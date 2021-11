Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde ce lundi, 285 femmes travaillant dans le milieu politique ou universitaire appellent à écarter les auteurs de violences sexistes et sexuelles de la vie politique.

Les auteurs de violences sexuelles et sexistes n'ont plus leur place en politique. C'est le message délivré par 285 femmes dans une tribune publiée ce lundi dans Le Monde. Elles sont élues, collaboratrices, fonctionnaires, responsables associatives ou encore militantes et appellent "à une réponse d’ampleur aux violences sexuelles et sexistes commises par nos représentants".

À l'approche de l'élection présidentielle et des élections législatives, "nous ne pouvons plus attendre", "les partis doivent s'engager à prévenir et à faire cesser les violences dans le monde politique", explique Madeline Da Silva, maire adjointe des Lilas (Seine-Saint-Denis) chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et signataire de la tribune.

"Les violences sexistes et sexuelles sont massives" en politique

Les signataires constatent qu'"au sein du Parlement, des mairies, des conseils départementaux et régionaux, des hommes mis en cause, parfois condamnés pour viol, pour agression sexuelle, pour atteinte sexuelle sur mineur, pour violences conjugales, sont élus, malgré les discours affichés sur la lutte contre les violences faites aux femmes, malgré nos alertes répétées", écrivent-elles. "Qu’est devenue la grande cause du quinquennat ?" D'autant qu'elles notent que parmi les candidats ou potentiels candidats à la présidentielle, trois "sont déjà cités dans de nombreux témoignages d’agressions sexuelles".

D'après un sondage réalisé par le collectif Chair collaboratrice à l'Assemblée nationale et dont les résultats sont rapportés sur le site metoopolitique.fr, "une collaboratrice sur deux rapporte avoir été victime de blagues sexistes ou sexuelles ou de propos déplacés sur son apparence ou sa vie personnelle", "une collaboratrice sur trois rapporte avoir été victime d’injures sexistes ou d’attitudes insistantes et gênantes" et "une collaboratrice sur cinq rapporte avoir été victime d’une agression sexuelle".

"On a besoin de prévention et on a besoin que les choses s'arrêtent."

"Les violences sexistes et sexuelles sont massives dans ce milieu", souligne Madeline Da Silva. Parmi les témoignages recueillis sous le #EntenduALaMairie, une élue rapporte par exemple plusieurs propos sexistes : "Ca va ma petite poulette ?", "Cette robe te moule bien les fesses", "Si tu te calmes pas je vais t'emmener dans les bois et tu vas entendre parler de moi." "Ce ne sont pas juste des petites phrases, on est dans une situation où il y a un mécanisme de violences qui va se mettre en place où l'on va isoler, dévaloriser la victime et la mettre dans une situation de peur pour qu'elle ne parle pas", explique Madeline Da Silva. "On a besoin de prévention et on a besoin que les choses s'arrêtent."

S'il y a bien eu une prise de conscience avec le mouvement #MeToo, il demeure "un sentiment d'impunité dans le monde politique qui est beaucoup plus fort qu'ailleurs", estime Madeline Da Silva. Elle l'explique notamment par "un système de protection très puissant entre hommes politiques".

Faire preuve "d'exemplarité" dans la désignation des candidats

Pour les signataires, les partis politiques doivent s'engager davantage à lutter contre ces violences. Elles les appellent à prendre "leurs responsabilités", à "écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes" de leurs rangs et à "faire preuve d’exemplarité dans les désignations" des candidats.

"La parole des femmes s’est libérée, mais à quand une libération de l’écoute, une réelle prise en compte dans les partis politiques ?"

Selon les signataires, il est urgent d'écouter réellement les victimes. "La parole des femmes s’est libérée, mais à quand une libération de l’écoute, une réelle prise en compte dans les partis politiques ?" Elles demandent aux élus et cadres de partis de signer un "engagement en trois points contre les violences sexistes et sexuelles en politique". Via un formulaire mis en ligne sur le site metoopolitique.fr, ils peuvent s'engager "à ne pas investir", "à ne pas donner mon parrainage", "à ne pas embaucher" une personne mise en cause pour violences sexistes ou sexuelles. Elles appellent également les citoyens à signer une pétition pour dire "Stop aux violences sexuelles en politique !"

Le mouvement est porté par Fiona Texeire, collaboratrice d’élus, intervenante à Sciences Po Rennes, Mathilde Viot, cofondatrice de Chair collaboratrice, Madeline Da Silva, maire adjointe des Lilas (Seine-Saint-Denis) chargée de l’égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Alice Coffin, conseillère de Paris, Hélène Goutany, journaliste. Elles ont été rejointes par l'ancienne ministre socialiste des Droits des femmes Laurence Rossignol, l'adjointe socialiste à la mairie de Paris Audrey Pulvar, la porte-parole du PS Gabrielle Siry-Houari, la candidate arrivée deuxième à la primaire écologiste pour la présidentielle 2022 Sandrine Rousseau, l'ancienne maire écologiste de Marseille et première adjointe Michèle Rubirola, la députée écologiste Delphine Batho, l'euro-députée La France insoumise Manon Aubry et la députée LFI Danièle Obono.