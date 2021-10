Comment lutter contre les manipulations de l'opinion venues de l'étranger ? En vue de la campagne présidentielle, le gouvernement a créé cet été une agence spécialisée, Viginum. A partir d'aujourd'hui, elle va surveiller les réseaux sociaux à la recherche de fake news, de "fermes à trolls" ou de tentatives de piratage.

L'agence Viginum est opérationnelle à partir de ce vendredi 15 octobre - Image d'illustration © AFP / ANDREW BROOKES / IMAGE SOURCE VIA AFP

Viginum, c'est le nom de l'agence française de lutte contre les ingérences numériques étrangères, créée par décret le 13 juillet dernier. Constituée d'environ vingt personnes pour l'instant, elle a pour but, dès ce vendredi, de vérifier les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux, face à la menace de manipulation de l'élection présidentielle 2022. L'agence va tenter de dénicher les faux comptes qui diffusent des informations erronées, les "fermes à troll" (groupes de personnes organisées et payées) qui manipulent l'opinion (parfois avec des robots) et toute forme de campagne organisée depuis l'étranger, qui viserait à influencer les électeurs lors du scrutin.

Débusquer le faux à l'étranger

Cette structure est placée sous l'autorité de Stéphane Bouillon, Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale : "Cela va permettre de dénoncer un faux débat, une fausse nouvelle, de pouvoir dire qui est [en] est à l'origine. J'utilise souvent l'image de l'incendie. Si on arrive à [identifier] l'incendiaire dès le début et à éteindre l'incendie, la forêt ne flambe pas", explique-t-il. En revanche "si la forêt flambe, c'est à dire si on a une polémique qui est partie de rien, qui est organisée par l'étranger et qui est dévastatrice, alors on aura perdu", poursuit-il.

L'agence est constituée de différents corps de métiers, des personnes qui "regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en source ouverte" et des analystes et scientifiques pour "analyser la diffusion des informations, comprendre comment elles sont traitées sur le plan sociétal et social, et détecter rapidement les robots, les faux comptes". L'objectif de l'agence est d'informer rapidement les autorités, ainsi que le public, sur l'origine étrangère d'une information.

Des menaces venues de Russie, Chine et Turquie

La France a créé cette agence après la révélation de plusieurs tentatives de manipulations d'élections : par des agents russes, lors de la campagne présidentielle américaine de 2016 et à la suite des Macron Leaks, en 2017. A deux jours du second tour de la dernière élection présidentielle française, les adresses mails de 20.000 militants du parti macroniste En Marche ! avaient été piratées, parfois modifiées et massivement diffusées.

La Russie, la Chine et la Turquie font partie des pays d'où proviennent les menaces. Aujourd'hui, elles existent sur tous les réseaux sociaux, selon le spécialiste en cybersécurité Nicolas Arpagian. "Il y a quelque mois un certain nombre de décideurs ignoraient tout de TikTok. C'est maintenant un lieu d'épanouissement, d'échange. Pareil pour Twitch, qui était réservé aux amateurs de jeux vidéos et qui est devenu un lieu d'expression politique."

Un dispositif suffisant et légitime ?

Sur ces plateformes, l'Agence devra déterminer si les faux comptes qui tentent d'influencer l'opinion s'inscrivent dans le cadre de "campagnes structurées" ou si "ce sont des individus isolés" qui sont derrière. "Pour ça, il faut du temps, et de l'expertise", précise l'expert en cybersécurité. L'agence étatique compte travailler avec les dirigeants des réseaux sociaux, précise Stéphane Bouillon : "Nous avons eu une réunion il y a quelques jours avec eux, pour regarder comment nous pourrions coopérer ensemble et se signaler respectivement les ingérences numériques qui pourraient venir de l'étranger."

Viginium comptera une soixantaine de personnes à la fin de l'année prochaine, c'est peu face aux armées numériques de certains pays, qui vont jusqu'à deux millions de personnes. Quant à sa légitimité, elle sera placée sous le contrôle d'un comité éthique et scientifique interne, du Parlement, et des médias.