La galerie des glaces de Versailles ou la nef du Grand-Palais, nouvelles stars de TikTok ? Les grandes institutions culturelles françaises sont de plus en plus nombreuses à se créer des profils sur le réseau social ultra-prisé par les ados.

Les comptes TikTok du Quai Branly, du musée Picasso et du Château de Versailles © Captures d'écran TikTok

Alors que les musées restent fermés au public, certains ont trouvé une façon de faire vivre leurs collections et de tenter d'attirer un nouveau public : se lancer sur TikTok. Sur la plateforme ultra-prisée par les ados (mais plus seulement, le confinement ayant popularisé la plateforme bien au-delà de sa cible d'origine), de plus en plus de musées font l'expérience de lancer leur propre compte, comme par exemple le Musée national Picasso, à Paris.

Créé en octobre dernier, ce compte compte 3 400 abonnés. On peut en particulier y visiter l'exposition "Picasso et la bande dessinée", via de courtes vidéos accompagnées de musique électro.

L'un des "TikTokeurs" les plus aguerris, c'est le Château de Versailles, qui compte une trentaine de publications et quelque 25 000 abonnés. On peut y découvrir le secret de la clé du bureau du Roi Soleil. "J'aimerais trop avoir une clé comme ça", s'exclame l'un des abonnés dans un commentaire de la vidéo.

Visites virtuelles et découvertes en ligne

Il y a à peine un mois, c'est le musée du Quai Branly-Jacques Chirac qui s'est mis à TikTok. "On a des retours très positifs, on a réalisé une visite en direct du plateau des collections pour laquelle nous avons eu entre 2 000 et 3 000 participants", salue Thomas Alliagon, directeur de la communication du musée : "Tout cela a généré des échanges extrêmement intéressants de curiosité, de volonté de découvrir le musée, d'en savoir plus sur les collections, de découvrir les cultures d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, etc".

Et sur les premières vidéos TikTok mises en ligne par le musée, on peut admirer des sculptures olmèques, des masques de Papouasie, ou encore un très coloré costume de Mardi Gras en provenance de Louisiane.