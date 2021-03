Serge Gainsbourg est mort il y a trente ans jour pour jour, le 2 mars 1991. Auteur-compositeur, il a profondément marqué la chanson française en écrivant et composant pour des dizaines d'autres artistes. Connaissez-vous bien ses collaborations ? Faites notre quiz pour le savoir !

Vanessa Paradis, Alain Chamfort, Jane Birkin et Juliette Greco parmi les interprètes de Serge Gainsbourg © AFP / LECOEUVRE PHOTOTHEQUE // PIERRE GUILLAUD // Daniel Fallot / Ina // M CLEMENT

On connait les duos avec Jane Birkin, les chansons écrites pour Juliette Gréco, les albums de reprises, la participation de sa fille Charlotte à certaines de ses chansons... mais l'influence de Serge Gainsbourg dépasse largement le cercle de ses proches. Depuis le début de sa carrière à la fin des années 50, l'auteur-compositeur a écrit des dizaines de textes et composé de nombreux titres pour d'autres artistes – qu'il a parfois chantés lui-même ensuite. Prolifique auteur-compositeur, entre influences jazz et classiques mêlées, ouverture aux nouvelles musiques dans les années 80, provocation et textes gratuits, on lui doit les chansons de certains de vos interprètes préférés.

Mais connaissez-vous bien ceux et celles qui ont chanté Gainsbourg ? À l'occasion de la journée spéciale sur France Inter, trente ans après sa disparition, voici un quiz en vingt questions qui reviennent sur les grandes collaborations de Serge Gainsbourg.

SI VOUS CONSULTEZ CET ARTICLE DEPUIS L'APPLI FRANCE INTER, CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU QUIZ