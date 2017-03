Le Conseil constitutionnel a publié la liste définitive des candidats à la présidentielle 2017. Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade en font partie.

Le Conseil constitutionnel valide les candidatures pour la présidentielle © Radio France / Olivier Bénis

Les dernières inconnues ont été levées, et on connait désormais le nom des onze candidats à la présidentielle 2017... Dont trois qui restaient incertains : Philippe Poutou, Jean Lassalle et Jacques Cheminade.

C'est aussi l'occasion de découvrir le nom de tous ceux qui auraient pu l'être, parfois disqualifiés de justesse, parfois à 499 parrainages près. On découvre ainsi quelques curiosités : un élu a ainsi offert son parrainage à Lionel Jospin, un autre à Bernard Cazeneuve, un troisième à Daniel Cohn-Bendit. François Hollande a été parrainé par sept élus français, et Jean-Louis Borloo par trois. La campagne aurait été si différente avec certains visages...