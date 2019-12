Depuis 1954, la présence de caméras, micros, appareils photo en salle d'audience est interdite par la loi. Mais le Conseil constitutionnel doit trancher vendredi sur une question prioritaire de constitutionnalité, déposée par le journal Paris-Match, condamné l'an dernier pour avoir publié des clichés du procès Merah.

Dès que les débats débutent, les caméras, appareils photo et enregistreurs de son sont strictement interdits dans les salles d'audiences. © AFP / Michel Gangne

Les procès vont-ils pouvoir être filmés ? En France, depuis 1954, les caméras, appareils photographiques et enregistreurs de son sont interdits en salle d'audience dès que le procès démarre. Une disposition "archaïque" selon l'avocat de Paris-Match, à l'origine de cette question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel se prononce ce vendredi.

Jusque dans les années 50, les photographes pouvaient, au même titre que les journalistes de plume, suivre les audiences et illustrer les articles de presse-écrite avec leurs clichés.

Depuis 1954, interdiction d'enregistrer, fixer, transmettre la parole ou l'image

Mais lors des procès de Marie Besnard et de Gaston Dominici, plusieurs incidents sont provoqués par l'utilisation des flashs qui éblouissent les magistrats et les avocats. La profession s'en émeut et les députés votent en urgence le 6 décembre 1954 l'article 38ter de la loi sur la presse interdisant "l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image".

Les raisons qui ont conduit à cette interdiction "ne sont plus d'actualité" a plaidé Maître Louis Boré devant le Conseil constitutionnel le 26 novembre dernier, en défense d'une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'hebdomadaire Paris-Match, condamné pour la publication de photos prises pendant le procès d'Abdelkhader Merah devant la cour d'assises spécialement composée de Paris l'an dernier. "Les appareils photo sont aujourd'hui minuscules et discrets" explique l'avocat, "la gêne n'existe plus".

Dès lors, poursuit-il, comment expliquer que le dessin d'audience soit autorisé et pas la photographie ? Comment justifier que l'on puisse rendre compte d'une audience par les mots et pas par les images ? Ainsi cette interdiction représenterait une atteinte au droit à l'information.

D'autant que l'enregistrement des débats peut présenter un intérêt certain, prolonge Me Patrice Spinosi qui intervient pour les intérêts de l'Association de la presse judiciaire*, en plaidant pour une solution raisonnable permettant de préserver les libertés fondamentales et le droit du public à recevoir des informations.

Trouver un juste milieu

En réponse à l'interdiction générale, Me Spinosi préconise une "juste mesure" : une adaptation de la loi qui permettrait de préserver le respect de la vie privée, la présomption d'innocence et la bonne administration de la justice. Ainsi l'avocat propose une disposition qui permettrait d'enregistrer les audiences mais qui interdirait la diffusion des images avant la fin du procès.

Car cette restriction générale de l'article 38ter ne touche que les juridictions administrative et judiciaire, elle ne s'applique pas, par exemple, aux audiences du Conseil constitutionnel qui sont captées et diffusées sur le site internet de l'institution. "Vos débats s'en trouvent-ils entravés ou déformés ?" questionne Me Bore, "vous êtes l'exemple parfait de ce que l'article 38ter n'est plus une nécessité" conclut Me Spinosi.

Mais pour le représentant du gouvernement, l'interdiction de captation des procès ne représente pas une limitation au droit à l'information dès l'instant où le public est admis à l'audience. Elle permet d'éviter à l'audience de se transformer en spectacle développe Philippe Blanc, et d'affecter la sérénité des débats, comme le soulignait le rapport "Linden" sur l'enregistrement et la diffusion des procès rendu public en 2005.

En France, depuis 1985, cinq procès ont été filmés, grâce à une loi de Robert Badinter qui permet les prises de son et de vue lorsqu’un procès a "une dimension historique" : ceux de Klaus Barbie, Paul Touvier et Maurice Papon, de la catastrophe AZF et des disparus sous Pinochet.

La réponse du Conseil constitutionnel sera publiée dans la matinée ce vendredi 6 décembre.

*L'auteur de cet article, Jean-Philippe Deniau, est le président de l'Association de la presse judiciaire (APJ).