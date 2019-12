Presque trois semaines de conflit, principalement dans les transports, ça coûte cher aux salariés. Pour faire face aux pertes de salaires, les syndicats organisent des caisses de grève, permettant aux mobilisés de ne pas trop perdre à la fin du mois. Mais certaines sont bien mieux dotées que d'autres.

Caisse de solidarité de la CGT lors du blocage d'un dépôt de bus de la RATP, le 10 décembre 2019. © AFP / Hans Lucas / Yann Levy

Alors que plusieurs syndicats appellent d'ores et déjà à poursuivre la mobilisation sur les retraites en janvier, la question des pertes de salaires se pose de plus en plus pour les salariés grévistes. En effet, qui dit grève dit journées non payées et donc trou dans le salaire à la fin du mois.

Si, à la SNCF et à la RATP, le treizième mois a aidé les salariés grévistes en décembre, le défi de la rentrée sera de tenir dans la durée. Pour cela, les syndicats disposent de réserves financières, qu'elles mobilisent pour venir en aide de leurs militants.

"Avoir les moyens d'instaurer un rapport de force"

Parce que là encore, l'argent reste le nerf de la guerre. Pour pouvoir instaurer un rapport de force avec le gouvernement, il faut avoir de solides appuis, en particulier financiers. C'est le cas de la CFDT, syndicat le plus généreux avec ses militants. Comme l'explique L'Obs, le syndicat réformiste a dans ses caisses une impressionnante cagnotte, entre 126 et 132 millions d'euros, soit "200 fois le coût du conflit social à la SNCF l'an dernier", détaille le journal.

"Laurent Berger a donc largement les moyens" de ce rapport de force, estime l'hebdomadaire qui explique par ailleurs que le syndicat à envoyé à chacun de ses adhérents "un mémo"indiquant la démarche à suivre pour bénéficier de la caisse de grève.

L'organisation, contrairement à d'autres comme l'Unsa, se veut totalement transparente sur le montant total de la Cnas, la Caisse nationale d'action syndicale. Un capital accumulé au cours des dernières décennies, peu utilisé finalement puisque la CFDT appelle moins souvent que d'autres centrales à des arrêts de travail.

La centrale dédommage ses grévistes à hauteur de 7,30 euros de l'heure non travaillée, à compter du deuxième jour de mobilisation et après une carence de sept heures de grève. Cette indemnisation pleine est accessible dès six mois d'adhésion.

"Au coup par coup" pour la CGT

À la CGT, il n'y a pas de disposition particulière prévue, en tout cas pas de la même ampleur qu'à la CFDT, mais des appels à la solidarité sont lancés à chaque fois qu'un mouvement social est lancé via des collectes dans les manifestations, ou des cagnottes sur Internet.

Sur le site "Le Pot commun", la caisse de grève lancée par la section Info'com CGT en solidarité avec "tous.tes les salarié.e.s" a recueilli plus de 600 000 euros depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, dont près de 100 000 euros récoltés par le "Stream Reconductible". La répartition auprès des salariés grévistes (pas uniquement cégétistes) sera décidée par les assemblées générales des syndicats, explique Check News.

Du côté de Force ouvrière, l'indemnisation est moins généreuse qu'à la CFDT : 12 euros par jour après trois jours de carence.

Cela a pu monter à 50 voire 100 euros par jour, localement en 2018, dans certaines fédérations Sud Rail ; caisses de grèves dont la centrale Solidaires tient la liste sur son site, qu'elles soient nationales ou locales. La cagnotte de la section éducation a récolté 24 000 euros et "L’argent collecté sera reversé aux syndicats locaux, ce qui leur permettra d’abonder les caisses de soutien locales, et d’organiser la solidarité au plus près des réalités locales", explique Sud éducation.