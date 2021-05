La liste de l'ex-LR est créditée de 35% d'intentions de vote au premier tour des régionales, seulement trois points devant celle du Rassemblement national. L'actuel patron des Hauts-de-France est en position de force pour remporter le scrutin du mois de juin.

Xavier Bertrand le jour du lancement de sa campagne pour les régionales, le 3 mai © AFP / Célia Consolini / Hans Lucas

Bien que talonné par le Rassemblement national, le président sortant des Hauts-de-France Xavier Bertrand est en position de remporter un second mandat, selon notre sondage Ipsos Sopra Steria. Sa liste est créditée de 35% d'intentions de vote au premier tour des élections régionales, trois points devant celle de Sébastien Chenu, député et porte-parole du RN. La liste d'union de la gauche, portée par l'eurodéputée écologiste Karima Delli, arrive à la troisième place, avec 20% des voix.

Si l'on compare ces chiffres aux résultats du premier tour des élections régionales de 2015, Xavier Bertrand gagne 10 points, quand le Rassemblement national et la gauche en perdent chacun 8.

Au second tour, en cas de quadrangulaire, Xavier Bertrand serait réélu avec 36% des voix et toujours seulement 3 points d'avance sur le RN. Dans l'hypothèse d'une triangulaire entre l'ex-LR, le RN et l'union de la gauche, il raflerait la mise avec 43% des suffrages, selon notre sondage.

Un candidat qui séduit à la fois des électeurs du RN et de LREM

"Son bon score et l'affaiblissement qu'il provoque au Rassemblement national s'expliquent par le fait que 42% des électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 ont l'intention de voter non pas pour la liste LREM mais pour celle de Xavier Bertrand", note Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos. "Il arrive aussi à grignoter de manière non négligeable des électeurs de Marine Le Pen, puisque 15% d'entre eux s'apprêtent à lui donner leur vote".

"C'est cet alliage entre une grosse part d'anciens macronistes, une petite part de l'électorat RN et un solide socle de droite LR qui explique aujourd'hui la position de Xavier Bertrand"

L'actuel patron des Hauts de France bénéficie d'un bilan jugé "bon" par 69% des habitants, avec un taux de satisfaction élevé chez les électeurs LREM (78%) et RN (53%). De la même façon, la moitié des personnes ayant l'intention de voter pour Karima Delli jugent positivement l'action de Xavier Bertrand à la tête de la région.