Le danseur et chorégraphe Mehdi Kerkouche se lance samedi 24 avril dans un marathon solidaire sur le compte Instagram @emkadanceproject, de 10h à minuit, pour récolter de l'argent au profit d'associations venant en aide aux étudiants avec la Fondation de France.

Mehdi Kerkouche © EMKA

Le grand public a découvert Mehdi Kerkouche pendant le premier confinement grâce à une vidéo avec les danseurs de sa compagnie sur la musique de Barry White qui a été vue 1 million et demi de fois. Puis il a monté l'opération solidaire "On danse chez vous" au profit de la Fondation des Hôpitaux de France et des Hôpitaux de Paris qui a été un succès. "C'était une énorme surprise car l'opération avait été montée en solitaire, et à la dernière minute", explique Mehdi Kerkouche. "Je pensais que l'on récolterai 3.000 euros et on a récupéré 15.000 euros, donc la surprise était incroyable."

Cette année, il renouvelle son marathon solidaire, samedi 24 avril, de 10h à minuit (avec une incursion sur culturebox de 20h à 21h). L'argent sera récolté au profit d'associations venant en aide aux étudiants en grande précarité.

"Aujourd'hui, le stress est permanent pour les jeunes. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir être accueillis en stage parce que les structures et les entreprises ne sont pas en mesure de le faire. Leur avenir est incertain. Les premiers besoins sont matériels, mais il n'y a pas que cela, il faut recréer du lien social autour de la jeunesse", constate-t-il.

L'envie "de faire du bon et du beau tous ensemble"

Tout au long de la journée, Mehdi Kerkouche et ses amis danseurs vont se relayer en direct et proposer des cours de danse, des performances, et des interviews, dans différents lieux culturels qui seront réouvert pour l'occasion, du Château de Versailles, à Disneyland Paris, en passant par le Mucem à Marseille ou le Palais Garnier. Et le public pour faire des dons sur le site de la Fondation de France.

Le danseur et chorégraphe souhaite faire mieux que l'année dernière et récolter plus d'argent. "En tout cas on construit cette journée comme une petite bulle d'air pour le public. On a tous envie de faire du bon et du beau tous ensemble", explique Mehdi Kerkouche.