléités de LFI de "sortir des traités européens", ramener la retraite à 60 ans et lancer des "dépenses vertigineuses impraticables". "L'urgence pour Olivier Faure est de se sauver lui-même. Il est prêt à brader toute l'histoire socialiste pour un accord sur 20 circonscriptions, c'est inacceptable", a de son côté taclé l'ancien ministre Stéphane Le Foll dans une interview au Point.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les communistes espèrent un accord dans la journée

Les discussions semblent plus avancées avec le Parti communiste, qui en est désormais à négocier des circonscriptions. "J'espère que nous aussi nous parviendrons aujourd'hui à conclure cet accord, dans la journée, dans la soirée, dans la nuit s'il le faut", a indiqué Fabien Roussel, lundi sur franceinfo. S'il y "encore des points de discussion à aborder", "il y a une volonté commune" de parvenir à un accord.

L'ancien candidat à la présidentielle s'est dit prêt "à mettre de côté les fâcheries". Sur la question de l'énergie par exemple, durant sa campagne, le candidat communiste a milité pour un mix énergétique, avec à la fois des énergies renouvelables et du nucléaire. "Les insoumis sont d'accord pour accepter cette différence", a révélé Fabien Roussel, indiquant que cette question ne serait pas "dans le contrat de législature" qu'il entend signer avec les quatre forces politiques de gauche. Sur cette question comme sur celle des retraites et des salaires, il compte sur le futur groupe communiste à l'Assemblée nationale - promis par Jean-Luc Mélenchon - pour se battre pour faire entendre ses idées.

À la différence du PS, les ténors du parti poussent, eux, pour un accord, à l'image de l'historique députée Marie-George Buffet qui signe un communiqué appelant à l'union. Après avoir manqué de se rassembler pour la date symbolique du 1er mai, l'union de la gauche pourrait donc se faire à la veille du 3 mai, date anniversaire de la victoire du Front populaire aux élections législatives de 1936.