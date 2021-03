Ce samedi, c'est la journée internationale de la Francophonie. Aujourd'hui, près de 300 millions de personnes parlent français dans le monde... pour seulement 67 millions de personnes en France. L'occasion de s'intéresser aux mots et expressions des pays où la langue de Molière est aussi parlée.

Connaissez-vous votre dictionnaire francophone sur le bout des doigts ? © Maxppp / Cottereau Fabien / PhotoPQR / Sud Ouest

Le français est la cinquième langue la plus parlée au monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et alors qu'il n'y a que 67 millions d'habitants et d'habitantes en France, au total près de 300 millions de personnes sont francophones dans le monde – dont la grande majorité a moins de trente ans. Près de 60% des francophones sont sur le continent africain, mais pas seulement, car le français est la seule langue à être langue officielle dans au moins un pays de chaque continent : quelque 32 États et gouvernements comptent le français parmi leurs langues officielles.

Mais connaissez vous bien le français et ses particularités dans les autres pays qui le parlent ? À l'occasion de la journée internationale de la Francophonie, voici un quiz qui vous permettra de tester vos connaissances sur dix mots et expressions en français, mais que l'on utilise pas (ou pas avec la même définition) dans l'Hexagone.

