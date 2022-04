Le débat de l'entre-deux-tours a été marqué par le vif échange entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur le port du voile dans l'espace public. Après avoir fait le lien avec "l'islamisme", la candidate RN s'est dit pour son interdiction. Emmanuel Macron dénonce "une trahison de l'esprit français."

Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du débat de l'entre-deux-tours mercredi soir. © AFP / Ludovic MARIN

Après plus de deux heures d'échanges, le thème de la laïcité a été abordé ce mercredi soir en fin de débat. "Une femme pourrait-elle porter le voile dans la rue, dans le métro ou ce sera interdit ?". Voilà la question qui a été posée aux deux candidats à la présidentielle.

Avant de répondre sur le voile, Le Pen attaque Macron sur "l'islamisme"

"Moi ce que je souhaite faire, c'est lutter contre l'islamisme" a tout d'abord lancé Marine Le Pen. S'en est suivi plusieurs minutes où la candidate RN a accusé son adversaire d'avoir mené une politique "qui n'est pas efficace" contre "l'islamisme". "Je pense qu'il faut mettre en œuvre une loi de lutte contre l'idéologie islamiste. Je le répète, je ne lutte pas contre une religion, je ne lutte pas contre l'islam, qui est une religion qui a toute sa place, je lutte contre l'idéologie islamiste qui s'attaque au fondement de notre république." Marine Le Pen a ensuite estimé qu'il fallait "fermer les 570 mosquées radicales." "Il ne faut pas se contenter d'une charte de la laïcité (...) Nous ne sommes pas assez ferme sur ce sujet parce que le gouvernement actuel ne prend pas la mesure de la gravité de ce qu'est l'islamise radical."

"Vous allez créer la guerre civile" lui répond Emmanuel Macron

Relancée sur le plateau par les journalistes, Marine Le Pen l'annonce clairement : "Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Le voile est un uniforme imposé par les islamistes, une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes et pour cela il faut interdire le voile dans l'espace public."

S'en est suivi un échange d'environ quatre minutes, uniquement sur le voile, où Emmanuel Macron a répondu et attaqué Marine Le Pen.

- Emmanuel Macron : "Ce qui est inquiétant dans votre démonstration, c'est le chemin qu'elle emprunte. D'une question sur le voile, vous êtes passée au terrorisme pour revenir à l'islamisme et pour aller aux étrangers. Vous créez un système d'équivalence par votre cheminement qui confond tous les problèmes et qui les entretient. La question du voile, c'est la question d'une religion. Moi je suis pour la loi de 1905, c'est notre république. La république est laïque. La laïcité, ce n'est pas combattre une religion. Donc, avec moi il n'y aura pas l'interdiction du foulard, ni de la kippa ni de quelque signe religieux, dans l'espace public. Le principe d'égalité, c'est que si vous rentrez dans cette logique Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard."

- Marine Le Pen : "Vous n'avez pas lu ma loi"

- Emmanuel Macron : "Non mais j'ai lu la Constitution française. Vous m'excuserez de cela. Les lois que vous prendrez, si vous étiez élue, ce que je ne souhaite pas évidemment, elles devront respecter la Constitution. Nos textes fondamentaux c'est cela : la laïcité. La laïcité c'est un principe de liberté. (...) Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité."

Ce que vous proposez est une trahison de ce qu'est l'esprit français et la république

- Marine Le Pen : "C'est très grave ce que vous dites là Monsieur. C'est très grave car ce que vous dites, c'est que les gens n'acceptraient pas de se soumettre à la loi."

- Emmanuel Macron : "Ce que vous dites est très grave. Je suis en train de vous dire que la France, la patrie des Lumières, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. Cela n'a aucun sens, ce n'est pas le respect de nos valeurs. Ce n'est pas faisable."

- Marine Le Pen : "C'est une loi de défense de nos libertés"

- Emmanuel Macron : "C'est une loi de rejet. Ce n'est pas la France de l'universalisme que vous proposez. Combien de policiers et gendarmes iront courir après un voile ou une kippa ?"

Marine Le Pen : "Nous avons incontestablement une divergence".

Emmanuel Macron : "Ce que vous proposez est une trahison de ce qu'est l'esprit français et la république. (...) Vous êtes en train de pousser des millions de nos compatriotes, de par leur religion, hors de l'espace public. L'islamisme je l'ai combattu comme aucun président avant moi et comme aucun gouvernement. Par une loi, que vous n'avez pas votée."