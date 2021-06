Vous l'écoutez le matin, le soir et peut-être le midi aussi mais connaissez vous vraiment la radio ? À l'occasion de la première fête qui célèbre les 100 ans de ce média, testez vos connaissances (et jetez un œil dans le rétro).

. © Getty / Getty

Le 20 janvier 2020, Roch-Olivier Maistre, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, lançait l’idée de cet évènement partout en France pour permettre aux Français et à l’ensemble des stations de radios de métropole et d’Outre-mer de célébrer ce média. Cette première Fête de la radio se déroule donc dans toute la France à partir du 31 mai 2021 et jusqu'au 6 juin, coorganisée par tous les acteurs de l’industrie et des médias radio.

Alors que France Inter célèbre ce média audiovisuel historique ce mardi, nous avons voulu vous permettre de tester vos connaissance. Savez-vous vraiment quand sont intervenues des femmes reporters de guerre ou des médecins, pour la première fois à la radio ? Pourquoi la Maison de la radio est-elle ronde ? Et l'humour, au micro, qui l'incarne le mieux historiquement ? Voici 12 questions auxquelles vous frotter.