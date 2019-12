Le meilleur des productions radio journalistiques francophones publiques. 5 reportages en lice . Tous déjà primés dans leurs groupes respectifs : RTBF, Radio France, RTS, Radio Canada, RFI. Choisis par des professionnels, les reporters candidats seront départagés cette fois ci par un jury d'auditeurs. Écoutez. Votez

"J'ai les gouts les plus simples au monde, je me contente du meilleur". Cette citation d'Oscar Wilde collerait presque à l''esprit qui guide l'esprit de ce Prix du journalisme des Médias Francophones Publics. Le meilleur. Le meilleur de ce que produit une information du service public. Au passage, il est toujours bon de rappeler en ces temps tourmentés qu'une information de service public est comme son nom l'indique au service du public et non au service d'un État ou d'un gouvernement.

Au delà de l'aspect "compétition", ce prix a aussi pour objectif de rappeler à quel point le reportage est un exercice majeur de notre profession. Or, le reportage tend à se précariser. On ne rappellera jamais assez que rien ne vaut la parole du terrain pour saisir la complexité et les nuances d'une situation donnée. Le reportage n'est pas qu'une illustration ou une ambiance, il porte en lui les valeurs d'analyse et de décryptage. Et les prix de reportage, de moins en moins nombreux, sont là pour opérer comme une piqure de rappel. Les reporters sont indispensables à une rédaction et doivent disposer d'une marge de manœuvre éditoriale pour porter la parole de celles et ceux que l'on entend pas.

Le prix des Médias Francophones publics réunit, plus qu'il n'oppose, 5 reportages très différents : la folie en Afrique, la délicate question des dons d'organes, la guerre en Syrie, l'homophobie, et l'intrusion des services de Pékin dans les centres culturels chinois au Canada. Autant de sujets différents et sensibles qui ont demandé du temps pour recueillir toutes les voix susceptibles d'aider à la compréhension d'un fait.

Chacun de ses reportages a été lauréat du groupe qu'il représente. Pour Radio France, c'est Géraldine Hallot de France Inter. C'est un jury composé de managers des rédactions de chaque chaine qui ont tranché. Mais aujourd'hui, c'est au tour des auditeurs de désigner le vainqueur. Un jury de cent personnes,, vingt par groupe audiovisuel. Vingt de Radio Canada, Vingt de Radio Radio France, Vingt de la RTBF, etc.

Chaque juré établit son classement : 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et doit voter avant dimanche 8 décembre midi. Les autres auditeurs peuvent conditionner le débat en s'exprimant sur les réseaux #PrixMFP . Les résultats seront connus dimanche soir à 19 heures.

Ecoutez les reportages

En compétition

La RTBF: les oubliés des oubliés par Françoise Wallemacq et Christophe Bernard

La RTS : Dans l'attente d'un don d'organe par Zoe Decker et Francesca Argiroffo

RFI : Voyage au bout du califat par Sami Boukhelifa

Radio France : Homophobie, la sale parole libérée par Arthur Gerbaut et Géraldine Hallot

Radio Canada : Quand la chine met en branle une stratégie d'influence au Canada par Franck Desoer