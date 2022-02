Le pouvoir d’achat et l’écologie sont les principales préoccupations des électeurs de moins de 30 ans, d’après un sondage Ipsos pour la FAGE, le principal syndicat étudiant. Plus de 80% des jeunes interrogés comptent aller voter en avril prochain.

Des étudiants de la faculté Rennes 2, en septembre 2019. © Maxppp / Marc Ollivier

Huit jeunes sur dix sont prêts à se déplacer aux urnes pour l’élection présidentielle, d’après un sondage Ipsos pour la FAGE, le principal syndicat étudiant, publié mardi. Ce chiffre est en hausse par rapport à une étude similaire menée il y a cinq ans. 2.000 jeunes entre 18 et 30 ans ont été interrogés.

Dans le détail, 84% des étudiants se disent prêts à se déplacer dans un bureau de vote, 83% des jeunes actifs et 71% des jeunes à la recherche d’un emploi. Il y a la volonté d’aller voter et pourtant, 68% des jeunes estiment que les responsables politiques ne s'intéressent pas assez aux préoccupations de leur génération.

Le pouvoir d’achat et l’écologie comme principales préoccupations

Un tiers des moins de 30 ans estiment que le pouvoir d’achat est leur principale préoccupation. 37% des jeunes affirment qu’ils seront attentifs aux propositions des candidats sur ce sujet, et qu’elles pourraient influencer leur vote.

Cette préoccupation s’illustre en chiffres, plus d’un jeune sur deux a des difficultés à se procurer une alimentation saine et équilibrée, c’est 23% de plus par rapport à 2012. Payer son logement représente aussi une difficulté pour un jeune sur deux interrogé, en augmentation de 25% en dix ans.

Les sujets liés au climat et à l’environnement arrivent également parmi les grandes préoccupations. D’après ce sondage, plus de huit jeunes sur dix pensent que si les choses continuent sur le même rythme, les catastrophes écologiques vont se multiplier. Pour résoudre cette crise environnementale, il faut bousculer le système économique. La FAGE propose de former "100% de la population aux enjeux de la transition écologique".

Un manque d’attention des candidats vers les jeunes

D’après la FAGE, "la jeunesse a du mal à s’identifier aux sujets portés par la société politique et par les candidats à l'élection présidentielle". Plus d’un jeune sur deux (57%) estime que ses préoccupations ne sont pas prises en compte.

Au regard du sondage, le syndicat étudiant évoque "un sentiment de fatigue quant au traitement répété des sujets liés à l’immigration et l’Europe". Les jeunes interrogés plaident pour d’autres thématiques, comme les violences faites aux femmes, la grande cause nationale du quinquennat d’Emmanuel Macron. 68% pensent que le sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes n’est pas assez pris en compte dans le débat public.

Une défiance vis-à-vis des politiques

38% des jeunes interrogés pensent que "la société française actuelle est trop malhonnête et qu’il y a trop de corruption" d’après l’étude. La défiance envers les médias est aussi importante. 71% des jeunes ne font pas confiance aux médias et aux réseaux sociaux, 78% des jeunes voient d’un mauvais œil les partis politiques.

Ce sondage a été mené entre le 11 et 20 janvier sur 2007 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française de 18 à 30 ans.