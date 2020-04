Depuis le début de la crise du coronavirus, certains influenceurs du web, ou nouveaux venus, en profitent pour vendre leurs produits et nous faire espérer une meilleure santé. On a repéré quelques-uns d'entre eux, excessivement optimistes ou imprudents dans leurs déclarations. Et disons-le, flirtant avec l'arnaque.

Pour certains influenceurs sur le web, le maître mot, en temps de coronavirus, c’est de booster son immunité pour éviter les maladies infectieuses. © Getty / Westend61

Le maître-mot, en temps de coronavirus, c’est de booster son immunité pour éviter les maladies infectieuses, vous diront les soi-disant experts en bien-être, nutrition, ou fitness. Ils n'ont peut-être pas tort, mais en la matière c'est plutôt vers les médecins qu'il faut se tourner.

Ce qui marche peut-être contre le rhume et la grippe, sera-t-il efficace contre le Covid-19 ? Certains doivent le croire puisqu'au rayon parapharmacie, vitamines, taurine et magnésium sont les numéros un des ventes en ligne, juste devant les sprays pour le nez.

D'autres, les plus habiles sur les réseaux sociaux, youtubeurs ou influenceurs, arrivent à vendre les mêmes produits bien-être qu’avant, mais en leur trouvant de nouvelles qualités*. Sur Instagram notamment, paradis du bien-être, de la mode et des jolies photos, on avait déjà l’habitude de voir les influenceurs commencer leur journée avec des mixtures d'herbes, de fruits, d’algues ou de champignons. Cela fait des chiffres d’affaires en or pour des marques de thé ou de compléments alimentaires, certaines portant d'ailleurs la griffe de stars.

Désormais utiliser les mots 'coronavirus', 'confinement' et 'alerte' garantit d’avoir l’attention des internautes. Les sujets qui ne portent pas ces mentions passent sous les radars. Donc, dès le 15 mars TiboInShape, très célèbre coach de musculation chez les ados, nous disait "Tout sur le coronavirus". On aurait pensé demander des infos à son médecin, mais, pas la peine, TiboInShape était là. Pour dire quoi ? Que, oui, sur son site de vente, tout fonctionne, qu’il aime les épinards et qu’il ne pratique pas la natation. Allongé sur son canapé, il conseillait à quelqu’un qui lui demandait que faire "si on a le coronavirus", d'"aller à l’hôpital, vite".

Restons dans la même maison, et tournons-nous vers la compagne de TiboInShape, Jujufitcats, qui, en direct de son lit, dans une autre vidéo titrée 'Alerte confinement', donne des conseils cuisine et bonnes recettes. L’athlétique jeune femme a aussi beaucoup de choses à vendre et promeut sa marque de produits alimentaires à l’occasion de cette vidéo de recettes spécialement adaptées au confinement.

Sur les réseaux du bien-être, les virus sont rois

Instagram fait savoir qu’elle a banni les publicités mensongères pour des produits qui font référence au Covid-19 de manière à créer un sentiment d’urgence, ou qui garantissent la guérison et protection contre le virus.

Les publicités sont peut-être interdites mais c’est bien sur ce réseau qu’on voit une mère de famille prétendre que la phycocyanine l'a aidée à soigner sa fille du coronavirus et conseiller une marque de produits qui en contiennent. La phycocyanine est un pigment naturel et antioxydant de couleur bleue, que l’on retrouve dans la spiruline.

C’est bien sur Instragram, également, que l’influenceuse Ingrid de la Mare semble avoir des idées à revendre et des produits à placer. Cette jeune femme, basée à Monaco, vend des produits de bien-être et raconte sa vie sur le réseau social.

"Je ne peux pas continuer à poster sur la santé et le ventre plat et ignorer l'éléphant rose dans la pièce", a-t-elle expliqué en début de crise à ses 55 000 abonnés anglophones. Notons que le terme santé revient régulièrement dans ces posts. "Le virus Corona n'est pas un gadget, il se produit, et vous devez être éduqué sur votre système immunitaire pour éviter d'en être victime", a-t-elle écrit dès le début. Elle a ensuite recommandé à ses abonnés d'essayer Simply Inulin, un complément alimentaire qu'elle vend pour 26,99 €. "Mon Simply Inulin est l'arme même pour stimuler votre système immunitaire et combattre le virus Corona. C’est de la science et ça le combattra beaucoup mieux qu’un masque." Avant la crise du coronavirus, ce produit avait d’autres mérites pour la bonne forme physique, sur son site. Mais ses qualités ont évolué avec l’actualité. Miracle !

Ingrid a aussi très vite vanté les mérites d’un produit pour désinfecter ses locaux de sa petite entreprise, car bien sûr il fallait qu’elle prenne soin de son personnel. Et miracle à nouveau, que nous a-t-elle dit ? "J'ai eu aujourd'hui l'incroyable opportunité de nettoyer et stériliser nos locaux avec une innovation écologique, un traitement antiseptique qui nettoie et désinfecte simultanément de la contamination causée par des bactéries nocives, des virus ou d'autres micro-organismes". Réponse d’un de ses fans : "Vous savez tout faire correctement !"

Oui, du bord de sa piscine avec vue sur la mer, il n’y a que des solutions dans le monde d’Ingrid.

Le coronavirus dope les opportunistes

Autre virtuose de l’opportunisme sur Youtube, Farah Kay, coach en amour comme elle se présente, me propose de devenir une crousty girl. Farah Kay est coach en tout, en amaigrissement, accroissement de richesse, en résolution des relations toxiques, tout est possible avec Farah… Après 5 minutes d’une vidéo où elle explique que le confinement est un danger pour notre silhouette, qu’elle peut nous faire maigrir ou grossir, selon les besoins, alors que nous sommes confinés, elle explique qu’elle distribue des gélules de nutrition cellulaire, et "c’est vraiment la santé".

Mettons dans la même équipe des opportunistes, Docbea, parfois virologiste, parfois coach professionnelle, selon les publications que l’on regarde, et qui explique à ses 1 400 abonnés sur YouTube que "les angoisses font baisser ton système immunitaire, tu dois te sentir bien. _Si tu es stressé, tu amplifies cette épidémie-là_. Quand tu te sens bien, tu es efficace contre le virus". Pour s’en sortir elle prône la méditation en pleine conscience, les exercices de respiration bloquée, et l’observation minutieuse et concentrée de ce qui nous entoure.

En Suisse, le coach Mathias disait au tout début de la crise à ses 113 000 abonnés sur YouTube, que "les médias vivent grâce à la peur qu’ils nous transmettent". Les médias. "La peur est un cercle vicieux, comme j'en parle dans la vidéo et le seul moyen de briser ce cercle, c'est le développement de soi et c'est pour cette raison que j'ai pris la parole face à la situation actuelle". Tout va s’arranger avec le mindfulness, la méditation en pleine conscience. Depuis Mathias a dû éteindre la télé, et propose aujourd’hui une vidéo "Je teste 5 nouvelles habitudes de riches", avec des bons conseils pour réussir sa vie.

Bref les influenceurs nous montrent que l’ennui mène à tout. Au rêve comme au business.

* C'est volontairement qu'aucun lien vers ces publications douteuses ou fantaisistes n'est donné dans cet article.