Les hasards du calendrier judiciaire font parfois arriver les procès à des heures très inopportunes. Jean-Luc Mélenchon est rattrapé en plein mouvement social par le jugement qui doit être rendu ce lundi par le Tribunal de grande instance de Bobigny dans l’affaire de la perquisition du siège de la France Insoumise.

Jean-Luc Mélenchon, devant le tribunal de Bobigny en septembre 2019 © AFP / Martin Bureau

Le 20 septembre dernier, jugés pour "rébellion, provocation et intimidation", le leader de la France Insoumise et cinq membres du mouvement ont vu requérir à leur encontre des peines essentiellement financières : 10.000 euros pour Bernard Pignerol, conseiller d'état, véritable bras droit de Jean-Luc Mélenchon, et président de l'association "l’Ère du peuple", qui était aussi l'objet des perquisitions du 16 octobre 2018. Le parquet a requis 8.000 euros d’amende contre les députés Bastien Lachaud, Alexis Corbière et l'actuel euro-député Manuel Bompard. Enfin, 2.000 euros d’amende contre Muriel Rozenfeld, l'attachée de presse du mouvement, dont l'avocat a rappelé qu'avant la campagne présidentielle de la France Insoumise, elle avait travaillé pour l'actuel ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Pour Jean-Luc Mélenchon, ce sont trois mois de prison avec sursis qui ont été requis, en plus des 8.000 euros d’amendes. Le retour de ce procès, en pleine mobilisation contre la réforme des retraites, est vécu diversement au sein du mouvement.

À la France Insoumise, certains, dont Jean-Luc Mélenchon et Sophia Chikirou, continuent de dénoncer un procès politique. C'est ce qu'on voit avec la tournée de Sophia Chikirou, la directrice des dernières campagnes de la France Insoumise. Elle organise des débats un peu partout avec son film intitulé Lawfare, le cas Mélenchon, qu'elle a co-réalisé avec Jean-Marie Vaude. Elle y défend la thèse de ce procédé qui consiste à instrumentaliser la justice, afin de faire taire des opposants politiques. Jean-Luc Mélenchon, qui en a fait un livre (Et ainsi de suite...), est toujours sur cette ligne.

À l’issue de l’audience, en septembre dernier, il semblait toutefois considérer que l’opération avait fait "pschitt" : "On m'a décrit, ainsi que mes camarades, comme des gens qui ne respectaient pas la loi, qui avaient provoqué une émeute, une rébellion... Bla bla bla bla... Eh bien si nous étions tout cela, il fallait demander notre inéligibilité. C'est-à-dire, dire 'ces personnes ne sont pas dignes d'occuper ce mandat'. Mais qu'est ce qu'on demande à la fin ? De l'argent !".

Il reste que les images de cette perquisition ont empoisonné l’année 2019 des Insoumis, qui pour la plupart, sont sur cette ligne : qu’on en finisse ! Consigne a d’ailleurs été passée de ne pas s’exprimer sur le sujet et de se concentrer sur le mouvement social.