La Foire internationale d'art contemporain est installée jusqu'à ce dimanche au Grand Palais, à Paris, et son "off" bat son plein dans de nombreux autres lieux de la capitale. Les artistes rivalisent d'inventivité dans leurs sculptures, peintures et autres installations. Mais trouverez-vous lesquelles sont vraies ?

Une citrouille géante, place Vendôme ? Ca, c'est Fiac ! (Et c'est une oeuvre de Yayoi Kusama) © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Pendant près d'une semaine, les musées, galeries et ateliers de Paris vibrent au son d'un acronyme, une onomatopée : Fiac. La Foire internationale d'art contemporain attire tous les regards du monde de l'art sur Paris, où se rencontrent à la fois les grands galeristes et les grands collectionneurs, symboles d'un marché de l'art stratosphérique, et en même temps, les artistes, amateurs, curieux (et détracteurs, il faut le dire).

Cette "semaine de l'art contemporain" est l'occasion de découvrir, au Grand Palais où se déroule le "in" de la Fiac, mais aussi partout ailleurs dans Paris, des installations, des œuvres étonnantes. Saurez-vous identifier, parmi ces 20 œuvres, lesquelles sont visibles à la Fiac et lesquelles sont sorties de notre imagination (ou existent déjà depuis longtemps) ?

>> SI VOUS CONSULTEZ CET ARTICLE SUR L'APPLI FRANCE INTER, CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU QUIZ.