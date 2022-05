Le délégué général de La République en marche a pris la défense de Jérôme Peyrat, candidat aux législatives en Dordogne et condamné pour des violences sur son ex-compagne. Stanislas Guerini estime que "c'est un honnête homme".

Stanislas Guerini invité de franceinfo mercredi matin. © Capture d'écran

Peut-on, en 2022, présenter à des élections un candidat condamné pour des violences sur son ex-compagne ? Qui plus est quand on a érigé l'égalité entre les femmes et les hommes "Grande cause du quinquennat". Depuis l'annonce des investitures par Ensemble!, le rassemblement de la majorité présidentielle, une candidature cristallise les interrogations et les critiques : celle de Jérôme Peyrat, dans la quatrième circonscription de Dordogne. Le maire de la Roque-Gageac a été condamné en septembre 2020 à une amende de 3000 euros avec sursis pour des violences volontaires sur une ex-compagne. Les violences constatées lui avaient valu 14 jours d'ITT.

Interrogé à ce sujet mercredi sur franceinfo, le délégué général de La République en marche (LREM) Stanislas Guerini a pris la défense de Jérôme Peyrat.

La défense de Stanislas Guerini

Pour Stanislas Guerini, Jérôme Peyrat "est un honnête homme, je ne crois pas qu'il soit capable de violences sur les femmes", a-t-il estimé. "Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on a affaire à quelqu'un qui puisse être violent et coupable de violences sur les femmes, jamais je n'aurais accepté cette investiture-là." Stanislas Guerini assure avoir "pris du temps pour lire les attendus (du jugement, NDLR), pour comprendre, pour savoir si au fond, on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait être capable de violences volontaires, je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'a pas été le cas."

Stanislas Guerini assure par ailleurs qu'il souhaite "ne jamais donner l'impression qu'on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes, qu'on pourrait empêcher la judiciarisation des affaires quand il y a des violences intraconjugales" mais qu'il fallait "regarder les choses dans leur complexité". Le délégué général de LREM met alors en avant que l'ex-compagne de M. Peyrat "a elle aussi été condamnée". Elle a effectivement été condamnée à des amendes de 500 et 800 euros pour des appels et SMS malveillants, rapporte France Bleu.

Les critiques de l'opposition

Cette stratégie de défense a immédiatement valu à Stanislas Guerini une flopée de critiques des oppositions. "Quelle honte, quel naufrage", a réagi sur Twitter la députée LFI Mathilde Panot. La candidate Nupes aux législatives Clémence Guetté décrit "une ignoble opération de justification". La Nupes doit tenir une conférence de presse ce mercredi après-midi pour réclamer officiellement le retrait de Jérôme Peyrat.

"La question n’est donc pas la justice (en l’espèce elle est passée et elle a condamné) mais la protection des hommes violents. Merci Stanislas Guerini de le dire avec autant de clareté. Au moins, les masques tombent", a tweeté l'écologiste Sandrine Rousseau.

"Je pense aux femmes victimes de violences conjugales qui entendent ces propos d'une violence inouïe. Passer de la grande cause du quinquennat à la grande tartufferie. Il faut une réaction de la cheffe de majorité Elisabeth Borne", s'est indigné le sénateur socialiste Rachid Temal.

Une lettre ouverte pour demander le retrait de l'investiture

L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles a écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron lui demandant de retirer l'investiture à Jérôme Peyrat. "Quel message envoyez-vous aux centaines de milliers de femmes victimes en France de violences au sein de leur couple en investissant comme candidat un homme condamné ? Le message, c'est que la lutte contre les violences n'a pas été et ne sera pas une priorité de votre quinquennat", écrit le collectif.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce collectif pointe aussi du doigt d'autres candidats de la majorité. Ces candidats investis malgré des accusations de violences faites aux femmes ont secoué le début de la campagne pour les élections législatives ces dernières semaines. Outre Jérôme Peyrat, il y a eu le cas de Taha Bouhafs, investi par LFI dans la Rhône puis débranché en raison de plusieurs accusations d'agressions sexuelles.

Une investiture contestée au sein même de la majorité

Par ailleurs, l'investiture de Jérôme Peyrat en Dordogne est également contestée par des militants locaux de LREM. Le maire de la Roque-Gageac a en effet été investi aux dépens de la députée macroniste sortante Jacqueline Dubois. Ses soutiens ont diffusé dimanche un communiqué dans lequel ils protestent contre l'investiture de Jérôme Peyrat : "Un candidat peut-il donner envie aux citoyennes de s'impliquer alors qu'il prend la place de la première femme élue députée de notre circonscription ? (...) Enfin, pourra-t-il défendre la grande cause du quinquennat, justement celle des femmes ?", ont-ils écrit.

Jacqueline Dubois, qui maintient sa candidature, a jugé sur France Bleu Périgord que la candidature de Jérôme Peyrat "affaiblit La République en marche". Elle loin d'être la seule à le penser. Un député, qui préfère rester anonyme, estime auprès de France Inter que les déclarations de Stanislas Guerini sont une "grosse connerie". Pour ce marcheur, très en colère, la seule solution est d'enlever au plus vite son investiture à Jérôme Peyrat. "Comment justifier que l'on soutienne coûte que coûte un homme condamné à 3.000 euros d'amende avec sursis pour avoir infligé 14 jours d'ITT à son ex-compagne ?", s'interrogent plusieurs candidats macronistes, surtout quand Emmanuel Macron promet de faire à nouveau de l'égalité entre les femmes et les hommes la "Grande cause du quinquennat".