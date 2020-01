View this post on Instagram

En 2020, le musée d'Orsay accueille pour la première fois, avec @jeanphilippedelhomme, un artiste en résidence sur son compte Instagram, pour un rendez-vous hebdomadaire mettant en images la vie du musée et les artistes de sa collection. La série s'ouvre avec Huysmans ! / In 2020, the Musée d'Orsay welcomes, with @jeanphilippedelhomme, its first Instagram artist in residence for a weekly encounter with the life of the museum and its artists. Let's start with Huysmans! / ✍ jk_Huysmans : Merci JL.Forain pour mon portrait. gervex : Pas de critique méchante cette fois-ci ? . jk_Huysmans: Thank you JL.Forain for my portrait. gervex: No mean criticism this time?