L'accord conclu entre la direction du PS et La France insoumise pour les législatives de juin provoque une tempête au sein des socialistes. L'accord est encore soumis à l'approbation du Conseil national du parti ce jeudi soir. Et rien ne dit qu'il sera validé, tant la division est profonde.

Jean-Christophe Cambadélis, Carole Delga, François Hollande, Bernard Cazeneuve, et Martine Aubry ont pris position sur l'accord. © AFP / DENIS CHARLET / JOEL SAGET / Jaak Moineau / Idhir Baha / Hans Lucas / BERTRAND GUAY

Les discussions puis le vote sur l'accord conclu par les dirigeants du Parti socialiste avec La France insoumise promettent d'être mouvementées en Conseil national du PS. Celui-ci se réunit jeudi soir à partir de 19 heures au siège du parti et en visio. Les négociations menées depuis quinze jours par le Premier secrétaire Olivier Faure et le porte-parole Pierre Jouvet sont vertement critiquées par une partie des socialistes.

"Il n'y a pas de soumission aux Insoumis", assure Olivier Faure sur BFMTV. Mais plusieurs figures historiques du PS, dont l'ancien président François Hollande, dénoncent le choix de la direction du parti. La validation de ce texte par le Conseil national "va être une bataille titanesque", reconnaît sur franceinfo Pierre Jouvet.

Ceux qui dénoncent l'accord

La réaction la plus radicale est venue de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a décidé de quitter le PS. Dans l'hebdomadaire régional La Manche Libre, il dénonce l'accord passé avec LFI, "une formation politique" dont il dit avoir "eu à subir la violence, l'outrance des positions, les insultes aussi quand [il] était au gouvernement, notamment lorsque s'est produite la mort de Rémi Fraisse", militant mort lors d'une manifestation en 2014, alors que Bernard Cazeneuve était ministre de l'Intérieur.

François Hollande indique lui à La Montagne qu'il "récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions". Mais "c'est une question qui doit être tranchée par le conseil national du PS", estime-t-il. Son entourage a précisé qu'il s'exprimerait plus en détail "en début de semaine prochaine".

L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault qualifie l'accord de "rafistolage" et regrette le "prix exorbitant" payé par le PS, qui serait "absent dans 500 circonscriptions sur 577". "Il y a une forme de démission qui n'est pas défendable", déclare-t-il à l'AFP.

L'ex-Premier secrétaire du PS Jean Christophe Cambadélis dénonce une "reddition" et appelle les socialistes à ne pas valider l'accord en Conseil national.

L'ancien ministre de l'Agriculture et maire du Mans Stéphane Le Foll, s'est dit prêt à "conduire la campagne" des dissidents, de "tous ceux qui vont être candidats quand même parce qu'ils n'accepteront pas l'accord", indique-t-il sur France 2.

La présidente de la région Occitanie Carole Delga dénonce sur France Bleu une "union factice" et n'exclut pas des candidatures face à des Insoumis dans sa région.

La présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, Valérie Rabault, a fait savoir en interne qu'elle ne soutiendrait pas l'accord, selon un message consulté par l'AFP.

Le maire de Dijon François Rebsamen regrette aussi cet accord. "C'est une grande tristesse de voir ça, c'est mon histoire politique qui s'en va", confie-t-il à l'AFP. Il a soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle.

Parmi les députés socialistes sortants, quatre n'auront pas l'investiture. C'est le cas de Lamia El Aaraje - dont l'élection a été invalidée par le Conseil constitutionnel en janvier - dans la 15e circonscription de Paris où va être investie l'Insoumise Danielle Simonnet. Ce choix créé des remous au sein de la fédération PS de Paris. Elle va probablement appeler ses représentants au Conseil national à voter contre l'accord, a indiqué à l'AFP Rémi Féraud, chef de la majorité socialiste au Conseil de Paris. Anne Hidalgo garde, elle, le silence.

Dans le Nord, ancienne place forte des socialistes, les critiques fusent également. La maire socialiste de Denain, Anne-Lise Dufour, se dit prête, sur France Bleu, à quitter le parti. C'est déjà le cas pour l'ancienne élue grenobloise et membre du conseil national du Parti socialiste Hakima Necib, interrogée par France Bleu Isère. Le maire de Boulogne-sur-Mer appelle lui sur franceinfo à un "sursaut de responsabilité" dans son parti. Par ailleurs, certains socialistes ont annoncé maintenir leur candidature, comme Floran Vadillo en Dordogne. Dès lundi soir, des centaines d’élus locaux et de responsables nationaux avaient annoncé s'opposer fermement à une alliance entre le PS et LFI.

Ceux qui appellent à valider l'accord

La maire PS de Lille, Martine Aubry, est sortie de son silence jeudi matin. Dans un communiqué, elle appelle à valider l'accord, même s'il "ne correspond pas en tout point à (ses) convictions profondes", écrit-elle. Martine Aubry souligne notamment des "réserves majeures concernant l'Europe" et se dit "consciente des limites de l'accord" mais "comme tout accord pour s'opposer à la droite ou l'extrême droite, il implique que chacun fasse des pas vers l'autre". Lors du premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs ont exprimé "une forte aspiration au rassemblement et à l'unité. Ce message, il faut l'entendre", estime la maire de Lille.

Mercredi soir, six maires de grandes villes avaient déjà sauté le pas : Johanna Rolland, maire de Nantes, Nathalie Appéré, maire de Rennes, Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Olivier Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, Mathieu Klein, maire de Nancy et Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. L'accord "répond à une aspiration profonde des femmes et des hommes de gauche de retrouver un chemin d'espoir", écrivent-ils dans un communiqué. Ces maires tiennent toutefois à souligner que la répartition des investitures "reflète inégalement l'action de nos majorités locales de rassemblement" et réaffirment leur "profond attachement au projet européen et aux engagements internationaux de la France".