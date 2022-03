Un coup de main en cours par une jeune fille complexée qui débouche sur une histoire d'amour de jeunesse… Le comédien ("Eté 85", "Grâce à Dieu", "Conte d'été", la série "OVNI"…) était l'invité de l'émission Le grand atelier.

Melvil Poupaud et Chiara Mastroianni dans le film "Le journal du séducteur" en 1996 © AFP / ETIENNE GEORGE / Collection ChristopheL

Melvil Poupaud a voulu que la fille de Catherine Deneuve et de Marcello Mastroianni, rencontrée sur les bancs du lycée Fénelon à Paris, soit de la partie. Ensemble, au micro de Vincent Josse, ils ont livré quelques anecdotes sur leurs années de jeunesse.

Une rencontre sur les bancs du Lycée parisien du VIe arrondissement

Interrogée sur à quoi elle ressemblait à l'époque du Lycée, Chiara Mastroianni répond : "A une boule, avec un gros appareil dentaire !". Melvil Poupaud ajuste : "Une boule avec un cerclé de fer. Elle était magnifique, joyeuse, discrète, et drôle. Elle n'a pas changé. Je ne savais pas qui elle était avant qu'on se retrouve assis côte à côte en cours d'italien.

Je me suis rendu compte qu'elle était moitié italienne. Je me suis dit : "Tiens, c'est peut-être ma chance" parce que je n'étais pas très bon dans cette matière".

Un échange de bon procédé puisque Chiara répond : "Comme j'étais hyper boule, malgré ce que Melvil dit, quand j'ai vu qu'il n'était pas hyper bon en italien, je me suis dit : "Tiens, c'est peut-être ma chance". Comme je ne savais pas comment l'aborder, j'ai imaginé lui proposer de faire son contrôle à sa place. C'est comme ça qu'on s'est lié d'amitié."

La colère de Marcello Mastroianni

Une amitié, et un peu plus. Melvil Poupaud est revenu sur cette relation : "On était jeune, on avait 15 ou 16 ans. On est parti très tôt de chez nos parents : à 17 ans, on habitait ensemble. J'ai pu rencontrer la famille de Chiara. On passait un week-end chez sa mère, un week-end chez la mienne. Il y eu aussi des vacances en Italie dans la famille très accueillante de son père.

J'ai toujours été un peu impressionnée par Catherine Deneuve que je trouvais exceptionnelle avec une grande aura.

J'étais plus à l'aise avec Marcello Mastroianni. J'adorais l'entendre raconter ses histoires, blaguer tout le temps, bien manger. On a bien rigolé."

Mais un jour, le maestro s'est fâché. Chiara Mastroianni raconte : "Une des rares fois où j'ai vu mon père s'énerver, c'est tombé sur Melvil. C'était tellement injuste ! S'il y avait quelque chose de sacré avec lui, c'était la nourriture. C'était à Naples. Il a pété les plombs.

Nous étions dans l'un des meilleurs restaurants de poissons de toute la baie, et Melvil avait osé commander des lasagnes. Mon père est entré dans une fureur !"

Melvil s'en souvient : "Il y avait une grande tablée. Il "m'a pris la tête". Chiara m'a défendu, mais c'était un drame !"

Un couple fusionnel

L'histoire ne dit pas quand ils se sont séparés. Mais auparavant, ils ont entretenu une relation fusionnelle, comme l'explique Melvil Poupaud : "On avait 16 ans, on avait envie de se tirer de chez de nos parents. Et on avait les mêmes centres d'intérêt. On regardait beaucoup de films. On était bien, on menait une vie un peu pépère dans une sorte de cocon".

Chiara ajoute : "Ce n'était même plus fusionnel ! On était tout le temps collés. D'ailleurs Raoul Ruiz dans Trois vies et une seule mort nous filme comme un couple qui roucoule tout le temps. Il avait bien sûr caricaturé, mais cela partait de quelque chose de vrai de nous deux."

Melvil a aidé Chiara à s'orienter vers le cinéma

Chiara Mastroianni précise le contexte : "Je n'étais pas spécialement inspirée par les études. J'étais attirée par le cinéma, mais une partie de la famille n'avait pas envie que je choisisse cette voie. J'ai essayé de trouver des bifurcations. J'ai pensé, de façon totalement idiote, que comme je parlais italien que je pourrais être prof !

Melvil m'a aidé à passer le cap. Alors j'avais l'impression que c'était la fin du monde, il m'a rassurée en me disant que ce n'était pas très grave d'avoir envie de faire du cinéma."

Melvil Poupaud raconte : "J'imagine que les parents de Chiara se disaient que c'était un choix hasardeux. C'est compliqué le cinéma. Parfois, on a du travail, parfois pas. Et avec des parents très connus, on peut se demander si on va se sentir à l'aise dans ce milieu ? Je lui ai conseillé : "Tu as des opportunités. Essaye ! Tu verras bien".

Surtout, Chiara est vraiment cinéphile, comme j'en connais très peu.

Elle ne passe pas une seule journée sans voir un film. Elle connaît la filmographie de beaucoup de metteurs en scène et d'acteurs par cœur. Le cinéma est sa passion. Elle a essayé. Ça a marché du premier coup, comme par hasard !"