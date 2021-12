Les journalistes doivent pouvoir "exercer leur métier dans des conditions de sécurité élémentaires". C'est le sens de l'appel lancé ce jeudi par les directions de 19 médias à destination des candidats à l'élection présidentielle. Ils dénoncent la multiplication des incidents envers les journalistes.

Plusieurs éruptions de violence ont ponctué dimanche le premier meeting de campagne de l'ancien polémiste et journaliste Eric Zemmour © AFP / Jacopo Landi

Près d'une vingtaine de directrices et directeurs de l'information de la presse écrite et audiovisuelle ont appelé jeudi les candidats à l'élection présidentielle au respect de la liberté de l'information, après les violences survenues dimanche lors du meeting du candidat d'extrême droite Eric Zemmour. "Après les violences qui ont émaillé un meeting dimanche dernier et qui ont entravé le travail de plusieurs journalistes, nous souhaitons rappeler solennellement la liberté de l'information dans notre démocratie et la nécessité impérieuse pour nos journalistes de pouvoir exercer leur métier dans des conditions de sécurité élémentaires", exposent les signataires de cette tribune, dont Catherine Nayl, directrice de la rédaction de France Inter, fait partie.

"Devant la multiplication des incidents entravant ces derniers mois le travail de nos rédactions, nous en appelons à la responsabilité de chacun des candidats afin que la couverture de cette campagne électorale puisse se dérouler de manière exemplaire", demandent-ils. Les 19 signataires de cet appel représentent les rédactions de Libération, franceinfo, Les Echos, BFM/RMC, L'Opinion, France Culture, Le Figaro, La Croix, L'Agence France-Presse, RTL, Radio France, France Télévisions, France Bleu, Le Monde, Arte, Le Parisien-Aujourd'hui en France, TF1, L'Humanité et France Inter.

Des journalistes agressés et menacés

Plusieurs éruptions de violence ont ponctué dimanche le premier meeting de campagne de l'ancien polémiste et journaliste Eric Zemmour, lui-même blessé au poignet après une empoignade. Un enquête a été ouverte après des violences commises contre des militants de SOS Racisme, venus protester dans la salle contre le candidat. Deux journalistes de Mediapart, frappés à la tête, ont porté plainte lundi conjointement avec leur employeur pour violences et menaces tandis qu'une équipe de l'émission "Quotidien" a dû être brièvement exfiltrée de la salle par l'équipe de sécurité du candidat d'extrême droite.

Ce communiqué est signé par 19 dirigeants :