La salle de concert du Bataclan, à Paris, lance un concours pour nous occuper en ces temps de confinement : une année gratuite de concerts pour celui qui parviendra à dessiner la plus belle affiche illustrant la prochaine saison. À vos crayons !

La salle de concert du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. © AFP / Hans Lucas / Amaury Cornu

Ça ne coûte rien, ça occupe... et ça peut rapporter gros. Sur son compte Instagram, la salle de spectacle parisienne du Bataclan, interpelle dans un message en lettres capitales ceux qui arrivaient ici pour prendre des nouvelles du concert auquel ils pensaient assister avant l'annonce de cette bien longue période de confinement. "GRAND CONCOURS D'ILLUSTRATION DU BATACLAN. Tu es créatif, doué de tes dix doigts, et tu veux gagner UN AN DE CONCERTS ? Le challenge, créer l'affiche qui illustrera la saison 2020/ 2021 du Bataclan". Oui, vous avez bien lu: un an de concerts (gratuits donc) au Bataclan sont donc à gagner.

Confinée, mais pas inactive, la directrice du Bataclan, Florence Jeux, continue en effet avec son équipe de travailler sur la programmation. Mais après les reports et annulations en série pour les mois de mars et avril, le plus urgent était surtout "de garder le lien avec le public".

Livrer "son" interprétation du Bataclan

"Ne pas casser la dynamique engagée pour remonter la pente". Ascension entamée après les attentats meurtriers de novembre 2015. D'où cette idée concours sur Instagram. Pas de cahier des charges. Chacun est libre de dessiner ce qu'il veut. L'essentiel étant de livrer votre interprétation de ce qu'est aujourd'hui le Bataclan.

"Dans ce que l'on va recevoir, j'espère qu'il y a des choses qui vont nous faire vibrer, qui vont nous transmettre une émotion", explique Florence Jeux à France Inter.

"En ces temps confinés, on avait envie de proposer quelque chose d'un peu nouveau."

"Ce lien avec le public est hyper important. Il faut que chacun puisse se rapproprier le Bataclan. Le nouveau projet que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an, on l'a imaginé de manière très transversale, en faisant dialoguer le graphisme et la musique. Le concours s'inscrit dans cette dynamique. Et en ces temps confinés, on avait envie de proposer quelque chose d'un peu nouveau."

Un concours qui s'adresse à tous, via le hashtag #HelloBataclan sur Instagram, en taguant aussi le compte de la salle, @bataclanofficiel. La meilleure illustration remportera une invitation permanente aux concerts pour deux personnes la saison prochaine ; vous avez jusqu'au 14 avril.